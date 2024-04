Những món đồ đơn giản nhưng đặt vào phòng khách là tài lộc, hưng vượng, bình an cả năm

Đặt ban thờ Thần Tài vào cung Tài vị ở phòng khách

Cách đơn giản nhận biết vị trí Tài vị trong căn nhà của bạn, kích một cái là gia tăng tài lộc, tiền bạc, của cải đổ về GiadinhNet - Trong phong thủy, tài vị được coi là nơi thu hút tài khí của ngôi nhà. Và chỉ cần biết vị trí Tài vị rồi kích một cái là gia tăng tài lộc, tiền bạc, của cải đổ về.

Theo phong thủy, cung Tài vị ở phòng khách cũng được nhiều gia chủ chọn làm vị trí đặt bàn thờ Thần Tài - nhất là người làm ăn kinh doanh, buôn bán.

Ngoài ra, bàn thờ Thần Tài có 3 vị trí hay bày chuẩn phong thủy hay đặt vào các cung Thiên Lộc, Quý nhân, hoặc theo mệnh gia chủ về các hướng tốt - là những vị trí chiêu tài đón lộc nhất trong nhà.

Dù vị trí đặt bàn thờ Thần Tài ở đâu thì cũng cần bố trí không gian thoáng mát, khô ráo, tránh để ánh sáng chiếu trực tiếp vào bàn thờ, hoặc bị ứ đọng nước. Đồng thời phải tựa lưng vào góc tường, kệ tủ, cầu thang mới giúp tiền tài, của cải được bền vững.

Ngoài vị trí chắc chắn, bàn thờ Thần Tài còn tránh đặt nơi rung động, hoặc nơi dễ bị động vật làm ô uế.

Những thứ nên đặt ở cung Tài vị ở phòng khách

Tài vị là nơi tích tụ tài khí cho ngôi nhà, do đó gia chủ nên bày trí các vật dụng có ý nghĩa tăng cường tài vận như ghế thư giãn, bộ sofa, bàn ăn.

Phong thủy cho rằng việc bố trí bàn ăn (nơi diễn ra hoạt động ăn uống, sinh hoạt của cả nhà) ở vị trí Tài vị rất tốt. Bởi cùng với việc hấp thu năng lượng từ thức ăn, các thành viên trong nhà còn được hấp thu được tài khí tốt cho sức khỏe.

Theo phong thủy, cung Tài vị cũng được nhiều gia chủ chọn làm vị trí đặt bàn thờ Thần Tài. Ảnh internet.

Đặt các vật phẩm có công năng tụ tài ở phòng khách

Để tránh thoái tài, thoái lộc, đồng thời giữ lại được nhiều tài khí gia chủ nên đặt các vật phẩm phong thủy có công năng tụ tài vào cung Tài vị trong phòng khách. Các vật phẩm chiêu tài cát tường hợp với cung Tài vị là Tam tinh Phúc Lộc Thọ, Văn Thần tài, Võ Thần tài… giúp gia tăng cát lợi.

Ngoài ra có thể đặt Bát tụ bảo (chậu gom châu báu) - pháp khí phong thủy giúp đem lại sức khỏe, hút tài lộc, may mắn, giúp gia chủ làm ăn thêm thuận lợi, phát tài phát lộc, gia tăng cát khí, gia đạo bình an sung túc, no đủ, còn giúp trừ hung khí.

Theo đó Bát bảo đặt ở cung Tài vị giúp kích cầu tài lộc, vận may, thu hút vượng khí. Nếu vị trí đắc địa đặt trên ban thờ Thần Tài còn giúp việc buôn bán thuận lợi, tạo trường vượng khí cho ban thờ Thần tài.

Hoặc đặt Bát tụ bảo trên nóc két sắt giúp phát huy công năng giữ tài bảo, tránh tiền bạc không cánh mà bay cho gia chủ. Đặt trên bàn làm việc giúp thu hút năng lượng tích cực, trí óc gia chủ sáng suốt hoàn thành mọi việc, dễ ký hợp đồng…còn giúp gia chủ tránh được thị phi, xích mích không đáng có ở cơ quan và gia đình. Đồng thời mang lại sung túc, ấm cúng cho gia đình và các mối quan hệ. Nhưng phải là Bát tụ bảo được khai quang, trì chú, đặt đúng cung Tài vị mới kích được tài lộc, may mắn bình an cho gia chủ.

Ngoài ra có thể đặt một số vật phẩm phong thủy kích hoạt tài lộc như tì hưu phong thủy, tượng phật tam đa, cóc thiềm thừ (cóc ba chân), hũ đựng tiền, dải xu Ngũ đế, cây phong thủy,.. để thu hút tài lộc, cát lành.

Theo quan niệm phong thủy, Bát Tụ bảo đặt ở cung Tài vị rất nhiều lợi lạc. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia.

