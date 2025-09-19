Bố trí cửa sổ phòng khách hợp phong thủy để đón tài lộc vào nhà

Bố trí cửa sổ hợp lý để tài lộc trong nhà không bị trôi tuột - Hướng dẫn chi tiết của chuyên gia GĐXH – Cửa sổ nhà không chỉ là nơi đón gió, ánh sáng mà còn có ý nghĩa phong thủy. Tìm hiểu cách bố trí cửa sổ hợp lý để giữ sinh khí, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.

Cánh cửa sổ phòng khách có quan trọng?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mỗi loại cửa sổ có số lượng cánh khác nhau sẽ mang một ý nghĩa riêng.

Cửa sổ 1 cánh (cửa sổ bối âm) nên hạn chế dùng trong phòng khách vì theo phong thủy tượng trưng cho sự nghèo hèn, u tối.

Cửa sổ 2 cánh có ý nghĩa "nghênh phúc trường thọ", mang ý nghĩa nghênh đón may mắn, sức khỏe tốt cho gia chủ.

Cửa sổ 3 cánh là "tam dương khai thái", tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi và vượng khí. Nếu có diện tích, hãy thiết kế cửa sổ 4 cánh vì theo phong thủy tượng trưng cho "tứ quý", mang lại sự giàu sang, phú quý và thịnh vượng.

Ảnh minh họa

Chuyên gia khuyên, không nên lắp quá nhiều cửa sổ sát nhau ở trong phòng khách vì dễ làm mất cân đối không gian và phân tán khí tốt. Nếu diện tích cho phép, gia chủ có thể kết hợp linh hoạt cửa sổ 2, 3 hoặc 4 cánh, điều chỉnh kích thước phù hợp để tăng thẩm mỹ và cân bằng phong thủy.

Gợi ý bố trí cửa sổ theo diện tích phòng khách

Với phòng khách nhỏ, bạn nên lắp đặt cửa sổ ở vị trí trung tâm của bức tường hoặc góc phòng để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Bạn có thể bố trí nhiều cửa sổ ở các vị trí khác nhau để tạo điểm nhấn và tăng thêm ánh sáng cho căn phòng nếu phòng khách có diện tích rộng. Những căn phòng khách kết hợp với ban công, khi làm cần chú ý lắp đặt cửa sổ gần cửa ra ban công để tạo sự kết nối liền mạch giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Hướng cửa sổ cũng ảnh hưởng lớn đến phong thủy. Mọi người nên chọn hướng cửa sổ Đông, Nam, Bắc, Đông Nam để mang lại vượng khí cho ngôi nhà. Còn hướng Tây thường có ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, không tốt cho không gian phòng khách. Cụ thể:

+ Hướng Đông Nam sẽ giúp hóa giải khí độc, hạn chế tia UV.

+ Hướng Đông, Bắc mang đến sinh khí, tài lộc nhưng hướng Bắc có thể nóng do ánh nắng trực tiếp nên cần có rèm hoặc mái che.

+ Hướng Tây, Tây Nam nên hạn chế vì nắng gắt buổi chiều dễ làm nóng phòng khách.

Lưu ý khi bố trí cửa sổ phòng khách ở từng loại nhà

Theo chuyên gia phong thủy, với nhà đất có ưu thế thoáng khí, ít bị che chắn, mọi người nên tận dụng làm cửa sổ phòng khách ở bên hông để đón ánh sáng và gió mát. Lưu ý là tránh mở cửa sổ đối diện nhau ở hai bức tường vì khí vào rồi lại thoát thẳng ra, dễ hao tài. Có thể kết hợp cửa sổ sát ban công hoặc cửa chính để tăng sự kết nối không gian, tạo luồng sinh khí dồi dào vào nhà.

Nhà chung cư bị giới hạn hướng và vị trí cố định, nên ưu tiên bố trí nội thất gọn gàng, không chặn ánh sáng và gió từ cửa sổ. Không nên mở quá nhiều cửa sổ phụ vì dễ gây thoát khí. Mọi người nên dùng cửa sổ kính lớn, rèm màu sáng để tăng cường ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng, cân bằng năng lượng.

Ngoài chú ý về kích thước, hướng mở cửa sổ, các gia đình cần chú ý đến màu sắc cửa sổ cần chọn hài hòa với màu sơn tường, trần nhà và đồ nội thất ở trong phòng khách. Điều này giúp cho không gian sống có sự thống nhất và tăng thêm tính thẩm mỹ cho căn nhà.

Để đảm bảo yếu tố phong thủy, thẩm mỹ cửa sổ phòng khách, khi làm mọi người nên tham khảo các nhà thiết kế hoặc chuyên gia phong thủy để lựa chọn màu sắc cửa sổ thích hợp, mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.