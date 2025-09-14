Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông

Chủ nhật, 13:27 14/09/2025
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây để tiến hành mọi việc được may mắn.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 15/9/2025

Âm lịch: 24/07/2025 tức ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Đây là Lễ vía Long Thụ Bồ Tát. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, những khung giờ hoàng đạo tốt trong ngày có thể tham khảo động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Hợi; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa), là ngày xấu. Để hóa giải và đem lại nhiều may mắn, mọi người nên chọn hướng xuất hành đẹp trong ngày là hướng Nam và hướng Đông. Cùng với đó, mọi người chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày 15/9 tiến hành các công việc đều tốt, trong đó tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng, làm thủy lợi.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 15/9 - 21/9 giúp gia chủ mọi việc hanh thông - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 16/9/2025

Âm lịch: 25/07/2025 tức ngày Mậu Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 16/9 là:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tý; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Bắc để đem lại may mắn, tài lộc; tránh xuất hành hướng xấu là hướng Bắc.

Ngoài ra, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 17/9/2025

Âm lịch: 26/07/2025 tức ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo ngày này:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Sửu; tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/9 là hướng Đông Bắc và hướng Nam sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, để mọi việc suôn sẻ, chuyên gia khuyên nên lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt lành, tốt nhất là xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 18/9/2025

Âm lịch: 27/07/2025 tức ngày Canh Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Dần; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày bình thường.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mọi người nên chọn hướng xuất hành Tây Bắc và Tây Nam; tránh xuất hành hướng xấu là hướng Bắc để mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, nên chọn các giờ xuất hành tốt: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ). Tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi; Hôn nhân cưới gả sanh con quý và công danh cũng tốt.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 19/9/2025

Âm lịch: 28/07/2025 tức ngày Tân Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo là:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày làTân Mão; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc), là ngày cát trung bình

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam, mọi người nên tránh xuất hành hướng xấu là hướng Bắc. Cùng với đó, nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong là: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 20/9/2025

Âm lịch: 29/07/2025 tức ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Thìn; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày xấu. Tuy nhiên, theo chuyên gia trong ngày lại có Sao Đê Đại Hung, không có việc nào hợp với ngày này. Để tiến hành các việc trọng đạo nên chọn sang ngày khác.

Còn trong ngày muốn thuận lợi khi tiến hành các công việc, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây. Đồng thời, chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 21/9/2025

Âm lịch: 30/07/2025 tức ngày Quý Tị, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Lịch phật Lễ vía Đức Địa Tạng Bồ Tát.

Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Tỵ; tức Can khắc Chi (Thủy, Hỏa), là ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý

Hướng xuất hành tốt vào chủ nhật ngày 21/9/2025 là hướng Đông Nam đem lại may mắn và hướng Tây Bắc đem lại tài lộc. Mọi người cũng nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Vào ngày này khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hà My
Làm nhà nên đặt cầu thang bên trái hay phải để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy?

Làm nhà nên đặt cầu thang bên trái hay phải để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy?

GĐXH - Cầu thang nên đặt bên trái hay bên phải cần căn cứ vào một số yếu tố như hướng cầu thang, thiết kế nhà ở... Nếu bạn đang có kế hoạch xây cầu thang nhưng không biết nên đặt bên nào để thuận tiện và tốt nhất về phong thủy, bài viết sau sẽ giúp bạn.

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoa

Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào

Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào

