Những món ăn người dân các nước không thể thiếu trong ngày đầu năm

Ở Trung Quốc, xà lách được chọn làm thực phẩm để mở màn cho ngày đầu năm mới vì từ màu xanh của lá trong cả tiếng Quan Thoại và Quảng Đông đều đồng âm với từ phát tài. Tờ New York Times giải thích rằng khi màu xanh được nấu chín thì nó cũng tượng trưng cho sự may mắn. Xà lách khi xào có thể làm thành món khai vị với trứng chiên, tỏi băm và cơm. Một món đơn giản khác mà bạn có thể thưởng thức là nêm xà lách với nước tương, dầu hào, dầu mè, gừng và tỏi. Xà lách nấu chín có hương vị thơm ngon khi xào. Theo trang web chuyên về ẩm thực The Woks of Life, hương vị xà lách rất sảng khoái. Ngoài ra, khi xào, xà lách vẫn giữ hàm lượng nước cao và có độ giòn.