Người thuộc mệnh này hợp với cây trầu bà đế vương xanh, vị trí đặt cây này để thăng tiến trong công việc

Đặc điểm

Chúng thuộc thân thảo, thân thật sẽ nằm dưới đất, gân nổi rõ. Lá cây bản to, hình bầu dục, thon dài về phía đầu lá. Lá sẽ có màu xanh nhạt khi còn non, sau đó chuyển dần về màu xanh thẫm.

Cây sống lâu năm sẽ có thân dạng cột khi những chiếc lá già bắt đầu rụng dần đi. Hoa của chúng có dạng hình trụ tròn nhỏ, kết thành cụm và có màu trắng, được bao bọc bởi cuốn lá xanh hình tim lạ mắt và có mùi thơm nhẹ.

Tác dụng của cây trầu bà đế vương xanh

Với vẻ đẹp giản đơn nhưng không kém phần sang trọng, chúng được dùng để trang trí, tạo điểm nhấn vô cùng nổi bật cho không gian sống, không gian làm việc.

Màu xanh dịu mát từ những phiến lá giúp cân bằng chỉ số cảm xúc vô cùng hiệu quả, mang đến nguồn năng lượng sống tích cực, ngập tràn hứng khởi.

Loài cây này ví như những chiếc máy lọc không khí tự nhiên vô cùng hiệu quả. Cây góp phần thanh lọc và cân bằng độ ẩm không khí, loại bỏ đi những chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người, trả lại bầu không khí tươi mới, mát lành.

Ý nghĩa phong thủy của cây trầu bà đế vương xanh

Chúng đại diện cho sự quyền uy và cao sang, mang đến cho gia chủ may mắn, tài lộc, con đường công danh sự nghiệp luôn được rộng mở.

Cây thể hiện sự thịnh vượng, do đó chúng được sử dụng làm quà tặng thể hiện thành ý của bản thân trong các dịp đặc biệt như khai trương, chúc thọ, tân gia… Việc sở hữu loại cây cảnh này sẽ giúp gia chủ cảm thấy bình yên, an vui, nhận gặp được điều may mắn, tài lộc.

Cây trầu bà đế vương xanh hợp mệnh gì, tuổi gì?

Với gam màu xanh chủ đạo, loài cây này vô cùng thích hợp với người mệnh Mộc- những người có tính cách mạnh mẽ, hoạt bát và cũng khá thẳng tính. Việc sở hữu những chậu cây này sẽ giúp họ cải thiện các mối quan hệ xung quanh, thăng tiến trong công việc và gặt hái được nhiều thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, loài cây này thích hợp với người tuổi Ngọ. Chúng sẽ là trợ thủ vô cùng đắc lực giúp người tuổi Ngọ có được cuộc sống thành công, có được những thành tựu rực rỡ.

Vị trí đặt cây trầu bà đế vương xanh

Bạn có thể đặt cây ở phòng khách giúp mang lại không gian sống tươi mới, thoáng đãng và sạch. Bên cạnh đó, loài cây này còn mang lại nhiều điều may, xua tan nguồn năng lượng tiêu cực cho chủ nhân. Vị trí lý tưởng để đặt chúng là cửa chính, cửa sổ, 2 bên cửa ra vào, ban công,…

Bạn cũng có thể đặt cây này trong phòng ngủ, nhằm giúp mang lại cảm giác thư thái, giúp ngủ sâu, cân bằng năng lượng và hồi phục sức khỏe. Đồng thời, đặt cây ở góc phòng ngủ hay cạnh cửa sổ phòng ngủ cũng sẽ giúp gia chủ phát triển ổn định về cả mặt sự nghiệp, tài chính, có được cuộc sống khỏe mạnh, bình an.

Bạn cũng có thể đặt một chậu cây này ở bàn làm việc, nó sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn, không gian thêm năng lượng, từ đó thúc đẩy năng suất và hiệu quả làm việc. Đồng thời, chúng sẽ giúp công việc của bạn được thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

