Hà Nội ưu tiên phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp, người dân được hưởng những gì?
GĐXH - Giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị hiện đại và tạo dư địa cho các công nghệ mới là những mục tiêu khi Hà Nội đẩy mạnh phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo các cơ chế, chính sách mới.
UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 3303/UBND-ĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp.
Đây được xem là bước cụ thể hóa các chính sách của Luật Thủ đô, tạo cơ sở để đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị trong giai đoạn tới.
Bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm sẽ được Hà Nội ưu tiên phát triển
Việc ưu tiên phát triển không gian ngầm xuất phát từ thực tế quỹ đất trên mặt đất tại Hà Nội ngày càng hạn hẹp, trong khi nhu cầu về giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật liên tục gia tăng.
Khai thác không gian dưới lòng đất sẽ giúp bổ sung diện tích sử dụng mà không phải mở rộng đô thị theo chiều ngang. Đồng thời tạo điều kiện dành nhiều diện tích mặt đất cho cây xanh, công viên và các không gian công cộng.
Đối với người dân, lợi ích dễ nhận thấy là thành phố sẽ có thêm điều kiện đầu tư các bãi đỗ xe ngầm, công trình kết nối với hệ thống đường sắt đô thị và các hạ tầng kỹ thuật hiện đại.
Khi mạng lưới này được hoàn thiện, tình trạng thiếu điểm đỗ xe và áp lực giao thông tại khu vực trung tâm được kỳ vọng sẽ từng bước giảm bớt, đồng thời nâng cao khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải công cộng.
Sở Xây dựng được giao làm đầu mối hướng dẫn triển khai các quy định liên quan đến công trình ngầm, đồng thời rà soát, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.
Trọng tâm sẽ là khu vực đô thị trung tâm, các khu phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), khu vực nhà ga đường sắt đô thị, đầu mối giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
Thành phố sẽ nghiên cứu hạ tầng phục vụ thiết bị bay không người lái
Bên cạnh không gian ngầm, Hà Nội cũng định hướng phát triển không gian tầm thấp – lĩnh vực đang được nhiều đô thị lớn trên thế giới quan tâm.
Theo đó, thành phố sẽ nghiên cứu hạ tầng phục vụ thiết bị bay không người lái, gồm các điểm kết nối, bãi đáp, trạm sạc, trung tâm logistics, trung tâm điều hành và hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác. Đây được xem là bước chuẩn bị để đón đầu các mô hình vận tải, logistics và dịch vụ đô thị ứng dụng công nghệ trong tương lai.
Để thu hút nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, thành phố giao các sở, ngành nghiên cứu nhiều cơ chế hỗ trợ như miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định; huy động vốn theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhượng quyền khai thác và các hình thức đầu tư phù hợp.
Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố sẽ xây dựng cơ chế "làn xanh", thực hiện một cửa liên thông đối với các thủ tục đầu tư xây dựng công trình ngầm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Song song với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tích hợp nội dung phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp vào Quy hoạch Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm kết nối hài hòa giữa không gian dưới lòng đất, mặt đất và không gian tầm thấp, tránh chồng lấn với các công trình hiện hữu.
Việc triển khai đồng bộ các cơ chế mới không chỉ góp phần giải quyết những sức ép về hạ tầng của một đô thị hơn 10 triệu dân, mà còn tạo nền tảng để Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh sống và phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập kỷ tới.
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