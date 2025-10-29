Loại đá phong thuỷ giúp gia chủ hóa giải sát khí, thu hút tài lộc làm ăn phát đạt
GĐXH - Đá thu hút tài lộc được xem là vật phẩm phong thủy quyền năng, giúp gia chủ hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng xung quanh và kích hoạt tài vận.
Thạch anh vàng
Thạch anh vàng (Citrine) được xem là "viên đá của sự thịnh vượng" trong phong thủy. Đá thạch anh vàng có màu vàng trong, vàng nhạt đến vàng cam, đôi khi có ánh kim nhẹ, có thể xuất hiện dưới dạng đá thô, đá mài bóng hoặc được cắt gọt thành các hình tròn, bầu dục, chữ nhật.
Trong phong thủy, thạch anh vàng có tác dụng thu hút tài lộc, kích hoạt nguồn năng lượng dồi dào, hỗ trợ sự thăng tiến trong công việc, ổn định tài chính và cân bằng cảm xúc, đồng thời xua tan năng lượng tiêu cực, tăng cường trực giác giúp gia chủ đưa ra quyết định sáng suốt.
Thạch anh tím
Thạch anh tím (Amethyst) là viên đá mang năng lượng tinh thần mạnh mẽ, biểu tượng cho sự bình an, trí tuệ và bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng tiêu cực.
Phong thủy cho biết, thạch anh tím giúp cân bằng cảm xúc, tăng cường trực giác và hỗ trợ quyết định sáng suốt, đồng thời thu hút vận may và tài lộc thông qua việc điều hòa năng lượng xung quanh.
Đá mắt hổ
Đá mắt hổ (Tiger's Eye) là viên đá phong thủy nổi bật với năng lượng bảo vệ và may mắn, tượng trưng cho sự can đảm, trí tuệ và tài lộc bền vững. Đá sở hữu vẻ ngoài màu vàng nâu óng, vân sóng mượt mà.
Theo quan niệm phong thủy, đá mắt hổ giúp gia chủ khai mở đường công danh, thu hút cơ hội kinh doanh, đồng thời xua tan năng lượng tiêu cực, mang lại sự an yên và tự tin trong cuộc sống.
Ngọc bích
Ngọc bích (Jade) là loại đá quý biểu tượng cho sự thịnh vượng, trường thọ và bình an, được xem là tinh hoa của phong thủy truyền thống. Đá thường có màu xanh lục, đôi khi xanh nhạt hoặc xanh ngọc, kết cấu mịn, trong hoặc hơi mờ.
Ngọc bích được chế tác thành vòng tay, vòng cổ, tượng trang trí hoặc vật phẩm phong thủy nhỏ, vừa làm đẹp không gian vừa gia tăng vận khí, thu hút may mắn và tài lộc theo nguyên lý phong thủy.
Hổ phách
Cũng theo phong thủy, đây là loại đá phong thủy tự nhiên nổi bật với năng lượng tích cực, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.
Đá có màu vàng cam ấm áp, trong suốt hoặc hơi đục, với vân tự nhiên độc đáo, thường được chế tác thành vòng tay, vòng cổ, mặt dây chuyền hoặc tượng mini. Các sản phẩm từ hổ phách không chỉ trang trí tinh tế mà còn là vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc và cân bằng năng lượng cho gia chủ.
Hắc diệu thạch
Hắc diệu thạch là loại đá phong thủy mạnh mẽ, nổi tiếng với khả năng bảo vệ, xua đuổi năng lượng xấu và thu hút vận may cho gia chủ.
Đá có màu đen bóng, mịn đi kèm các vân ánh sáng tự nhiên không chỉ đẹp mà còn chứa năng lượng phong thủy mạnh mẽ, giúp cân bằng trường năng lượng, giải tỏa căng thẳng, đồng thời tăng cường sự tập trung và quyết đoán trong công việc.
Đá vàng găm
Pyrite được coi là "vàng giả" nhưng trong phong thủy lại được xem như bùa may mắn cho tiền tài, giúp kích hoạt nguồn năng lượng dồi dào, thu hút cơ hội tài chính và thành công trong công việc.
Sử dụng đá vàng găm trong không gian sống hoặc đeo trên người giúp gia chủ cải thiện vận khí, tăng tài lộc, đồng thời xua tan năng lượng xấu và cân bằng cảm xúc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
