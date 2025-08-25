Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủi
GĐXH - Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn theo dân gian) âm thịnh, dương suy - cũng là thời khắc tâm linh. Trong hành trang của đối phó với bóng tối vô hình trong tháng cô hồn củ tỏi bé nhỏ trở nên rất hữu ích. Nhưng nên đặt củ tỏi ở đâu trong tháng cô hồn mới đúng?
Củ tỏi - tinh hoa trời đất trong dân gian
Ngày xưa, ở một làng quê ven sông có một góa phụ nghèo, sống với đứa con trai nhỏ. Bà làm đủ nghề để nuôi con ăn học. Tháng cô hồn năm đó con trai bà bị sốt cao, ho khan mấy ngày không khỏi. Thầy lang trong làng bảo con trai bà bị "gió độc nhập thân", cần dùng củ tỏi nấu cháo và đốt vỏ tỏi trừ tà.
Bà góa ra đồng hái nắm lá tía tô, về nấu cháo với vài tép tỏi trong nhà. Bà còn đốt vỏ tỏi quanh giường cậu bé đang nằm... Lạ thay, cậu bé từ từ hạ sốt, mồ hôi vã ra... và dần khỏi bệnh, khỏe mạnh trở lại.
Từ đó, mỗi khi trong nhà có chuyện bà góa đều đốt vỏ tỏi, nấu cháo tỏi cho cả nhà ăn. Bà trồng cả vườn tỏi, còn mách cách dùng tỏi của bà cho mọi người, coi củ tỏi như phép nhiệm màu trong tháng cô hồn và những ngày mưa gió lạnh lẽo.
Trong bếp Việt, củ tỏi không chỉ là gia vị, mà còn là một biểu tượng, được bao đời nay tin rằng: “Có tỏi, có an.”
Củ tỏi dưới góc nhìn Đông y
Tháng 7 âm lịch theo tín ngưỡng dân gian là thời điểm cánh cửa giữa hai cõi mở ra (còn gọi là tháng cô hồn) - thời điểm nhiều người tin vào tâm linh. Và trong hành trang phòng ngừa tháng cô hồn có củ tỏi nhỏ xíu mà nhiều tác dụng. Các cụ xưa hay đốt vỏ tỏi, hoặc đặt tỏi sống nơi ẩm thấp để tăng dương khí, làm sạch không gian sống (các xụ xưa gọi là trừ tà). Khoa học gọi đó là tