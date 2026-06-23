Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ khoe vũ đạo như dancer

Tin sao ngày 7/6: Huyền Lizzie gợi cảm bên biển xanh, Nguyễn Văn Chung xúc động vì con trai GĐXH - Huyền Lizzie tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc gợi cảm, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được xúc động khi chứng kiến con trai giờ đã cao lớn.

Tại sự kiện ra mắt chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang đến cho người hâm mộ một màn biểu diễn ngoạn mục về phong cách và thần thái.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xuất hiện với giao diện trẻ trung, cool ngầu

Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ và khu vực họp báo, tác giả của hàng loạt bản hit quen thuộc đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Lần này, nam nhạc sĩ đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác. Anh lựa chọn trang phục trẻ trung, cá tính với phong cách thời trang hiện đại, tạo nên hình ảnh năng động giữa dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong nhiều năm qua, anh ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ đứng sau hàng loạt ca khúc nổi tiếng, sở hữu kho tác phẩm đồ sộ được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên, khi tham gia một chương trình thiên về trình diễn, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, không ít người từng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng thích nghi của nam nhạc sĩ.

Đối diện với những ngờ vực đó, nam nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ thẳng thắn ngay trong buổi họp báo. "Với những hoài nghi về năng lực của mình thì không cần phải trả lời nhiều bằng lời nói mà bằng hành động", nam nhạc sĩ hài hước bày tỏ. Anh tiết lộ, sau thời gian học vũ đạo để chuẩn bị cho chương trình, bản thân đã học được hai "tuyệt kỹ" mới là "lướt sóng" và "kê đầu".

Clip nam nhạc sĩ tự tin thể hiện vũ đạo. Clip: NVCC

Phần chia sẻ dí dỏm của nam nhạc sĩ khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn khi anh trực tiếp trình diễn những động tác đã học được ngay trên sân khấu. Màn thể hiện của nam nhạc sĩ nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán phòng, tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng trong buổi họp báo.

Chia sẻ với chúng tôi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bày tỏ: "Không có công việc nào là dễ dàng cả. Tuy nhiên, tôi luôn muốn cho bản thân cơ hội được thử sức ở những lĩnh vực mới. Vì vậy, ngoài thời gian sáng tác, học tập và làm việc, tôi tranh thủ sắp xếp thời gian để học nhảy, học vũ đạo, luyện thanh".

Anh cho biết thêm, dù biết rằng trong một khoảng thời gian ngắn, anh khó có thể đạt được trình độ như những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng ít nhất, anh cũng hiểu hơn những khó khăn, áp lực và sự vất vả mà họ phải trải qua.

"Qua quá trình tập luyện, tôi mong muốn trang bị thêm cho bản thân nhiều kỹ năng mới. Đây cũng là cách để tôi thấu hiểu, đồng cảm hơn với những người đang hoạt động nghệ thuật ở các lĩnh vực khác nhau", nam nhạc sĩ cho hay.

Với nam nhạc sĩ, việc chăm chỉ tập luyện không chỉ giúp anh cải thiện khả năng trình diễn mà còn là cơ hội để giải phóng cơ thể, tăng sự tự tin khi đứng trên sân khấu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với phong cách mới lạ trong buổi họp báo.

Chị Thủy Lê (quản lý nam nhạc sĩ) cũng chia sẻ thêm, từ khi xác nhận tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã dành rất nhiều thời gian cho việc rèn luyện thể chất, luyện thanh và học vũ đạo. Đây là lĩnh vực vốn không phải thế mạnh của anh nhưng nam nhạc sĩ vẫn quyết tâm theo đuổi để hoàn thiện bản thân và hòa nhập tốt với các anh tài trong chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và quản lý Thủy Lê





Các anh tài khóa 2006 xuất hiện trong buổi họp báo

Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm nay quy tụ các gương mặt nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm: Đại Nghĩa, Dũng DT, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm, Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It's Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy và Phùng Minh Cương.

Nguyễn Văn Chung sinh năm1983 tại TP.HCM. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc ballad gắn liền với thế hệ khán giả trẻ từ những năm 2000. Nguyễn Văn Chung bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 đến nay với hàng loạt bản hit được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Nhiều ca khúc nổi bật của anh từng được khán giả yêu thích như: Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình...