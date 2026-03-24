Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe

Thứ ba, 15:25 24/03/2026 | Thời sự
Hùng Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Dự án thành phần Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình (cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) do Sở Tài chính Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 1.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2026.

Tổng chiều dài xây dựng của dự án là 2,8 km, trong đó, cầu bắc qua sông Nhật Lệ có chiều dài 561,4 m, hạng mục đường dẫn lên cầu có chiều dài hơn 2,2km. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm, kết cấu cầu dẫn dạng nhịp giản đơn, mặt cắt ngang cầu 23,5 m. Tuyến đường trong dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp đô thị, loại đường chính đô thị, vận tốc thiết kế Vtk = 60 km/h.

Dự án có điểm đầu giao với QL 1A thuộc địa phận xã Quảng Ninh, điểm cuối giao với đường ven biển (đường Võ Nguyên Giáp), thuộc địa phận phường Đồng Hới.

Đến nay, Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu hoàn thiện khoảng 95%. Các hạng mục như thảm nhựa mặt cầu, thi công vỉa hè, lắp đặt lan can, hệ thống đèn led... đã hoàn thành.

Cầu Nhật Lệ 3 được trang bị dàn led 3D chiếu sáng với các hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khiến không gian ban đêm trên sông Nhật Lệ thêm lung linh.

Dù các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện vẫn còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công phần đường dẫn lên cầu phía phường Đồng Hới.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hoàn thành khoảng 77% diện tích. Phần còn lại chủ yếu vướng mắc ở việc xác định giá đất, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 74% song vẫn còn một số trường hợp phát sinh tranh chấp đất đai, chưa thống nhất về nguồn gốc đất và kết quả đo đạc.

Mới đây, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công trình Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với phường Đồng Hới và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng sát thực tế, bảo đảm quyền lợi người dân. Đồng thời cập nhật, điều chỉnh giá đất, phương án chi trả phù hợp với quy định mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã đề ra.

GĐXH - Vấn đề mặt bằng, thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu. Các đơn vị liên quan tìm giải pháp sớm gỡ vướng, vượt bất lợi để sớm hoàn thành dự án.


