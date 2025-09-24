Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân

Chiều 24/9, ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, đơn vị vừa cùng các lực lượng chức năng ra quân thu gom, phá dỡ và tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã.

Lực lượng chức năng thu gom, phá dỡ bẫy chim hoang dã chiều 24/9.

Theo đó, từ tin báo của người dân, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với kiểm lâm và biên phòng tổ chức ra quân tháo dỡ bẫy chim trời tại 4 điểm trên địa bàn. Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ 850 mét lưới, 680 cò xốp và 8.100 que dính nhựa.

Trước đó, sáng 20/9, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp UBND xã Phú Lộc, và lực lượng liên quan tiến hành xử lý bẫy chim cò tại thôn Trung Phước Tượng. Kết quả, thu giữ và hủy tại chỗ 125 cò xốp và 2.100 que dính nhựa bằng phương pháp đốt.

Lưới bẫy bắt chim hoang dã bị lực lượng chức năng phát hiện, phá dỡ.

Tiêu hủy dụng cụ bẫy chim hoang dã.

"Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, lập bản đồ các điểm nóng để theo dõi lâu dài các địa bàn. Việc xử lý vi phạm sẽ gắn liền với công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ chim hoang dã", ông Phan Viết Phúc nói.

Trước đó, ngày 16/9, Chi cục Kiểm lâm TP Huế có văn bản về việc tăng cường bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp liên ngành truy quét, tháo gỡ bẫy chim, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời kiểm soát, xóa bỏ điểm mua bán chim hoang dã và ngăn chặn tình trạng bán chim dạo trái phép.

