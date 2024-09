Người thông minh luôn biết sử dụng quy tắc 'phép trừ' để có vòng tròn bạn bè chất lượng

Luôn bình đẳng, không níu kéo

Trong tiểu thuyết nổi tiếng "Madame Bovary" của Flaubert, nhân vật Emma sau khi được tham dự một vũ hội xa hoa cùng chồng đã khao khát trở thành một thành viên của giới thượng lưu. Cô đã vay 8.000 franc mua trang sức, mong biến bản thân thành một quý cô. Dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể vươn tới tầng lớp thượng lưu. Cô dần bị mọi người xa lánh.

Một nhà xã hội học người Mỹ đã chỉ ra rằng: "Mọi mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, bản chất đều là các mối quan hệ trao đổi. Bản chất xã hội vốn là trao đổi ngang bằng. Muốn giao lưu với người giỏi, trước tiên bạn phải giỏi".

Trong bất kỳ vòng tròn kết nối nào, cũng nên chú ý đến giá trị và danh tính của bản thân. Dù cố gắng xuất hiện thường xuyên trong một cộng đồng, nhưng điều đó không có nghĩa bạn đủ khả năng để giao tiếp và cạnh tranh với những người thuộc cộng đồng đó.

Biết nhiều người có thể hữu ích cho cuộc sống, nhưng đừng quên bạn không nhất thiết phải trở thành bạn bè với ai đó chỉ vì kết nối với họ.

Bạn bè thực sự tức là những người có thể làm cho bạn trở thành một người tốt hơn, hỗ trợ bạn phát triển bản thân, và ngược lại.

Biết nhiều người có thể hữu ích cho cuộc sống, nhưng đừng quên bạn không nhất thiết phải trở thành bạn bè với ai đó chỉ vì kết nối với họ. Ảnh minh hoạ

Không đủ thân thiết, không bền chặt

Một số người luôn tự cho mình là người coi trọng tình cảm, nhưng cuối cùng lời hứa "thường xuyên liên lạc" dần dần biến thành "không liên lạc".

Cô M. và những người bạn học đại học đã duy trì tần suất gặp nhau mỗi tuần một lần trong nhiều năm, sự thân thiết như vậy khiến nhiều người phải ghen tị. Nhưng đến năm ngoái, bạn cùng lớp của cô đã đến một thành phố khác để phát triển công việc.

Cô M. bất lực nhận ra rằng việc giành thời gian cho nhau hàng tuần đã dần trở thành một gánh nặng. Hành trình đi lại để gặp nhau giữa hai thành phố là quá mệt mỏi và tốn thời gian.

Vì trải nghiệm sống khác nhau thì rất khó để có một chủ đề chung. Các cuộc gọi video cũng thưa dần và xuất hiện những khoảng lặng. Mối thân tình vốn được nhiều người ngưỡng mộ đã bị phá vỡ chỉ sau nửa năm.

Trên thực tế, một mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Tình bạn vốn dĩ có đủ thứ để nói, nhưng sau này đường ai nấy đi, dù thỉnh thoảng nhớ nhung cũng không còn tìm được lý do để kết nối.

Anh chị em ban đầu lớn lên cùng nhau, đến khi trưởng thành và lập gia đình riêng thì cũng không thể thân thiết như cũ.

Trong cuộc sống, gặp gỡ và chia ly là quá trình mà ai cũng phải trải qua. Vì quỹ đạo cuộc đời của mỗi người khác nhau nên phải đi những quãng đường khác nhau.

Suy cho cùng, hiểu rõ cảm giác xót xa khi chia ly mới khiến người ta thêm trân trọng phút giây gặp gỡ.

Năng lực tiêu cực, nên tránh xa

Gần đây trên trang hỏi đáp Zhihu của Trung Quốc, có một câu hỏi: "Khi nào bạn quyết định kết thúc một mối quan hệ?" Câu trả lời hay nhất là: "Khi năng lượng mà mối quan hệ này mang lại cho tôi ít hơn nhiều so với năng lượng mà nó tiêu thụ".

Người trả lởi câu hỏi này chia sẻ thêm về câu chuyện của mình. Cách đây không lâu, cô phải chặn tài khoản mạng xã hội của một người bạn. "Nửa năm qua, đêm nào cô ấy cũng than phiền với tôi về việc gia đình. Lúc thì chồng say khướt không chịu về nhà hoặc có về thì lê lết trên ghế sofa. Ngay cả trong giờ làm việc, cô ấy cũng liên tục than thở", người này nói.

Chính những năng lực tiêu cực từ người bạn đã khiến cô gái bị ảnh hưởng. Cô dễ cáu gắt và không kiềm chế được cảm xúc khi gặp chuyện không vừa lòng.

Điều này cũng khẳng định "quy luật chuyển giao cảm xúc" trong tâm lý học, rằng cảm xúc của một người và những người xung quanh sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Kết thân với những người đầy "cảm xúc tiêu cực" thường sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Khi còn trẻ, nhiều người cẩu thả trong mối quan hệ bạn bè. Nhưng khi đã trưởng thành, họ cần hiểu ra chỉ có hai, ba người bạn mới là tri kỷ. Ảnh minh hoạ

Vòng tròn bạn bè ẩn chứa nhân quả: Cẩn trọng khi giao thiệp

Theo một cuộc khảo sát, ngoại hình cuối cùng của bạn là sự kết hợp của năm người thân thiết nhất, và họ sẽ ảnh hưởng một cách tinh vi đến hành vi của bạn.

Nói tóm lại, tương lai của một người thường gắn liền với vòng bạn bè của người đó. Kết bạn bất cẩn sẽ mang đến tai họa. Sở hữu những người bạn chân thành và tốt bụng mới giúp chúng ta mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Như Lincoln đã nói: "Theo một nghĩa nào đó, bạn chọn kiểu bạn bè nào, bạn chọn kiểu sống đó."

Những người bạn có phẩm chất cao thường giống như một tấm gương sáng, giúp bạn giữ được nội tâm và sự tiến bộ mà không bị nhấn chìm bởi những luồng ham muốn đan xen. Ngược lại, nếu bạn kết giao sâu sắc với những người vô kỷ luật, bạn sẽ "nhiễm" lối sống tùy tiện giống như vậy.

Người xưa có câu: "Chọn bạn là việc quan trọng nhất của đời người". Khi còn trẻ, người ta rất dễ cẩu thả trong các mối quan hệ. Nhưng khi ngày càng trưởng thành, họ sẽ dần hiểu rằng chỉ có hai, ba người bạn mới là tri kỷ. Hãy mạnh dạn từ bỏ các mối quan hệ xã hội không bình đẳng, bạn bè không liên lạc hay các mối quan hệ chỉ đem tới năng lượng tiêu cực.

