Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đô

Sáng nay, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, không khí trang nghiêm mà rộn ràng tràn ngập từng tuyến phố.

Trong tiếng nhạc quân hành hào hùng, các khối diễu binh, diễu hành đồng loạt tiến bước từ Quảng trường Ba Đình về các phố Trung tâm theo lộ trình diễu hành, tạo nên bức tranh rực rỡ, hùng tráng.

Tại phố Tràng Thi - Hàng Khay tiến về hướng Tràng Tiền, Quảng trường CMT8 rợp sắc cờ hoa, hàng ngàn người dân Thủ đô khoác áo cờ đỏ sao vàng, hân hoan đón từng đoàn diễu binh.

Theo chương trình, buổi tổng duyệt hôm nay (30/8) có quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng… Ngoài ra, tham gia tổng duyệt có khối quân đội các nước như Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm khai hỏa. Không quân Việt Nam có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-Mk2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG, vận tải cơ Casa.

