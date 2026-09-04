Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 4 – 6/9/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện 11 tiếng/ngày để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 4 – 6/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 4 – 6/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 4 – 6/9/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Chi Cục Thuế đến ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thủ Khoa Huân), Phan Như Thạch, Thủ Khoa Huân, Chi Cục Thuế Đà Lạt.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: Mã trạm – tên trạm: - 030220301 - 473/158 Lý Tự Trọng - 030220140 - 472/85/1 BLao Tour, Trần Phú - Mã trạm – tên trạm: 030200045 - 480/6/38/5A/1 Cty Xuất Nhập Khẩu Gia Nguyễn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 16:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260021 - 476/49/8/4/25/A2 Công Ty TNHH KDTM&DV VINFAST

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 11:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030200031 - 480/2/132/20/1 Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VINFAST (475/104/96T/20/1)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực trụ 471/56/54 từ chợ Đại Lào đi về hướng đèo Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/09/2026 đến 16:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Từ trụ 471/53 về hướng Lộc Châu, Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc. - Khu vực từ Siêu Thị Co.op Mart, Cty Sandals… về hướng NM Chè đường 1/5, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Lộc Tiến, Làng mới Tân Hà vào Lộc Tân (cũ), khu Tân Vượng – Lộc Châu

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 10:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn bộ khu vực từ ngã 3 Đại Bình về hướng khu vực đường Trần Phú - Lộc Sơn, Lam Sơn, Đội Cấn, Phường 1 Bảo Lộc, Phường B’Lao…đến ngã 3 Trần Phú – Lý Tự Trọng;

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 10:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm phân phối 030240005 474/1/4 TĐC LỘC SƠN

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/09/2026 đến 10:30:00 ngày 06/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/124A (Thôn 2,7,8,11,12, Liên Châu- Liên Đầm)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 15:00:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/122 (TBA Vinfá và Khu Du Lịch Đại Nam)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/09/2026 đến 14:00:00 ngày 05/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực thôn 1 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực thôn P’Ré thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực thôn 1, thôn 12 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Tân Trung thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/09/2026 đến 14:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực thị trấn Lạc Dương cũ, công ty cấp thoát nước Lâm Đồng, Sài Gòn - Đan Kia,Khu du lịch thung lũng vàng, khu du lịch Lang Biang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Đan Kia, công ty cấp thoát nước Lâm Đồng, Sài Gòn - Đan Kia

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/09/2026 đến 17:30:00 ngày 04/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 6/9/2026.