Nguyên nhân cầu ngàn tỷ 'biểu diễn nghệ thuật' hằng đêm nhưng chưa thể thông xe
GĐXH - Dù các hạng mục chính của cầu cơ bản hoàn thành, đèn led thường xuyên trình chiếu đẹp mắt nhưng việc thông xe vẫn khó trong tương lai gần. Hiện còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.
Cầu Nhật Lệ 3 được trang bị dàn led 3D chiếu sáng với các hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khiến không gian ban đêm trên sông Nhật Lệ thêm lung linh.
Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hoàn thành khoảng 77% diện tích. Phần còn lại chủ yếu vướng mắc ở việc xác định giá đất, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Đối với hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 74% song vẫn còn một số trường hợp phát sinh tranh chấp đất đai, chưa thống nhất về nguồn gốc đất và kết quả đo đạc.
Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ýThời sự
GĐXH - Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 4 ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế, sau đó, vào khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ; Cục CSGT cho biết đang đồng loạt triển khai 3 chuyên đề trọng tâm, quyết liệt kéo giảm TNGT toàn quốc.