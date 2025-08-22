Mới nhất
6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu

Thứ sáu, 07:19 22/08/2025 | Ăn
GĐXH - 6 món ăn ngon dễ làm từ gừng tươi rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch vì có khả năng giúp cơ thể dưỡng dương khí, ấm tỳ vị, hóa giải khí âm, đặc biệt tốt trong tháng "cô hồn".

Những món ngon từ gừng tươi của bà ngoại trong tháng 7 âm

Ngày bé, cứ mỗi dịp hè tôi lại được bố mẹ đưa về quê ngoại. Tôi thấy những dịp tháng 7 âm trời mưa ngâu dầm dề là ngôi nhà nhỏ luôn thoảng mùi gừng tươi thơm cay, ấm nồng. Tôi hay hỏi bà nấu món gì mà thơm thế?

Bà cười móm mém, bảo tháng 7 âm lịch thời tiết nóng lạnh thất thường, âm khí mạnh nên nhiều người đau ốm, uể oải, lạnh bụng, buồn bã... Vì vậy, bà nấu các món ăn ngon từ gừng tươi cho mọi người ăn. Gừng là bạn của dương khí, ăn vừa ngon, vừa giữ ấm tỳ vị.

Top 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịchTop 10 thực phẩm tăng dương khí cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày mưa, đặc biệt là tháng 7 âm lịch

GĐXH - Top 10 thực phẩm sau đây giúp bạn nuôi dưỡng dương khí, “tự thắp nắng” để dưỡng ấm – thân sáng – tâm an khi trời mưa gió, ẩm thấp và đặc biệt là tháng 7 âm sắp tới.

Rồi bà bảo tôi ở bếp học bà cách nấu ăn. Sáng ra bà làm món gừng tươi mật ong chanh ấm cho cả nhà uống. "Vệ sĩ của đường hô hấp" này uống buổi sáng giúp họng ấm, phổi ấm, ít ốm vặt. Buổi trưa, bà nấu món canh gừng trứng gà giúp nuôi dưỡng khí huyết. Bà bảo, mợ út mới sinh ăn tốt. Người lạnh tay, lạnh chân ăn vào là ấm từ trong ấm ra. Món chè gừng đậu xanh ấm lòng dịu khí được ăn sau bữa cơm chiều như món tráng miệng vừa ngọt, vừa cay ấm, tâm cũng dịu lại như trời vừa tạnh mưa. Rồi món cháo gừng hạt sen: nhẹ bụng, dễ ngủ. Món gà hầm gừng thuốc Bắc tăng dương khí mạnh mẽ. Hai món này làm lâu, nhưng mỗi lần bà làm là hương gừng thơm lan khắp nhà. Đặc biệt người mới ốm dậy, nam giới cần tăng sức thì chỉ cần ăn vài bữa này là lại khỏe mạnh bình thường.

Những buổi tối tháng 7 âm lịch ở nhà bà ngoại dù mưa hay không thì trong ánh đèn vàng dịu cả nhà vẫn quây quần bên mâm cơm. Từng món gừng nóng hổi giúp mọi người được sưởi ấm. Tôi nhớ mãi lời bà nói trong bếp: Gừng là gia vị, là “ngọn lửa nhỏ” giữ cho gia đình luôn ấm áp, an yên giữa những ngày âm khí thịnh vây quanh.

6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu- Ảnh 2.

Gừng tươi nấu được nhiều món ngon, tốt cho cơ thể tháng 7 âm lịch. Ảnh internet

Cách làm các món ăn ngon với gừng tươi

1. Chè gừng tươi đậu xanh – ấm lòng dịu khí tháng 7 âm

Tháng 7 âm và những tháng mùa đông lạnh giá, âm thịnh - dương suy các đầu bếp thường nấu các món ăn, đồ uống cho thêm gừng để tăng dương khí, làm ấm cơ thể... Chị Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) chia sẻ rằng, những món ăn từ gừng tươi được truyền trong dân gian nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm. Ví như, món chè gừng tươi đậu xanh nhà chị hay nấu, giúp ấm lòng, tăng dương khí trong tháng 7 âm và cả những ngày đông - xuân mưa lạnh. 

Công dụng: Món chè gừng tươi đậu xanh có tác dụng giải độc, làm mát cơ thể bề mặt nhưng ấm ở bên trong. Rất phù hợp khi thời tiết ẩm lạnh, âm thịnh dương suy.

Nguyên liệu (tùy ý)

Đậu xanh bỏ vỏ

Gừng tươi thái sợi

Đường phèn.

Cách làm

Nấu nhừ đậu xanh với nước.

Khi gần chín, cho gừng và đường phèn vào.

Dùng nóng, ăn từ từ vào buổi chiều hoặc tối. Dành cho: Người dễ bị lạnh bụng, hay buồn vô cớ, tâm trạng u uất.


6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu- Ảnh 3.

Các món nước có gừng tươi rất tốt trong tháng 7 âm. Ảnh internet

2. Canh gừng tươi trứng gà – dưỡng khí huyết tháng 7 âm

Công dụng: Bổ huyết, dưỡng âm sinh dương, ấm tỳ vị – cực tốt cho phụ nữ.

