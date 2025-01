Những món ăn mang lại may mắn, tài lộc cho năm mới

Ngày đầu tiên của năm mới, bạn sẽ ăn món canh gì để vừa mát ruột, lại vừa mang lại nhiều may mắn? Canh khổ qua chính là món nên ăn để lấy may trong ngày đầu năm mới đấy bạn. Trong cách chơi chữ của người Việt thì khổ qua có nghĩa là mọi nỗi khổ, vất vả nhọc nhằn rồi sẽ qua đi để đón một năm mới hạnh phúc, an lành, suôn sẻ. Loại trái này chẳng phải quý hiếm bất cứ bà nội trợ nào cũng có thể mua ăn quanh năm. Nhưng Tết đến sẽ mang một ý nghĩa khác biệt. Khổ qua có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới hạnh phúc an lành.