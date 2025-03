Những sai lầm trong cách chăm sóc sen đá trong chậu khiến cây khô héo và chết

Tưới rất ít nước cho sen đá vì sợ cây úng

Rất nhiều bạn nghĩ rằng sen đá là cây mọng nước do đó cần rất ít nước, hoặc thậm chí có bạn không tưới nước cho cây trong thời gian dài. Quan niệm này hoàn toàn sai. Các bạn có để ý rằng nếu không tưới nước cho sen đá thì cây hầu như sẽ không phát triển, dần dần vàng lá ở phía dưới và rụng dần. Nguyên nhân là khi bị thiếu nước lâu ngày cây sẽ bắt đầu sử dụng lượng nước dự trữ có trong cơ thể, dẫn dến việc lá sẽ teo tóp và rụng dần.

Vậy tại sao khi tưới nước thì cây lại bị úng? Nguyên nhân là bạn chưa chọn đúng đất và loại chậu trồng cây. Hỗn hợp đất trồng cho sen đá cần thoáng và thoát nước nhanh, do vậy cần trộn thêm các loại đá như perlite, pumice hoặc than tổ ong.

Tưới nước cho sen đá cũng cần lưu ý một vài điểm, ví dụ như cách tưới làm sao để hạn chế nước đọng trên lá nhất.

Tuyệt đối không dùng các loại đất sạch bán ngoài thị trường, vì đất này giữ nước rất lâu, khi bạn tưới sẽ rất lâu đất mới khô đẫn đến cây sẽ bị úng. Ngoài ra, vườn cũng khuyên mọi người nên sử dụng chậu đất nung dể trồng sen đá, vì chậu đất nung sẽ rút nước ra ngoài bề mặt chậu, sẽ giúp đất mau khô hơn.

Trồng cây nhỏ trong chậu rất to

Nhà vườn thường nhận được rất nhiều yêu cầu của khách thay chậu rất to cho sen đá, vì mọi người nghĩ rằng thay sẵn để sau ngày cây lớn không cần thay. Quan điểm này lại cực kì sai lầm. Giống như quần áo mặc trên người, tùy theo từng giai đoạn mà thay chậu vừa vặn với cây thì cây sẽ phát triển tốt nhất.

Nguyên nhân vì sao không nên trồng cây nhỏ trong chậu quá to? Vì chậu to, lượng đất trong chậu cũng sẽ rất nhiều, kéo theo khi bạn tưới nước, đất sẽ giữ lại rất nhiều nước, tuy vậy khi cây còn nhỏ nhu cầu nước sẽ rất ít, vì vậy khi trồng cây nhỏ trong chậu to thì cây rất dễ úng.

Vậy khi nào thì cần thay chậu lớn hơn cho cây? Vườn sẽ chỉ cách bạn một mẹo nhỏ là các bạn theo dõi lỗ thoát nước phía dưới chậu, khi thấy rễ bắt đầu bò ra ngoài thì nên thay chậu lớn hơn cho cây.

Không thay đất khi mua về

Nhiều bạn nghĩ rằng ở vườn người ta trồng được bằng đất đó, thì mình cũng trồng được nên giữ nguyên đất không cần thay. Quan điểm này cũng rất là sai lầm. Hầu hết sen đá tại Việt Nam đều được trồng và nhân giống tại Đà Lạt sau đó mới phân phối bán tại các tỉnh thành khác. Khí hậu ở Đà Lạt lạnh khô, do vậy đất trồng cần có khả năng giữ nước cao. Còn ở những nơi khác như Sài Gòn có khí hậu nóng ẩm, nên đất trồng cần thoát nước nhanh.

Dù là thiếu nắng hay thừa nắng thì nó cũng ảnh hưởng đến việc sinh trưởng phát triển và thẩm mỹ của cây.

Tại vườn sen đá, những cây trong bịch nhựa/chậu nhựa là những cây chưa được thay đất, những cây trong chậu đất nung là vườn đã thay đất phù hợp rồi. Khi mua các bạn cần lưu ý tùy nhu cầu của mình mà chọn cây cho phù hợp. Nếu bạn có nhu cầu thay đất sẵn thì nên mua cây trong chậu đất nung, còn nếu bạn thích mua cây trong bịch nhựa/chậu nhựa để về trồng theo ý thích thì nên mua kèm đất trồng hoặc tự trộn đất theo hướng dẫn của vườn để thay lại cho cây.

Sen đá không trồng được trong phòng máy lạnh

Nhiều bạn nghĩ rằng để trong máy lạnh, lạnh quá nên cây không sống được là quan niệm rất sai, hầu hết tất cả các loại cây khi được trồng ở nơi có khí hậu lạnh đều phát triển rất tốt.

Sen đá không trồng được trong phòng máy lạnh.

Vấn đề cần lưu ý ở đây không phải là lúc bạn mở máy lạnh trong phòng, mà là lúc bạn tắt máy lạnh, đóng cửa phòng những lúc không làm việc cuối ngày hoặc cuối tuần, lúc đấy phòng rất ngợp và nóng, khi ấy cây mới bị ảnh hưởng.

Để giải quyết cho vấn đề này thì bạn nên chuyển cây ra chỗ thông thoáng và mát mẻ hơn những lúc cửa phòng đóng kín.