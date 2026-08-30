Những món quà ý nghĩa được ưa chuộng dịp Vu Lan báo hiếu

Lễ lớn, quà to và sự nhầm lẫn lễ Vu Lan với Rằm tháng 7 GĐXH - Mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch đến là nhà nhà, người người chuẩn bị đi lễ chùa, sắm quà Vu Lan biếu cha mẹ... Nhưng Vu Lan có nhất thiết phải báo hiếu bằng lễ lớn, quà to và giá trị như một số người đang làm, và cha mẹ còn sống thì báo hiếu cách nào?

Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng? GĐXH - Ngày nay nhiều người đã biết cầm cuốn kinh Vu Lan tụng ở chùa và cả ở nhà rồi hồi hướng công đức cho người thân. Nhưng khi tụng kinh Vu Lan báo hiếu có cần chọn giờ tốt hay không. Và vì sao cần tụng cả kinh Địa Tạng trong tháng 7 âm này.