Nhiều chiêu trò lừa đảo bằng hình thức gọi điện thoại

Công an xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận trình báo của bà N.T.T và chị N.T.H, cùng trú tại thôn Cẩm Đồng, xã Cẩm Thạch về việc nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, tự xưng là Trần Anh Tuấn – Thiếu tá Cục Cảnh sát Bộ Công an, đang công tác tại Hà Nội.



Bà T. và chị H. được cán bộ Công an xã Cẩm Thạch giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh:CAHT

Đối tượng thông báo rằng bà T. và chị H. đang có nợ xấu tại ngân hàng và sẽ bị khởi tố nếu không chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản do chúng chỉ định.

Cùng ngày, Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) nhận trình báo của bà N.T.A, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng về việc nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ ngân hàng ở Hà Nội, thông báo rằng bà đang vay 50 triệu đồng và yêu cầu bà chuyển tiền gấp để thanh toán nợ.

Công an giải thích sự việc với bà T. Ảnh: CAHT

Do đã được cơ quan công an địa phương tuyên truyền từ trước về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, cả 3 nạn nhân đều không làm theo yêu cầu của các đối tượng. Cán bộ công an giải thích rõ về thủ đoạn của các đối tượng và khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào qua điện thoại.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh việc mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an xã, phường, thị trấn. Vì theo quy định của Bộ Công an, nghiêm cấm hành vi gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến nơi làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Do vậy, việc công an triệu tập qua tin nhắn, gọi điện thoại hoặc thông qua người khác đều không có khả năng xảy ra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đăc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định... đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.