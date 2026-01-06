Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

Ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đời thực viên mãn ở tuổi hưu GĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã vào vai ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Ở trong phim giờ vàng này, vai diễn của nam nghệ sĩ gạo cội có nhiều điểm khác biệt với đời thực.

NSND Trọng Trinh gây ấn tượng với vai Bí thư Trần Sơn trong "Lằn ranh"

NSND Trọng Trinh cùng các gương mặt gạo cội như NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường từ lúc xuất hiện trong phim "Lằn ranh" đã gây chú ý với khán giả. Vai diễn Bí thư Trần Sơn của NSND Trọng Trinh gây được ấn tượng mạnh trong mắt công chúng. Đây thực sự không phải là vai diễn khó với NSND Trọng Trinh, bởi kinh nghiệm làm nghề trong những thập kỷ qua đã giúp ông vào vai một cách nhẹ nhàng.

NSND Trọng Trinh trong phim "Lằn ranh".

NSND Trọng Trinh khi vào phim "Lằn ranh", ông đã nghỉ hưu được vài năm nhưng nam nghệ sĩ vẫn luôn say nghề. Theo dõi trang cá nhân của NSND Trọng Trinh, nhiều khán giả ngỡ ngàng và khâm phục sức làm việc bền bỉ của ông.

Thời trẻ, ông gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong các vở kịch sân khấu như: Hão, Nhân danh công lý, Ngụ ngôn năm 2000. Đến năm 1989, ông tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vai chiến sĩ công an Nam Hà trong bộ phim điện ảnh "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương.

Trong thập niên 1980 và 1990, thời kỳ bùng nổ của phim video, ông đã tham gia nhiều bộ phim như: Hai năm nữa anh về, Người đàn bà nghịch cát, Gánh hàng hoa, Người rừng. Năm 2004, ông đảm nhiệm vai Lâm, một trong ba nhân vật chính, trong bộ phim "Tiếng cồng định mệnh". Đây là một bộ phim sử thi gây được tiếng vang lớn thời bấy giờ của Hãng phim Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ giữa thập niên 1990, ông liên tiếp tạo dấu ấn trong nhiều bộ phim được chiếu trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, như vai diễn Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong một bộ phim về nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai vào năm 1996 hay bộ phim "Gió qua miền tối sáng" về đề tài HIV/AIDS năm 1998.

NSND Trọng Trinh thể hiện tốt vai diễn Bí thư Trần Sơn và được khán giả yêu mến.

Đến những năm đầu thế kỷ 20, ông liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim được yêu thích của VTV như: Mưa bóng mây, Nhật ký Vàng Anh, Khúc hát mặt trời, Tuổi thanh xuân, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân.

Những năm gần đây, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn xuất hiện ở rất nhiều dự án phim truyền hình dài hơi của VFC như phim "Sinh tử", "Tình yêu và tham vọng". Thực tế với người nghệ sĩ, họ không quản ngại tuổi tác, còn khỏe là còn diễn và đi theo tiếng gọi của tình yêu nghệ thuật. Và NSND Trọng Trinh cũng vậy, ông là một nghệ sĩ say nghề, nói đúng hơn là cháy hết mình cho nghề.

Trên trang cá nhân, NSND Trọng Trinh khoe tạo hình trong một dự án phim điện ảnh có tên "Huyền tình dạ trạch".

Không chỉ là diễn viên, ông còn là đạo diễn của những bộ phim "hot" được giới trẻ yêu mến như: Ban mai xanh, Nhật ký Vàng Anh (phần 2), Tình yêu không hẹn trước, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân, Nàng dâu Order... Bước sang tuổi 63 nhưng NSND Trọng Trinh vẫn hừng hực với nghề, có phim ông vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên.

Bằng những cống hiến của mình, năm 2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu NSND. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình nỗ lực cống hiến của nam nghệ sĩ gạo cội.

Cuộc sống bình dị ở đời thực của NSND Trọng Trinh

Thành công trong sự nghiệp nhưng cũng như bao diễn viên đất Bắc khác, NSND Trọng Trinh kín tiếng trong chuyện riêng tư. Từng đổ vỡ hôn nhân và hiện tại, ông có cuộc sống bình dị sau khi tái hôn với người vợ kém 16 tuổi. Vì cũng đều đổ vỡ trong hôn nhân, NSND Trọng Trinh và vợ tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn và đến với nhau rất tự nhiên.

Nam nghệ sĩ gạo cội và vợ kém 16 tuổi.

Để có được sự toàn tâm toàn ý trong công việc, NSND Trọng Trinh được sự hỗ trợ lớn từ người vợ trẻ kém 16 tuổi. Nói về sự chu đáo của vợ, nam nghệ sĩ gạo cội nói: "Phải nói thật, phụ nữ miền Trung chăm sóc chồng rất chu đáo và hết lòng. Từ chuyện ăn uống, quần áo, sức khoẻ… Mỗi lần đi làm phim, cô ấy lại tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nhiều khi đến đoàn làm phim mọi người cứ ganh tỵ".

NSND Trọng Trinh trẻ trung ở tuổi U70.

Hiện tại ở tuổi U70, NSND Trọng Trinh đã lên chức ông nội. Ông tận hưởng cuộc sống bình yên nhưng vẫn yêu nghề và miệt mài cống hiến cho nghề.