Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch và 4 điều cần làm đầu tháng để gia đạo bình an, kinh doanh rực rỡ

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, để thể hiện tấm lòng thành kính với thần linh và ông bà, tổ tiên thì việc thắp hương ngày mùng 1 hàng tháng đã trở thành phong tục không thể thiếu trong văn hóa của người Việt.

Để lựa chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 8 giúp gia chủ sở cầu như ý, vạn sự tốt lành, mọi người nên tham khảo:

+ Giờ Mão (5–7 giờ)

+ Giờ Tỵ (9–11 giờ)

Mùng 1 tháng 8 âm lịch có hai khung giờ đẹp để lên hương mang lại may mắn. Ảnh minh họa

Chọn hướng xuất hành tốt trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Người xưa vẫn có câu "Vạn sự khởi đầu nan", vào ngày đầu tháng tiến hành mọi việc suôn sẻ sẽ giúp cho cả tháng được hanh thông. Ngoài việc chọn giờ lên hương để mang lại may mắn, theo chuyên gia, ngày đầu tháng chọn giờ đẹp và hướng đẹp để xuất hành sẽ thu hút được thêm may mắn và cát lành.

Những giờ đẹp xuất hành trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch là: 11h–13h và 23h–1h (Tốc hỷ); 5h–7h và 17h–19h (Tiểu cát); 9h–11h và 21h–23h (Đại an).

Hướng xuất hành tốt mang lại may mắn trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch là hướng Đông Bắc và hướng giúp gia tăng tài lộc là hướng Đông Nam.

Ăn món ăn phù hợp ngũ hành trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Ăn những món ăn phù hợp với ngũ hành trong ngày đầu tháng để bổ trợ cho nhân khí. Mùng 1 có ngũ hành là giản hạ thủy, các bạn nên ăn những thực phẩm có vị mặn, có màu tối, ví dụ như: cá tươi, cá muối, thịt muối, thịt lợn, đậu… Với những người ăn chay trường, có thể dùng rong biển, quả sung, quả việt quất, cải xoăn hay hạt mè đen…

Đi chùa ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Ngày rằm hay mùng 1 hàng tháng, đi chùa là điều không còn xa lạ. Tại đây, khí trường tốt thường giúp thân tâm thanh thản, nhờ đó vạn sự hanh thông. Nếu trong ngày quá bận, bạn có thể sắp xếp thời gian đi chùa vào buổi tối. Chẳng cần cầu phát tài, phát lộc mà đến chùa, bạn chỉ cần thật tâm cầu an cho bạn và gia đình. Khi tâm an thì mọi việc làm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Làm việc thiện

Không chỉ Phật giáo mà phong thủy cũng rất coi trọng việc tích đức, hành thiện. Hành thiện đơn giản hơn những gì ta nghĩ. Vào ngày mùng 1 đầu tháng, bạn có thể phóng sinh. Không chỉ ngày mùng một hay ngày rằm mà bất cứ khi nào có thể, chúng ta cũng nên làm điều này một cách thành tâm để tích thêm phúc phần, gia tăng phước báu.

Hoặc đơn giản, bạn có thể soạn chút quần áo cũ đi làm từ thiện, tham gia nấu cơm từ thiện cho người vô gia cư, giúp đỡ người khó khăn ngay cạnh mình… đều là những việc hành thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

