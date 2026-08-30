Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu

Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu

| Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Không phải những món quà đắt đỏ, tiền vàng trao tay mới là hiếu kính, trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, thị trường tiêu dùng cũng có nhiều thay đổi. Những món quà giá rẻ mà chứa đầy tình cảm này đang khiến cho nhiều bậc phụ huynh hạnh phúc.

Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu - Ảnh 1.Lễ lớn, quà to và sự nhầm lẫn lễ Vu Lan với Rằm tháng 7

GĐXH - Mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đến là nhà nhà, người người chuẩn bị đi lễ chùa, sắm quà Vu Lan biếu cha mẹ... Nhưng Vu Lan có nhất thiết phải báo hiếu bằng lễ lớn, quà to và giá trị như một số người đang làm, và cha mẹ còn sống thì báo hiếu cách nào?

Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu - Ảnh 2.Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng?

GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.

Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu - Ảnh 3.Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ

GĐXH - Giữa không gian cổ kính của chùa Thiên Niên (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Duyên 8 “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của Mẹ” đã gây xúc động khi đưa người tham dự trở về với ký ức gia đình, giá trị văn hóa và hơn hết là lòng biết ơn với đấng sinh thành.

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