Đặt cây cảnh vào cung Tài vị ở phòng khách

Gia chủ có thể đặt ở tài vị các loại cây cảnh tươi tốt, không ngừng sinh trưởng để giúp cho tài khí trong nhà liên tục hưng vượng. Có thể sử dụng các loại cây bày nơi cung Tài vị cần có sức sống mạnh, phiến lá to dày, hoặc tròn như cây Kim Tiền, Trầu Bà, Vạn Niên Thanh, Vạn Tuế, Kim Ngân, Kim phát tài, Phát Tài, Phất Dụ Thơm, Thiết Mộc Lan... là những cây trồng trong đất (không phải cây thủy sinh).

Cây đặt cung Tài vị cần luôn tươi tốt. Khi thấy hiện tượng khô héo cần thay mới càng sớm càng tốt.

Tránh đặt cây có gai có tính hóa sát ở nơi tài vị như xương rồng, hoa hồng leo, hoa hồng gai… Những cây dạng dây leo, có hình dạng không thẳng cũng không nên đặt ở đây. Cũng không nên dùng hoa khô, cây giả đặt ở cung Tài vị.

Cung Tài vị nên đặt các loại cây cảnh sinh trưởng tươi tốt giúp tài khí trong nhà liên tục hưng vượng. Ảnh internet.

Những kiêng kị khác trong phòng khách giúp tích tụ vượng khí

Ngoài ra, theo quan điểm phong thủy việc chọn và bày trí cung Tài vị cần tránh các kiêng kị sau:



Nên tĩnh, tránh động: Cung Tài vị không nên đặt nhiều đồ vật đặt lộn xộn và gây chấn động lâu dài như tivi, loa, đài… kể cả đặt máy điện thoại trong thời gian dài. Vì đặt như thế gia chủ rất khó giữ được chính tài. Do đó, các đồ vật đặt ở tài vị phải gọn gàng, ngăn nắp.

Không đặt nơi ô uế: Vì cung Tài vị tích tụ vượng khí nên không đặt nhà vệ sinh, nhà tắm, đồ vật linh tinh bởi như thế sẽ khó "chiêu tài tiến bảo", còn làm gia tài hao hụt, tài vận suy giảm.

Không đặt các vật nặng lên, tài vị sẽ chịu nhiều sức ép, dẫn tới tài lộc không thông thuận, tài vận ngôi nhà giảm thông.

Kị thuỷ: Tài vị rất kị thuỷ, vì vậy không đặt bể cá, chậu cây cảnh thuỷ sinh để tránh "gặp tài hoá thuỷ" tài vận có thể bị đổi.

- Tránh đặt cung Tài vị vào nơi có cột và bề mặt lõm vào.

Kị đặt lối đi, các loại cửa: Cung Tài vị nếu đặt cạnh lối đi cần đặt bình phong để ngăn cách. Nếu cung Tài vị có cửa mở thì tài lộc sẽ bị phát tán ra ngoài. Vì vậy phải luôn đóng cửa sổ, hoặc dùng rèm che. Phía trên tài vị cũng hạn chế bố trí cửa sổ, lỗ thông gió.

Không nên đặt đồ nặng, cồng kềnh, to lớn như tủ quần áo, tủ sách... vào Tài vị, vì nó sẽ trấn áp Tài vị, khiến tài sản không sinh sôi nảy nở như mong muốn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Các cách thông tắc bồn cầu đơn giản, rất nhanh tại nhà, khỏi cần gọi thợ Tắc bồn cầu là một vấn đề rất khó chịu, gây ô nhiễm và cản trở việc sinh hoạt tại nhà. Tuy nhiên, với những cách đơn giản, hiệu quả dưới đây, các bạn sẽ dễ dàng tự tay thông tắc bồn cầu mà không cần gọi thợ đến sửa.

Bất ngờ với 4 cách dễ nhất để trang sức phong thủy phát huy công dụng về sức khỏe, tình yêu, tài lộc GĐXH – Trang sức phong thủy rất được phái đẹp ưa chuộng, bởi ngoài đẹp thẩm mỹ còn có ý nghĩa phong thủy là hộ thân, cầu may… Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương hướng dẫn 4 cách dễ nhất giúp trang sức phong thủy phát huy công dụng hỗ trợ về sức khỏe, bình an, may mắn, tài lộc...

Phòng khách có những dấu hiệu này cần sửa ngay kẻo mất tiêu tài lộc GĐXH - Phòng khách như "bộ mặt" của ngôi nhà, là nhân tố góp phần quyết định hỉ tài, vượng khí… nên rất cần bài trí đúng phong thủy. Theo quan niệm phong thủy, sau đây là những lỗi dễ phạm khi sắp đặt phòng khách.

Không chỉ treo quần áo, biết những công dụng này của móc áo bạn khỏi cần mua các vật dụng tiện ích khác trong nhà GĐXH - Móc treo quần áo vốn đã quá quen thuộc trong cuộc sống chúng ta. Ngoài việc dùng để treo các loại quần áo thì móc quần áo còn có nhiều công dụng bất ngờ khác rất hữu ích và thiết thực trong cuộc sống.