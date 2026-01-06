Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?
GĐXH - NSND Trọng Trinh mới đây gây sốt với vai diễn Trần Sơn - Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trong phim, ông xuất hiện với hình ảnh cương nghị thì ngoài đời nam nghệ sĩ gạo cội lại có lối sống trẻ trung và bình dị.
NSND Trọng Trinh gây ấn tượng với vai Bí thư Trần Sơn trong "Lằn ranh"
NSND Trọng Trinh cùng các gương mặt gạo cội như NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường từ lúc xuất hiện trong phim "Lằn ranh" đã gây chú ý với khán giả. Vai diễn Bí thư Trần Sơn của NSND Trọng Trinh gây được ấn tượng mạnh trong mắt công chúng. Đây thực sự không phải là vai diễn khó với NSND Trọng Trinh, bởi kinh nghiệm làm nghề trong những thập kỷ qua đã giúp ông vào vai một cách nhẹ nhàng.
NSND Trọng Trinh khi vào phim "Lằn ranh", ông đã nghỉ hưu được vài năm nhưng nam nghệ sĩ vẫn luôn say nghề. Theo dõi trang cá nhân của NSND Trọng Trinh, nhiều khán giả ngỡ ngàng và khâm phục sức làm việc bền bỉ của ông.
Thời trẻ, ông gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong các vở kịch sân khấu như: Hão, Nhân danh công lý, Ngụ ngôn năm 2000. Đến năm 1989, ông tiếp tục gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vai chiến sĩ công an Nam Hà trong bộ phim điện ảnh "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương.
Trong thập niên 1980 và 1990, thời kỳ bùng nổ của phim video, ông đã tham gia nhiều bộ phim như: Hai năm nữa anh về, Người đàn bà nghịch cát, Gánh hàng hoa, Người rừng. Năm 2004, ông đảm nhiệm vai Lâm, một trong ba nhân vật chính, trong bộ phim "Tiếng cồng định mệnh". Đây là một bộ phim sử thi gây được tiếng vang lớn thời bấy giờ của Hãng phim Quân đội nhân dân Việt Nam.
Từ giữa thập niên 1990, ông liên tiếp tạo dấu ấn trong nhiều bộ phim được chiếu trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, như vai diễn Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong một bộ phim về nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai vào năm 1996 hay bộ phim "Gió qua miền tối sáng" về đề tài HIV/AIDS năm 1998.
Đến những năm đầu thế kỷ 20, ông liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim được yêu thích của VTV như: Mưa bóng mây, Nhật ký Vàng Anh, Khúc hát mặt trời, Tuổi thanh xuân, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân.
Những năm gần đây, dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn xuất hiện ở rất nhiều dự án phim truyền hình dài hơi của VFC như phim "Sinh tử", "Tình yêu và tham vọng". Thực tế với người nghệ sĩ, họ không quản ngại tuổi tác, còn khỏe là còn diễn và đi theo tiếng gọi của tình yêu nghệ thuật. Và NSND Trọng Trinh cũng vậy, ông là một nghệ sĩ say nghề, nói đúng hơn là cháy hết mình cho nghề.
Không chỉ là diễn viên, ông còn là đạo diễn của những bộ phim "hot" được giới trẻ yêu mến như: Ban mai xanh, Nhật ký Vàng Anh (phần 2), Tình yêu không hẹn trước, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân, Nàng dâu Order... Bước sang tuổi 63 nhưng NSND Trọng Trinh vẫn hừng hực với nghề, có phim ông vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên.
Bằng những cống hiến của mình, năm 2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu NSND. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho cả quá trình nỗ lực cống hiến của nam nghệ sĩ gạo cội.
Cuộc sống bình dị ở đời thực của NSND Trọng Trinh
Thành công trong sự nghiệp nhưng cũng như bao diễn viên đất Bắc khác, NSND Trọng Trinh kín tiếng trong chuyện riêng tư. Từng đổ vỡ hôn nhân và hiện tại, ông có cuộc sống bình dị sau khi tái hôn với người vợ kém 16 tuổi. Vì cũng đều đổ vỡ trong hôn nhân, NSND Trọng Trinh và vợ tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn và đến với nhau rất tự nhiên.
Để có được sự toàn tâm toàn ý trong công việc, NSND Trọng Trinh được sự hỗ trợ lớn từ người vợ trẻ kém 16 tuổi. Nói về sự chu đáo của vợ, nam nghệ sĩ gạo cội nói: "Phải nói thật, phụ nữ miền Trung chăm sóc chồng rất chu đáo và hết lòng. Từ chuyện ăn uống, quần áo, sức khoẻ… Mỗi lần đi làm phim, cô ấy lại tự tay chuẩn bị mọi thứ. Nhiều khi đến đoàn làm phim mọi người cứ ganh tỵ".
Hiện tại ở tuổi U70, NSND Trọng Trinh đã lên chức ông nội. Ông tận hưởng cuộc sống bình yên nhưng vẫn yêu nghề và miệt mài cống hiến cho nghề.
Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy KhánhGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.
Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã hé mở cái kết của nhân vật này. Chỉ một vài chia sẻ nhỏ của nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò.
Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩaXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.
Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.
NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.
Khánh Thi khoe ảnh Tết lúc nhỏ nhưng lời nhắn gửi của Phan Hiển lại 'dậy sóng' MXHGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã khoe ảnh Tết năm 1989 với dòng viết ngắn gọn, tuy nhiên, lời bình luận của Phan Hiển mới khiến mạng xã hội 'dậy sóng'
Bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh', ở tuổi ngoài 40 có đời thực ra sao?Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hồng Diễm mới đây vào vai nhân vật Bùi Hằng Thu - bà Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trong phim 'Lằn ranh' đã thự sự gây chú ý với khán giả. Nếu trên phim, Hồng Diễm cứng cỏi, nghiêm nghị thì ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên cô vẫn giữ được sự trẻ trung, cuốn hút.
Nữ BTV quê Bắc Ninh - ứng viên sáng giá tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Vũ Thủy Tiên - nữ BTV quê Bắc Ninh - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ bởi nhan sắc mà còn với thành tích "khủng".
Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.