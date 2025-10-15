Những mẹo nhỏ nhưng biến không gian nhà ở thành không gian sống ‘chất’
GĐXH - Để sở hữu không gian sống tiện nghi và khỏe mạnh, mời bạn tham khảo những mẹo nhỏ có trong bài viết sau đây.
Lựa chọn màu
Việc lựa chọn màu sắc khéo léo giữa sơn tường và đồ đạc quyết định một phần không nhỏ đến thành công của việc trang trí và thiết kế nội thất cho ngôi nhà và cuộc sống của gia chủ.
Chẳng hạn như, với các căn phòng có màu sơn trung tính hoặc trắng sáng, bạn chỉ cần nhấn nhá gam màu tối/nóng ở chiếc ghế sofa hay một bức tranh là có thể hô biến phòng khách hay phòng ngủ của mình thành một không gian sống hoàn hảo.
Chủ động tạo ra khoảng trống
Theo Báo Dân trí, nhiều người sợ rằng dọn dẹp sẽ biến ngôi nhà thành một không gian trống trải, lạnh lẽo theo chủ nghĩa tối giản cực đoan. Nhưng ý tưởng ở đây không phải là vứt bỏ mọi thứ, mà là hướng đến khoảng trống.
Hãy chủ động tạo ra những không gian "thở" trong nhà bạn. Đó có thể là một chiếc kệ sách chỉ lấp đầy 90%, một mặt bàn làm việc quang đãng, hay một góc sàn nhà hoàn toàn trống trải.
Những khoảng trống này đóng vai trò như những điểm nghỉ cho mắt và cho tâm trí. Chúng tạo ra cảm giác rộng rãi, thư thái và sang trọng. Thay vì cố gắng lấp đầy mọi ngóc ngách, hãy học cách yêu lấy những khoảng trống và bảo vệ chúng. Đây cũng là tiền đề để bạn áp dụng quy tắc "một vào - một ra": Mỗi khi mua một món đồ mới, hãy loại bỏ một món đồ cũ tương tự để giữ gìn sự cân bằng.
Sử dụng gương
Sử dụng gương là một trong những cách hiệu quả để hô biến không gian phòng khách hay thậm chí là phòng ngủ trở nên rộng hơn, sáng hơn và thoáng hơn.
Tùy thuộc vào từng không gian cụ thể, bạn có thể treo 1 tấm gương phía trên ghế sofa hoặc 1 tấm gương to đối diện khu vực đặt tivi hay nhiều tấm gương nghệ thuật bên tay trái hoặc phải tính từ cửa chính vào… Khi đó, bạn không những nhìn được khung cảnh nội thất của cả căn phòng mà bạn còn tha hồ ngắm mình trong gương.
Tận dụng ánh sáng tự nhiên
Nếu bạn may mắn được đón nhiều ánh sáng tự nhiên vào nhà thì còn gì tuyệt vời hơn. Bởi ánh sáng tự nhiên làm cho căn phòng trở nên thoáng đãng hơn, con người sảng khoái hơn.
Và việc lựa chọn các thiết kế rèm cửa đẹp với kiểu dáng và màu sắc phù hợp với cửa sổ nhà bạn sẽ khiến cả căn phòng biến đổi theo phong cách mà bạn ưng ý nhất.
Phát triển không gian với tủ sách
Báo Tuổi trẻ cho hay, bất kỳ không gian sống nhỏ nào cũng có thể được hưởng lợi từ tủ sách cao từ trần đến sàn, dù chúng được sử dụng kết hợp hay độc lập.
Không chỉ cung cấp khả năng lưu trữ tối đa, nó còn tạo ra ảo giác về một căn phòng rộng hơn, cao hơn.
Sử dụng các ngăn tủ mở để trưng bày các món đồ yêu thích, kết hợp cửa đóng để che giấu sự lộn xộn của các vật dụng khác.
Sử dụng đèn ốp trần
Dù bạn có may mắn đón được ánh sáng tự nhiên vào nhà hay không thì không gian sống của gia đình cũng không thể thiếu được các sản phẩm đèn chiếu sáng. Và hiện nay, thị trường sản phẩm ốp trần đổi màu khổ lớn mới được thiết kế với vành bằng hợp kim nhôm 2 tầng phá cách. Ánh sáng phân bố đều và rộng khắp trên bề mặt cover đèn và đổi 3 màu ánh sáng chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể thiếu cho không gian sống 'chất' của mọi gia đình.
Nếu bạn muốn không gian với một không khí vui vẻ, náo nhiệt khi đón khách, thì bạn hãy chọn ánh sáng trắng. Còn nếu bạn muốn không gian gần gũi, hãy sử dụng ánh sáng trung tính. Ngoài ra, ánh sáng vàng sẽ mang lại sự ấm áp, yêu thương.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
