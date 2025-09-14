Những con số được cho là hóa giải số nhà xấu trong phong thủy
GĐXH - Những con số được cho là mang ý nghĩa tốt, khiến nhiều người kỳ vọng may mắn, tài lộc sẽ gõ cửa khi nhìn vào số nhà đẹp của mình.
Số nhà đẹp và số nhà xấu
Theo quan điểm của người Trung Quốc, những số nào có số kết thúc là số 4 đều được coi là không may mắn vì số 4 phát âm gần giống chữ "Tử" đồng nghĩa với chết. Số 78 cũng được cho là mang nhiều vận xui vì theo vần có thể đọc là "thất bát".
Theo đó, các số như 49, 53 cũng được xem là xui vì gắn với các vận hạn trong đời người. Bên cạnh đó, số 68 hay 86 được nhiều người cho rằng là số nhà đẹp vì mang lại may mắn, tiền, lộc do phát âm Hàn Việt giống "lộc phát".
Mặc dù vậy, quan niệm về số nhà đẹp, số nhà xấu này cũng không hoàn toàn chính xác. Không có số nào là xấu hay đẹp tuyệt đối.
Số điện thoại, số xe, số nhà muốn biết có hợp hay không cần kiểm tra dưới nhiều góc độ cả về giờ ngày tháng năm sinh của mỗi người để biết tổng quan Ngũ hành của người đó.
Khi lựa chọn mua nhà, cần đặt các yếu tố phong thủy như hướng nhà, hướng bếp… lên hàng đầu. Những yếu tố như số tầng, số nhà đẹp không mang tính quyết định mà chỉ có ý nghĩa bổ trợ. Do đó, khi gặp số nhà 40, 13, 78, 49 hay 53… cũng đừng quá ngần ngại mà bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý.
Ý nghĩa các con số
Hiểu về ý nghĩa các con số trong phong thủy, sẽ giúp chọn lựa cho bản thân một con số may mắn phù hợp, từ đó hóa giải số nhà xấu trong phong thủy.
Mỗi con số từ 1 đến 9 đều có ý nghĩa riêng: 1 = sự bắt đầu; 2 = sự chia ly; 3 = sự liên lạc; 4 = sự chết; 5 = sự thay đổi; 6 = sự cứu rỗi tâm hồn; 7 = những bài học tinh thần thử thách; = sự thịnh vượng; 9 = sự hoàn tất; Do ai cũng đều mong ước "rước lộc vào nhà" nên theo phong thủy, bạn cần chọn số 8 cho căn nhà của mình.
Ví dụ: số nhà 812 sẽ tương đương với số 2 (với cách tính: 8+1+2 = 11 rồi lấy 1+1=2). Để có số nhà tương đương số 8, gia chủ có thể thêm số 6 vào sau số 2 (bằng cách lấy sơn móng tay trong (không màu) viết thêm số 6 ở cuối số nhà).
Trong phong thủy, đây là một trong những cách hóa giải đơn giản nhất và có tác động khá hiệu quả. Bằng phương pháp tương tự, với biển số xe là 1461 (tổng là 3) chúng ta cũng có thể dùng sơn không màu viết thêm số 5 vào sau.
Trong phong thủy, số 9 rất được coi trọng vì số này tượng trưng cho sự toàn vẹn. Bên cạnh đó, số 6 và 8 cũng luôn được xem là sự phối hợp tuyệt vời nhất và biểu thị cho nhiều may mắn.
Số 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 88, 99 là những số tốt. Số 4 là số mang điềm xấu còn số 1 và 3 là số trung tính. Người phương Tây thường rất kỵ con số 13 nhưng với những người theo đạo Phật, 13 lại là con số có ý nghĩa quan trọng và nó còn là con số của những tháng Âm Lịch trong năm.
Số 88 cực kỳ được các đôi vợ chồng trẻ ưa chuộng vì trông tương tự như một ký tự Trung Hoa, tượng trưng cho "hạnh phúc nhân đôi". Thêm nữa, số 8 còn là số của sự bất tử và may mắn đối với người Trung Quốc.
Người Trung Quốc cho rằng, sự xuất hiện của các con số sẽ càng may mắn hơn khi được viết theo kiểu chữ phương Tây.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
