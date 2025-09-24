Nhức nhối nạn bẫy bắt chim hoang dã dù lực lượng chức năng liên tục ra quân
GĐXH - Mặc dù lực lượng chức năng ở Huế liên tục ra quân, tháo dỡ bẫy, tuy nhiên tình trạng bẫy bắt trái phép chim hoang dã vẫn tiếp tục tái diễn.
Chiều 24/9, ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, đơn vị vừa cùng các lực lượng chức năng ra quân thu gom, phá dỡ và tiêu hủy nhiều dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã.
Theo đó, từ tin báo của người dân, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với kiểm lâm và biên phòng tổ chức ra quân tháo dỡ bẫy chim trời tại 4 điểm trên địa bàn. Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ 850 mét lưới, 680 cò xốp và 8.100 que dính nhựa.
Trước đó, sáng 20/9, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp UBND xã Phú Lộc, và lực lượng liên quan tiến hành xử lý bẫy chim cò tại thôn Trung Phước Tượng. Kết quả, thu giữ và hủy tại chỗ 125 cò xốp và 2.100 que dính nhựa bằng phương pháp đốt.
Tiêu hủy dụng cụ bẫy chim hoang dã.
"Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, lập bản đồ các điểm nóng để theo dõi lâu dài các địa bàn. Việc xử lý vi phạm sẽ gắn liền với công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ chim hoang dã", ông Phan Viết Phúc nói.
Trước đó, ngày 16/9, Chi cục Kiểm lâm TP Huế có văn bản về việc tăng cường bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển hay tiêu thụ trái phép chim hoang dã, chim di cư.
Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp liên ngành truy quét, tháo gỡ bẫy chim, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời kiểm soát, xóa bỏ điểm mua bán chim hoang dã và ngăn chặn tình trạng bán chim dạo trái phép.
Ô tô con tông liên hoàn trên đường phố Hà Nội, 4 người bị thươngThời sự - 4 giờ trước
Ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần ngõ Thịnh Hào 3, phường Ô Chợ Dừa) thì bất ngờ tông vào nhiều ô tô, xe máy đi cùng chiều.
Lần đầu người dân được đi xe máy qua cầu Phong Châu mớiThời sự - 5 giờ trước
Do thời tiết xấu và nước sông Hồng chảy xiết, Lữ đoàn 249 đã phải tháo dỡ khẩn cấp cầu phao Phong Châu. Người dân được hướng dẫn đi bộ, xe đạp và xe máy qua cầu Phong Châu mới.
Hà Nội phân việc từng đơn vị khẩn trương ứng phó bão Ragasa, đảm bảo an toàn tính mạng người dânThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký, ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (bão Ragasa).
Tin bão mới nhất: Bão số 9 chưa tan, bão số 10 lại sắp đổ bộ miền Trung?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 9 (bão Ragasa) hiện đã giảm cấp chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam. Dự kiến ngày 27/9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 đi vào Biển Đông, khả năng sẽ ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.
Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 9Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão, miền Bắc mưa như trút từ đêm nayThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, siêu bão Ragasa giảm cấp không còn là siêu bão. Từ đêm nay (24/9) đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa giảm cấp nhưng vẫn rất nguy hiểm, 7 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất trong hôm nayThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (24/9), do ảnh hưởng của bão Ragasa nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rất to. Cảnh báo ngập úng khu đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở miền núi có thể xảy ra.
Hà Nội: Khẩn cấp ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhấtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành công điện yêu cầu các Sở, ngành và địa phương ứng phó siêu bão Ragasa mức cao nhất, từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất từ siêu bão RagasaThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ragasa mạnh nhất 2025, gây thời tiết cực đoan, dông lốc cực nguy hiểmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão Ragasa gây gió giật rất mạnh vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Trên đất liền có mưa rất to trên 400mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòThời sự
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.