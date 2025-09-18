Bố trí cửa sổ hợp lý để tài lộc trong nhà không bị trôi tuột - Hướng dẫn chi tiết của chuyên gia
GĐXH – Cửa sổ nhà không chỉ là nơi đón gió, ánh sáng mà còn có ý nghĩa phong thủy. Tìm hiểu cách bố trí cửa sổ hợp lý để giữ sinh khí, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ.
Ý nghĩa phong thủy của cửa sổ trong nhà
Cửa sổ là phần không thể thiếu trong mỗi căn nhà. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong phong thủy, cửa sổ chính là nơi nạp sinh khí, mang ánh sáng, không khí trong lành và năng lượng tích cực vào nhà.
Bởi vậy, khi thiết kế nhà, dù là nhà ống hay ở chung cư, phòng nào gia chủ cũng cần chú ý tới việc bố trí cửa sổ cân đối, tính toán số lượng và kích thước hợp lý. Cửa sổ bố trí đúng cách sẽ giúp căn nhà thông thoáng, lưu thông không khí tốt, đảm bảo ánh sáng tự nhiên, hạn chế ẩm mốc, tạo không gian sống lành mạnh, góp phần giữ gìn vượng khí và tài lộc trong nhà.
Ngược lại, nếu bố trí cửa sổ không hợp lý, dòng khí sẽ bị phân tán, khí tốt khó tụ lại, làm giảm sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tài chính của các thành viên.
Vì sao nhà có quá nhiều cửa sổ lại không tốt?
Nhiều gia đình thích thiết kế nhà có nhiều cửa sổ vì sẽ đón được nhiều ánh sáng và thông thoáng hơn. Về mặt kiến trúc, nhiều cửa sổ giúp nhà thoáng và sáng, nhưng về phong thủy lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Nhà thiết kế quá nhiều cửa sổ dễ thất thoát tài lộc. Khí tốt đi vào từ cửa sổ bên này rất dễ thoát ra cửa sổ bên kia, khiến vượng khí không tụ lại, tài lộc khó bền. Quá nhiều cửa sổ cũng khiến mất cân bằng âm dương trong không gian sống, dương khí lấn át. Ngoài ra, khi cửa sổ quá lớn hoặc đối diện nhau, gió mạnh dễ làm rối loạn dòng khí, ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà nhận định: "Quá nhiều cửa sổ có thể tạo luồng khí không ổn định, làm tiêu tán tài lộc trong nhà".
Kích thước và số lượng khi làm cửa sổ cần lưu ý
Kích thước cửa sổ là yếu tố quan trọng khi thiết kế nhà. Cửa sổ quá nhỏ sẽ mất cân đối, không có lượng ánh sáng và không khí tốt. Ngược lại, cửa sổ quá lớn cũng có thể ảnh hưởng đến kiến trúc của ngôi nhà.
Theo chuyên gia, kích thước cửa sổ không nên vượt quá 30% kích thước cửa chính của ngôi nhà. Độ cao lắp đặt cửa sổ nên cao hơn chiều cao trung bình của các thành viên trong nhà để đảm bảo tầm nhìn đứng từ trong phòng quan sát ra ngoài.
Số lượng cửa sổ cũng cần tính toán vừa đủ khi thiết kế nhà. Với nhà dưới 100m², số lượng cửa sổ tối đa mỗi tầng không quá 5 cửa sổ. Nhà 2 tầng thường cần khoảng 6–7 cửa sổ kích thước vừa để đảm bảo ánh sáng và thông gió cho từng phòng. Mọi người cũng nên lắp rèm che ở các cửa sổ để điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
