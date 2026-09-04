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Những điều bạn chưa biết về mã định danh 12 số của mỗi thửa đất hiện nay.

Không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử VNeID người dùng cần làm gì? GĐXH - Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID người dân sẽ được hưởng nhiều tiện ích. Tuy nhiên đăng ký rồi nhưng không kích hoạt được VNeID người dân cần làm gì?

Tất cả người dân cần chú ý thông tin quan trọng về việc cấp tài khoản định danh điện tử VNeID từ tháng 9 GĐXH - Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 69/2024/NĐ-CP liên quan đến việc cấp tài khoản định danh điện tử VNeID. Vậy quy định có điểm gì mới?