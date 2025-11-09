Mới nhất
Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết

Chủ nhật, 18:17 09/11/2025
GĐXH - Trong phong thủy, đôi khi đặt tủ quần áo cũng cần lưu ý tránh phạm những kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải có thể gây ảnh hưởng đến sức và công việc của thành viên trong nhà.

Có nên đặt tủ quần áo theo phong thủy không?

Mỗi vật dụng, thậm chí là thiết kế căn nhà đều được sắp xếp bố trí theo phong thủy. Chính vì thế, đặt tủ quần áo cũng nên theo phong thủy.

Để làm rõ thắc mắc về phong thủy khi sử dụng tủ quần áo, bạn đọc có thể tham khảo lợi ích khi cân nhắc vị trí tủ quần áo như: Tạo không gian gọn gàng thoáng mát giúp vượng khí lưu thông. Bảo quản tài sản đồ mặc tránh bị côn trùng tấn công. Tăng tính thẩm mỹ khi có tủ quần áo.

Hướng nhìn của tủ quần áo

Hướng nhìn của tủ quần áo được chọn hướng cửa tủ làm chuẩn. Hướng quay của chiếc tủ thường sẽ phụ thuộc vào tuổi của chủ nhân căn phòng để đánh giá. Néu bạn là người không am hiểu về phong thủy, thì có thể chọn hướng Đông hoặc hướng Nam để đặt tủ quần áo.

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết - Ảnh 1.

Đối với phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, gia chủ cần lưu ý đến hướng đặt và vị trí đặt.

Theo phong thủy, hướng Đông và hướng Nam chính là hướng đón nắng. Tia nắng mặt trời được ví như nguồn sinh khí có thể mang đến tài lộc và may mắn, giúp gia chủ có tài lộc và sinh khí.

Nếu tủ quần áo có gương thì bạn nên đặt hướng Đông, hướng Đông Nam và hướng Bắc. Phong thủy cho hay, hướng Đông có thể mang đến sức khỏe cho gia chủ, còn hướng Đông Nam có thể khiến công việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi và may mắn.

Bạn nên hướng Nam để đặt tủ quần áo và treo gương ở vị trí này. Phong thủy cho rằng, nếu có gương ở đây thì có thể ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhà.

Hướng tủ có thể đối diện cửa hoặc vị trí khuất của cửa. Dựa theo diện tích phòng và bày trí vật dụng thì bạn sẽ có cách đặt tủ khác nhau. Do vậy hướng tủ quần áo cần được xem xét ở nhiều khía cạnh và lựa chọn hướng tốt nhất có ưu điểm để đảm bảo yếu tố phong thủy.

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo

Tủ quần áo quá sát với tường

Tủ quần áo âm tường có thể là một sự lựa chọn tiết kiệm không gian được nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên cần hiểu rõ âm tường và sát tường là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết - Ảnh 2.

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi đặt tủ quần áo đó là tránh đặt ở vị trí cuối giường ngủ.

Tủ quần áo kê sát tường sẽ làm phần phía sau khó vệ sinh nếu côn trùng cư trú. Đặc biệt là khi tường xuất hiện nứt vỡ ẩm ướt sẽ rất khó xử lý nên dù đặt vị trí có phong thủy hay kiến trúc tốt thì bạn cũng không nên lựa chọn vị trí này.

Tủ quần áo ở cuối giường

Theo phong thuye, cuối giường là nơi linh khí ngưng tụ. Nếu đặt một chiếc tủ quần áo cuối giường, có thể khiến người nằm ngủ có cảm giác mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt là tủ quần áo có gương càng không nên đặt ở vị trí này vì có thể ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của người ngủ trong phòng.

Tủ quần áo quay ra cửa phòng ngủ

Cũng theo phong thủy, đặt tủ quần áo quay ra cửa co thể làm vật cản nguồn vượng khí di chuyển vào phòng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết - Ảnh 3.Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.

Huyền Trang (T/h)
