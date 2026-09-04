Những điều bạn chưa biết về mã định danh 12 số của mỗi thửa đất hiện nay
GĐXH - Kể từ 1/9, mỗi thửa đất sẽ có một mã định danh riêng gồm 12 số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 4 – 6/9/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 11 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn tăng 70 nghìn đồng/chỉ.
Tỷ giá USD hôm nay 4/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.615 đồng/USDGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 4/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios liên tục giảm sâu, sedan hạng B rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning
Kinh Đô thắp sáng mùa trăng qua câu chuyện của ký ứcSản phẩm - Dịch vụ -
Kinh Đô khởi động Mùa Trăng 2026 với chiến dịch sáng tạo, phủ sóng không khí Trung thu đa nền tảng và làm mới trải nghiệm đoàn viên cho nhiều thế hệ gia đình Việt.
Ngang cỡ Mazda CX-5, SUV 7 chỗ giá 533 triệu đồng trang bị hệ động lực hybrid cắm sạc, công suất 204 mã lựcGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV 7 chỗ kết hợp giữa động cơ xăng với pin dung lượng lớn và động cơ điện.
Những phần mềm cảnh báo tốc độ xe ô tô đang được nhiều tài xế sử dụng nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Việc sử dụng những ứng dụng cảnh báo tốc độ ô tô không chỉ giúp lái xe theo dõi tốc độ của xe hiện tại mà còn cung cấp thông tin hữu ích về tình trạng giao thông.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 4 – 6/9/2026: Khu dân cư bị cúp điện từ sáng sớm tới chiều tối tăng caoSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Đồng hồ Galle: Hơn hai thập kỷ khẳng định vị thế trên thị trường Việt NamSản phẩm - Dịch vụ -
Đồng hồ Galle khẳng định vị thế nhờ bề dày lịch sử và uy tín vững chắc, mang đến sự an tâm cho người yêu đồng hồ Việt.
Lãi suất Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng tại quầy Vietinbank nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường -
GĐXH - Lãi suất VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank tiếp tục duy trì biểu giống nhau.