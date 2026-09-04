Những điều bạn chưa biết về mã định danh 12 số của mỗi thửa đất hiện nay

Thứ sáu, 10:48 04/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Kể từ 1/9, mỗi thửa đất sẽ có một mã định danh riêng gồm 12 số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.

Những điều bạn chưa biết về mã định danh 12 số của mỗi thửa đất hiện nay - Ảnh 1.

Những điều bạn chưa biết về mã định danh 12 số của mỗi thửa đất hiện nay.

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