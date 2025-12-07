Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Nhu cầu mua nhà ở xã hội tăng mạnh tại Hà Nội

Trong bối cảnh giá chung cư thương mại không ngừng leo thang, nhu cầu mua nhà ở xã hội (NOXH) của người dân tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực phía Đông như phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được thành lập từ quận Long Biên cũ tiếp tục tăng cao. Lượng cung mới hạn chế trong nhiều năm khiến thị trường luôn trong tình trạng khan hiếm, mỗi dự án NOXH mở bán đều thu hút hàng nghìn hồ sơ đăng ký.

Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu bổ sung nguồn cung đáng kể, trong đó Long Biên là một trong những địa bàn có nhiều dự án NOXH mới, góp phần giảm căng thẳng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân thu nhập trung bình và thấp.

Những dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại quận Long Biên năm 2025

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2025 do UBND TP Hà Nội phê duyệt, trong năm 2025 quận Long Biên cũ đón thêm tối thiểu 3 dự án NOXH quy mô lớn, bao gồm:

1. Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh – ngõ 90 Gia Quất

Diện tích: hơn 6 ha

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP Him Lam Thủ Đô & Công ty CP BIC Việt Nam

Quy mô: 3 tòa chung cư CT1, CT2, CT3 cao 22 tầng

44 căn liền kề

Trong đó:

CT1 – Rice City Thượng Thanh (do BIC Việt Nam xây dựng), diện tích sấp sỉ 0,5 ha.

CT2, CT3 và khu liền kề (do Him Lam Thủ Đô xây dựng), diện tích gần 5,4 ha.

Dự án hiện được xem là một trong những nguồn cung NOXH lớn nhất khu vực Thượng Thanh trong năm 2025, hứa hẹn tạo ra hàng trăm căn hộ giá hợp lý.

2. Dự án NOXH ô đất CT – khu CT1 phường Long Biên

Diện tích: 4,9 ha

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên

Vị trí: khu đô thị tái cấu trúc thuộc phường Long Biên sau sáp nhập

Dự án nằm gần các trục đường lớn, quy hoạch đồng bộ, phù hợp phát triển NOXH giai đoạn 2025–2028.

3. Tổ hợp NOXH Him Lam Phúc Lợi – 12 tòa chung cư hiện đại

Ngày 3/12/2025, UBND TP Hà Nội đã giao 7,5 ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty CP Him Lam để thực hiện đại dự án NOXH quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Long Biên.

Tổng quy mô dự án Hà Nội đã phê duyệt: khoảng 8,1 ha

Số tòa: 12 tòa tháp chung cư cao 21 tầng

Sản phẩm cung cấp gần 3.000 căn hộ, trong đó 800 căn NOXH

Thời hạn sử dụng đất: đến giữa năm 2068

Quỹ đất công trình công cộng: 1,53 ha dành cho trường học (mầm non & tiểu học)

1,33 ha dành cho cây xanh, giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật

Dự án được giao không qua đấu giá, được miễn tiền sử dụng đất theo Luật Nhà ở 2023 – yếu tố giúp rút ngắn thủ tục và kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Khi hoàn thiện, Him Lam Phúc Lợi sẽ trở thành tổ hợp NOXH – thương mại – dịch vụ hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong giải quyết nhu cầu nhà ở cho khu vực Phúc Lợi, Việt Hưng và các vùng giáp ranh.

Giá nhà ở xã hội đã qua sử dụng tại Long Biên tăng mạnh, vượt 50-60 triệu đồng/m2

Dù là phân khúc dành cho người thu nhập trung bình thấp, giá NOXH tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ sau khi đưa vào sử dụng đang tăng chóng mặt, thậm chí đắt hơn cả nhiều chung cư thương mại tầm trung.

Theo khảo sát tháng 12/2025 trên nền tảng batdongsan.com.vn, căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 70m2 tại dự án nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng, phố Gia Quất, phường Bồ Đề (tức phường Thượng Thanh, quận Long Biên cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 65,71 triệu đồng/m2.

Căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 70m2 tại dự án nhà ở xã hội Hope Residence, đường Chu Huy Mân, phường Long Biên (tức phường Phúc Đồng, quận Long Biên cũ) hiện cũng đang được rao bán với giá 4,2 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng/m2.

Với hàng loạt dự án NOXH đang được triển khai, đặc biệt là tổ hợp 12 tòa Him Lam Phúc Lợi và dự án Thượng Thanh, năm 2025 được kỳ vọng sẽ là năm "bứt tốc" nguồn cung NOXH tại quận Long Biên cũ. Tuy nhiên, giá NOXH đã qua sử dụng lại đang tăng mạnh, đòi hỏi Hà Nội cần tiếp tục mở rộng quỹ đất, hoàn thiện cơ chế và giám sát chuyển nhượng để người dân thực sự tiếp cận được nhà ở giá hợp lý.

4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