Nguyên liệu

1–2 trứng gà ta

3 lát gừng mỏng

Gia vị, muối vừa ăn.

Cách làm

Đun nước, cho gừng vào trước.

Khi nước sôi, đập trứng vào, nêm chút muối.

Ăn khi còn nóng, có thể thêm hành lá, tiêu sọ cho thơm.

Dành cho: Phụ nữ sau sinh, người thể trạng yếu, hay lạnh tay chân.

3. Gừng mật ong chanh ấm – "vệ sĩ" đường hô hấp

Công dụng: Kháng khuẩn, chống viêm, tăng miễn dịch, tiêu đờm, làm ấm phổi.

Nguyên liệu

Gừng tươi giã nhuyễn

Nước nóng, mật ong, vài giọt chanh.

Cách pha

Gừng pha nước sôi để 5 phút.

Khi nước ấm, thêm mật ong và vài giọt chanh.

Uống trước ăn sáng 15–20 phút.

Món này dành cho những người dễ bị ốm vặt, đau họng khi thời tiết thay đổi.

6 món ngon từ gừng tươi đặc biệt cần ăn trong tháng 7 âm 'cô hồn' vì ấm tỳ vị, xua tan năng lượng xấu- Ảnh 5.

Các món chè, cháo nấu với gừng tươi ấm bụng, tăng dương khí tháng 7 âm. Ảnh internet

4. Cháo gừng hạt sen nhẹ bụng, dễ ngủ

Công dụng: An thần, chống suy nhược, dưỡng tâm.

Nguyên liệu

Gạo tẻ

Hạt sen tươi

Gừng băm

Đường phèn (hoặc muối tùy khẩu vị).

Cách nấu

Nấu nhừ cháo với hạt sen.

Khi gần xong, cho gừng băm vào, nêm vừa miệng.

Dùng buổi sáng hoặc tối đều tốt.

Dành cho: Người già, trẻ nhỏ, người hay trằn trọc mất ngủ tháng 7.

5. Gà hầm gừng thuốc Bắc – tăng dương khí

Công dụng: Bổ khí huyết, mạnh gân xương, hồi phục thể lực.

Nguyên liệu: Gà ta, gừng thái lát, vài vị thuốc Bắc (táo đỏ, hoài sơn, kỳ tử, đẳng sâm…).

Cách nấu:

Hầm gà với thuốc Bắc và gừng trong 2–3 tiếng.

Nêm nhạt, dùng nóng.

Món này dành cho người vừa ốm dậy, người cần nâng cao thể lực, nam giới cần tăng cường sinh khí.

6. Cháo gừng hành - giải cảm ngày âm thịnh

Công dụng: Tăng dương khí, giải các chứng sợ gió, sợ lạnh, sốt nhức đầu, ngạt mũi, khàn tiềng, ho, ngứa cổ... do thời tiết thay đổi đột ngột.

Nguyên liệu

Gừng tươi 10 - 15g.

Gạo nếp khoảng 50g (có thể dùng gạo tẻ).

Hành 15 - 30g (hành tăm càng tốt, dùng cả rễ).

Cách làm

Sơ chế sạch gừng, thái lát, băm nhỏ.

Hành rửa sạch, thái nhỏ.

Cho gừng hành vào bát sẵn. 

Gạo nấu cháo chín, múc ra đổ vào bát đã có sẵn gừng hành, quấy đều rồi ăn lúc còn nóng. 

Ăn xong nằm nghỉ, đắp chăn cho ra mồ hôi, khi mồ hôi ra đều sẽ thấy nhẹ người, lúc đó bỏ chăn ra, lau mồ hôi cho ráo và cần tránh gió.

Lưu ý: 

- Có thể thêm 1 lòng đỏ trứng gà vào cháo sẽ tăng bồi bổ chính khí. 

- Người bị ngoại cảm phong hàn nếu có mồ hôi thì không nên dùng bài thuốc này.

Gợi ý:

- Dùng bát/tách sứ màu đỏ, cam, vàng khi uống các món gừng để kích hoạt năng lượng dương.

- Kết hợp nghe nhạc thiền, ánh sáng đèn vàng dịu trong lúc ăn hoặc uống sẽ giúp tăng hiệu quả hấp thu năng lượng.


Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng &quot;cô hồn&quot; - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắnCách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn

GĐXH – Chỉ cần tình yêu với tổ ấm và một chút tinh ý với những vật dụng đơn giản là có thể biến không gian sống thành trạm sạc dương khí, mang lại bình an, may mắn cho cả nhà trong tháng 7 âm lịch.

Mấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là &quot;vua gia vị&quot; trong bếp đánh bay ưu phiềnMấy chị hàng xóm nhà tôi than mệt mỏi, chán ăn, ngủ không sâu, liền được mách dùng thứ củ là 'vua gia vị' trong bếp đánh bay ưu phiền

GĐXH - Gừng tươi - "vua gia vị" giúp tăng cường năng lượng, dương khí và rất cần ăn trong tháng 7 âm lịch. Chỉ một mẩu gừng cay ấm, nhỏ xíu nhưng có tác dụng rất tốt trong mùa âm thịnh.


Ngọc Hà
