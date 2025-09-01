Nhiều gia đình mặc áo cờ đỏ sao vàng lên mộ phần mời người thân về đón Tết Độc lập dịp Vu lan báo hiếu
GĐXH - Nhân kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9 cũng là tháng Vu lan báo hiếu, nhiều gia đình đã sắm lễ và có mặt ở các mộ phần để mời ông bà, tổ tiên trở về nhà đón Tết Độc lập cùng con cháu.
Khi cả nước hân hoan, rạo rực đón chờ Lễ Kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, bà Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (ở Hà Nội) đã dậy rất sớm để mua lễ cùng đại gia đình 14 thành viên vượt gần 100km lên công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Phú Thọ) để dâng hương tổ tiên và mời những người thân đã mất trở về bên con cháu cùng đón Tết Độc lập.
Bà Ngọc cho biết, trong không khí cả dân tộc đón mừng đại lễ 2/9 và cũng là tháng Vu lan, gia đình bà đã cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng để bày tỏ lòng thành kính, tri ân các thế hệ anh hùng đã hi sinh.
"Từ tối hôm trước, anh trưởng gọi điện báo tất cả các thành viên đại gia đình chuẩn bị sắm lễ và mặc áo cờ đỏ sao vàng lên mộ dâng hương. Tôi lập tức chuẩn bị đồ lễ. Khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, gia đình tôi ai có cảm xúc lâng lâng khó tả, xúc động lắm", bà Ngọc chia sẻ.
Bà Ngọc chia sẻ thêm: "Cảm xúc của tôi và anh em, con cháu trong nhà ai nấy đều rưng rưng, tự hào xúc động, rất vui và hạnh phúc khi đang được sống trong hoà bình, chứng kiến sự vươn mình của cả dân tộc. Trong gia đình luôn dăn dạy con cháu noi theo gương ông bà tổ tiên để cố gắng học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống để chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp".
Cùng con cháu chắp tay vái lạy bên phần mộ chồng đã khuất, bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, ở Khu tập thể Trường Hữu nghị T78 (nay là Trường Hữu nghị Việt – Lào, huyện Phúc Thọ (cũ), Hà Nội) không khỏi xúc động.
Mặc dù ông đã mất được nhiều năm, bà Vân cũng đã lớn tuổi, cộng thêm một số bệnh của người lớn tuổi khiến bà lúc nhớ, lúc quên, nhưng những ngày tháng hai vợ chồng bà cùng tham gia hoạt động giúp cách mạng Lào luôn in sâu trong tâm trí bà Vân… và khi phóng viên hỏi về người chồng quá cố, bà Vân không thể ngăn dòng nước mắt khi những kỷ niệm với chồng ùa về.
"Tôi nhớ những ngày cận Tết Độc lập khi còn sống, ông nhà tôi vui lắm. Suốt ngày kể lại những chuyện ở bên Lào đã chiến đấu như thế nào, gặp những học trò, đồng đội cũ ra sao. Tôi luôn mong muốn con cháu phải luôn hiếu thảo, vươn lên trong cuộc sống vì cha ông đã từng hy sinh xương máu bảo vệ độc lập dân tộc để có ngày hôm nay được sống trong hoà bình, tự do, hạnh phúc…", bà Vân chia sẻ thêm.
Năm nay, khi cả nước hân hoan đón đại lễ của dân tộc, gia đình bà đã cùng nhau sắm lễ lên mộ phần để mời chồng đón Tết độc lập cùng gia đình.
Trong làn khói hương bảng lảng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghĩa (66 tuổi) cùng vợ và con cháu lặng lẽ sắp mâm lễ, dâng hương lên phần mộ cha mẹ. Ông khẽ khấn mời cha mẹ về đoàn tụ cùng gia đình trong ngày Tết Độc lập và mùa Vu lan báo hiếu – khoảnh khắc giao hòa giữa tình gia tộc và hồn thiêng dân tộc.
Ông Nghĩa kể, cha mình từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Nối tiếp truyền thống ấy, đến lượt ông khoác áo lính, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979. Chỉ hai năm sau, ông bị thương nặng, nằm viện suốt 17 tháng rồi trở về quê hương với thương tích hạng 2/4.
"Ngày này, tôi vẫn thường căn dặn con cháu phải sống cho đúng đạo, có trước có sau, giữ lấy nếp nhà", ông Nghĩa xúc động nói.
Mấy ngày qua, hòa cùng không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, gia đình ông Nghĩa cũng chở nhau trên chiếc xe ba bánh thương binh quen thuộc ra Quảng trường Ba Đình.
"Nhà tôi chỉ cách 4 km nên hôm nào cũng lên để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Độc lập. Ngày diễu binh, diễu hành, cả nhà cùng đứng ở ngã tư Liễu Giai – Đào Tấn, chỉ cách nhà vài trăm mét. Ai trong gia đình cũng náo nức, hân hoan", ông chia sẻ.
Trong ánh mắt người thương binh đã đi qua chiến tranh ấy, niềm tự hào xen lẫn sự biết ơn sâu nặng. Từ những nén hương tưởng nhớ cha mẹ đến cùng con cháu hòa mình vào dòng người trên Quảng trường Ba Đình, tất cả đều lắng đọng một thông điệp giản dị mà thiêng liêng: "Tết Độc lập không chỉ là ngày của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi gia đình tri ân cội nguồn, truyền lại ngọn lửa truyền thống cho thế hệ mai sau".
