Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Liên quan đến vụ “Ngân 98 bị bắt” như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trong chiều và tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM. Căn hộ được thiết kế nhiều phòng, trong đó có một phòng lớn dùng để chứa quần áo đi diễn của vợ chồng Ngân 98. Trong phòng, có một tủ kính chứa nhiều gấu bông và túi xách cùng nút vàng YouTube.

Căn hộ cũng chứa nhiều thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng Ngân 98. Căn hộ có hướng nhìn về sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Việc khám xét được lực lượng chức năng thực hiện tỉ mỉ. Cán bộ điều tra thu thập các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án của Ngân 98.

Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian. Quá trình này, công an tìm thấy bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, nhưng không mở được nên lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong theo quy định. Đến 21h15 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét, đưa chiếc két sắt cùng một số vật chứng khác về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Nên để két sắt ở đâu trong nhà để hút tài lộc?

Xét về mặt duy vật, két sắt chỉ là một vật dụng dùng để cất trữ tài sản, đồ đạc quý giá. Xét về mặt duy tâm, theo phong thủy két sắt biểu trưng cho “Thần giữ của” – đó là nơi cư ngụ, nghỉ ngơi của Thần tài, của các vị thần quản chế tiền bạc, vậy nên chúng ta cần “ứng xử” một cách đúng đắn để tránh khỏi những điều không hay có thể đến do việc để và bài trì két sắt sai phong thủy.

Vị trí cần tránh: Đối diện cửa toilet, tựa lưng vào toilet; đối diện cửa ra vào hoặc ngay cạnh cửa; phía nóc két là cửa sổ thường xuyên có gió lùa; nơi phô lộ, nhiều người nhòm ngó như: phòng khách (đối với gia đình), văn phòng chung (đối với văn phòng công sở); đối diện gương hoặc bên cạnh gương.

Vị trí tốt nhất để đặt két sắt: Nơi chéo với góc của cửa chính, đây chính là nơi vượng khí hay đón được nhiều năng lượng nhất trong căn phòng. Dù ở không gian rộng rãi hay chật chội vẫn phải đảm bảo phía trước mặt két luôn rộng rãi, sáng sủa. Gia chủ tuyệt đối không tận dụng khoảng trống phía trước mặt két sắt để chứa đồ đạc. Cách bố trí như vậy sẽ khiến tài tộc, tiền bạc bị cản trở. Đây cũng không phải cách đặt két sắt đúng theo phong thủy.

Lưu ý, nếu đặt két sắt ở vị trí khi mở cửa két sẽ đối diện với cửa sổ thì chủ nhà không nên mở cửa số này, vì có quan niệm cho rằng gió qua cửa sổ sẽ cuốn theo mọi tiền tài trong nhà.

Nên đặt két sắt tại vị trí kín đáo, từ bên ngoài không thể nhìn thấy: Két sắt để chứa tiền bạc, của cải, nên nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ dễ nảy sinh lòng tham, xác suất bị mất trộm cao hơn. Dù bạn nhiều hay ít của cải, cũng không nên để két sắt lộ liễu mà phải cất thật cẩn thận, chọn chỗ kín đáo nhất trong nhà, tránh để người khác dòm ngó. Theo quan niệm phong thủy, nếu để két sắt bị lộ ra ngoài thì gia chủ sẽ khó tụ tài.

Một số lưu ý về đồ vật bài trí để trên két sắt:

1, Không để nước (lọ hoa, bể cá), các vật sử dụng điện tạo sáng như đèn trên nóc két hoặc đèn trên trần dọi xuống nóc két.

2, Không để thuốc chữa bệnh trên nóc két.

3, Nếu để két trong phòng ngủ có thể để đồng tiền hoa mai trong két – không nên để linh vật như thiềm thừ, tỳ hưu vì phòng ngủ là nơi thầm kín riêng tư của vợ chồng, nếu để linh vật coi như "chuyện ấy" bị quan sát, dòm ngó...

4, Nếu để két ở văn phòng có thể để thiềm thừ hoặc tỳ hưu bên cạnh két sắt.

DJ Ngân 98 bị bắt, sở hữu cơ ngơi xa hoa như thế nào? GĐXH - Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

4 cách đơn giản để dẫn lộc vào nhà GĐXH - Một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhưng rất quan trọng trong phong thủy: khi ánh sáng tự nhiên lan toả khắp nhà, không gian thoáng đãng, gió trời lưu thông — đó chính là lúc tài lộc dễ vào nhà.