Ăn phở có nên thêm quẩy? Câu chuyện đằng sau thói quen ăn phở kèm quẩy

Thứ sáu, 11:54 22/08/2025 | Ăn
GĐXH - Điều khiến nhiều người ngạc nhiên khi thấy khác biệt giữa phở Sài Gòn, phở Nam Định và phở Hà Nội là luôn phục vụ kèm quẩy. Vậy ăn phở có nên kèm thêm quẩy? Và nguồn gốc món ăn này ra sao?

Ăn phở có nên thêm quẩy?

Ăn phở có nên thêm quẩy? ok - Ảnh 1.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội: Phở là món ăn sáng phổ biến, được nhiều người ưa chuộng và thường gọi thêm quẩy để ăn kèm. Tuy nhiên, quẩy là thực phẩm nên hạn chế tiêu thụ, hoặc không nên ăn kiểu tùy hứng vào bất cứ thời điểm trong ngày.

Ăn phở có nên thêm quẩy? - Ảnh 2.

Quẩy làm từ bột mì, sau đó chiên ngập dầu mỡ nên chứa rất nhiều năng lượng. Trong khi một bát phở chứa khoảng 300-400 calo, thêm đĩa quẩy có thể tăng calo nạp vào lên đến 600, bằng một phần ba mức năng lượng khuyến nghị trong một ngày. Không chỉ vậy, để được phồng to, thơm ngon, giòn, người chế biến còn thêm nhiều chất phụ gia khác như muối, bơ, bột nở. Tiêu thụ nhiều quẩy dẫn đến nguy cơ béo phì, ảnh hưởng xấu đến chức năng thận.

Việc ăn phở kèm quẩy thực ra không phải là "truyền thống gốc" của phở Hà Nội, mà xuất hiện muộn hơn, và có một câu chuyện thú vị về sự giao thoa văn hóa ẩm thực.

Nguồn gốc thú vị của thói quen ăn phở kèm quẩy

Ăn phở có nên thêm quẩy? - Ảnh 3.

Quẩy vốn không phải món ăn bản địa của người Việt. Món bánh chiên vàng ruộm này có nguồn gốc từ Trung Hoa, gọi là “dầu cháo quẩy”, thường được ăn kèm với cháo hoặc sữa đậu nành nóng. Quẩy được làm từ bột mì lên men, chiên giòn trong dầu nóng, tạo nên hương vị béo ngậy, xốp mềm bên trong, giòn tan bên ngoài.

Ăn phở có nên thêm quẩy? - Ảnh 4.

Theo các tài liệu ghi nhận, khoảng đầu thế kỷ XX, người Hoa di cư sang Việt Nam đã mang theo thói quen ăn quẩy. Ban đầu, quẩy chỉ xuất hiện trong các khu phố người Hoa ở Hà Nội, Nam Định, Sài Gòn. Sau đó, nhờ sự tiện lợi và hương vị dễ ăn, món này dần hòa nhập vào ẩm thực Việt.


Ăn phở có nên thêm quẩy? - Ảnh 5.

Một số nhà nghiên cứu ẩm thực cho rằng thói quen ăn phở kèm quẩy bắt đầu từ Hà Nội vào những năm 1930 – 1940, khi quẩy được bán phổ biến hơn. Người bán phở nhận ra thực khách thường muốn thêm chút gì đó “ăn kèm” để chắc bụng, thế là quẩy – rẻ, ngon, tiện – trở thành lựa chọn số một. Từ đó, hình ảnh quẩy vàng ruộm đi cùng phở dần trở thành quen thuộc.

Ăn phở có nên thêm quẩy? - Ảnh 6.

Đến nay, dù mỗi vùng có cách thưởng thức phở khác nhau – Nam Định thường ăn phở nguyên bản không quẩy, còn Hà Nội hay Sài Gòn lại ưa thích chấm quẩy vào nước dùng – thì quẩy vẫn là “người bạn đồng hành” khó thiếu của phở. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng: ăn phở không có quẩy thì thiếu đi một nửa hương vị. Chính sự kết hợp ngẫu nhiên mà hợp lý này đã làm giàu thêm bản sắc ẩm thực Việt – vừa tiếp biến tinh hoa ẩm thực ngoại lai, vừa sáng tạo thành nét riêng.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácMiếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Phương Nghi (t/h)
