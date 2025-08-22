Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩy

Đến nay, dù mỗi vùng có cách thưởng thức phở khác nhau – Nam Định thường ăn phở nguyên bản không quẩy, còn Hà Nội hay Sài Gòn lại ưa thích chấm quẩy vào nước dùng – thì quẩy vẫn là “người bạn đồng hành” khó thiếu của phở. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng: ăn phở không có quẩy thì thiếu đi một nửa hương vị. Chính sự kết hợp ngẫu nhiên mà hợp lý này đã làm giàu thêm bản sắc ẩm thực Việt – vừa tiếp biến tinh hoa ẩm thực ngoại lai, vừa sáng tạo thành nét riêng.