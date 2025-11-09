Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biết
GĐXH - Trong phong thủy, đôi khi đặt tủ quần áo cũng cần lưu ý tránh phạm những kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải có thể gây ảnh hưởng đến sức và công việc của thành viên trong nhà.
Có nên đặt tủ quần áo theo phong thủy không?
Mỗi vật dụng, thậm chí là thiết kế căn nhà đều được sắp xếp bố trí theo phong thủy. Chính vì thế, đặt tủ quần áo cũng nên theo phong thủy.
Để làm rõ thắc mắc về phong thủy khi sử dụng tủ quần áo, bạn đọc có thể tham khảo lợi ích khi cân nhắc vị trí tủ quần áo như: Tạo không gian gọn gàng thoáng mát giúp vượng khí lưu thông. Bảo quản tài sản đồ mặc tránh bị côn trùng tấn công. Tăng tính thẩm mỹ khi có tủ quần áo.
Hướng nhìn của tủ quần áo
Hướng nhìn của tủ quần áo được chọn hướng cửa tủ làm chuẩn. Hướng quay của chiếc tủ thường sẽ phụ thuộc vào tuổi của chủ nhân căn phòng để đánh giá. Néu bạn là người không am hiểu về phong thủy, thì có thể chọn hướng Đông hoặc hướng Nam để đặt tủ quần áo.
Theo phong thủy, hướng Đông và hướng Nam chính là hướng đón nắng. Tia nắng mặt trời được ví như nguồn sinh khí có thể mang đến tài lộc và may mắn, giúp gia chủ có tài lộc và sinh khí.
Nếu tủ quần áo có gương thì bạn nên đặt hướng Đông, hướng Đông Nam và hướng Bắc. Phong thủy cho hay, hướng Đông có thể mang đến sức khỏe cho gia chủ, còn hướng Đông Nam có thể khiến công việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi và may mắn.
Bạn nên hướng Nam để đặt tủ quần áo và treo gương ở vị trí này. Phong thủy cho rằng, nếu có gương ở đây thì có thể ảnh hưởng đến vận khí của chủ nhà.
Hướng tủ có thể đối diện cửa hoặc vị trí khuất của cửa. Dựa theo diện tích phòng và bày trí vật dụng thì bạn sẽ có cách đặt tủ khác nhau. Do vậy hướng tủ quần áo cần được xem xét ở nhiều khía cạnh và lựa chọn hướng tốt nhất có ưu điểm để đảm bảo yếu tố phong thủy.
Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo
Tủ quần áo quá sát với tường
Tủ quần áo âm tường có thể là một sự lựa chọn tiết kiệm không gian được nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên cần hiểu rõ âm tường và sát tường là hai vị trí hoàn toàn khác nhau.
Tủ quần áo kê sát tường sẽ làm phần phía sau khó vệ sinh nếu côn trùng cư trú. Đặc biệt là khi tường xuất hiện nứt vỡ ẩm ướt sẽ rất khó xử lý nên dù đặt vị trí có phong thủy hay kiến trúc tốt thì bạn cũng không nên lựa chọn vị trí này.
Tủ quần áo ở cuối giường
Theo phong thuye, cuối giường là nơi linh khí ngưng tụ. Nếu đặt một chiếc tủ quần áo cuối giường, có thể khiến người nằm ngủ có cảm giác mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt là tủ quần áo có gương càng không nên đặt ở vị trí này vì có thể ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của người ngủ trong phòng.
Tủ quần áo quay ra cửa phòng ngủ
Cũng theo phong thủy, đặt tủ quần áo quay ra cửa co thể làm vật cản nguồn vượng khí di chuyển vào phòng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộcỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Sơn bếp hợp phong thủy sẽ kích cầu cát khí và rước tài lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc chọn màu sơn mà bạn nên biết.
Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợiỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, căn bếp trong nhà nên đặt theo tương sinh trong ngũ hành. Thường xây nhà sẽ lấy tuổi của người trụ cột trong gia đình thì căn bếp cũng tương tự như vậy.
Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài củaỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, phòng bếp là nơi giữ vai trò to lớn trong việc kích cầu vượng khí cho ngôi nhà. Chính vì lẽ đó mà khi thiết kế gia chủ thường trau chuốt tỉ mỉ khu vực này.
Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.
Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối nămỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Đông 2025 sẽ kéo dài đến ngày 22/11. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên biết những cách tăng vận khí dưới đây để thu hút tài lộc cho những ngày cuối năm rực rỡ.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThổỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.
Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sựỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.
Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc VũỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.
Phong thủy nhà ở cho người mệnh ThủyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.
Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đìnhỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, nhiều người rất quan tâm đến việc xây dựng cổng nhà theo tuổi. Có hay không việc làm cổng nhà theo tuổi sẽ đem lại điều tốt cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.