Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu

Giá vàng hôm nay ngày 30/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước, vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm sâu nhất 2,5 triệu đồng/lượng và giá vàng thế giới tiếp đà giảm.
Thị trường thời trang đa dạng mẫu mã, giảm giá lên tới 50% phục vụ người dân dịp 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thị trường thời trang và phụ kiện ghi nhận sự sôi động nhờ hàng loạt chương trình ưu đãi kích cầu giảm giá sâu lên tới 50%. Những dòng sản phẩm "bắt trend" Tổ quốc dù không còn bùng nổ rầm rộ như năm ngoái nhưng vẫn giữ sức hút bền bỉ.
Kích cỡ ngang Mazda CX-5, SUV hạng C giá 700 triệu đồng động cơ hybrid sắp về Việt NamGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng C BYD Sealion 5 DM-i được một số đại lý tại Việt Nam nhận cọc sớm, giá dự kiến hơn 700 triệu đồng, có kích thước tiệm cận Mazda CX-5, Hyundai Tucson và sở hữu hệ thống truyền động hybrid cắm sạc cho phép chạy thuần điện tối đa 110 km.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 29/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 29/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
5 mô hình nhỏ giúp phụ nữ tuổi nghỉ hưu kiếm thêm thu nhập mà không quá áp lựcSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi 60 là dấu mốc để nghỉ ngơi, gác lại những lo toan về công việc và tài chính. Nhưng thực tế, với không ít phụ nữ, tuổi nghỉ hưu lại là thời điểm bắt đầu một hành trình tìm kiếm niềm vui, sự chủ động và một nguồn thu nhập nhỏ để cuộc sống tuổi già thêm vững vàng.
Ngang cỡ Toyota Yaris Cross, SUV hạng B giá 597 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt tầmGiá cả thị trường -
GĐXH - SUV hạng B cực thể thao và hầm hố với mức giá hấp dẫn chỉ từ 597 triệu đồng, sẵn sàng hạ đo ván Kia Seltos, Honda HR-V và Toyota Yaris Cross.
EVNHANOI ra thông báo về kế hoạch cung cấp điện dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 mới nhấtSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng phục vụ ngày lễ Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo điện trên toàn địa bàn Thủ đô.
Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Quốc khánh 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng dự trữ, bảo đảm bán hàng liên tục, không để gián đoạn nguồn cung.
Bùng nổ nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu phục vụ người dân dịp lễ 2/9Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài 5 ngày là thời điểm vàng để người dân thư giãn, du lịch và mua sắm. Nắm bắt tâm lý tối ưu chi phí của người tiêu dùng, hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn cùng các địa phương đã tung ra các chương trình kích cầu quy mô lớn với mức giảm giá sâu, tạo nên không khí mua sắm sôi động trên toàn quốc.
Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' chững giáGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 29/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.