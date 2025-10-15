Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?
GĐXH - Do căn hộ có nhiều phòng, đồ đạc, khiến việc khám xét mất nhiều thời gian.
Liên quan đến vụ “Ngân 98 bị bắt” như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, SN 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nên để két sắt ở đâu trong nhà để hút tài lộc?
Một số lưu ý về đồ vật bài trí để trên két sắt:
1, Không để nước (lọ hoa, bể cá), các vật sử dụng điện tạo sáng như đèn trên nóc két hoặc đèn trên trần dọi xuống nóc két.
2, Không để thuốc chữa bệnh trên nóc két.
3, Nếu để két trong phòng ngủ có thể để đồng tiền hoa mai trong két – không nên để linh vật như thiềm thừ, tỳ hưu vì phòng ngủ là nơi thầm kín riêng tư của vợ chồng, nếu để linh vật coi như "chuyện ấy" bị quan sát, dòm ngó...
4, Nếu để két ở văn phòng có thể để thiềm thừ hoặc tỳ hưu bên cạnh két sắt.
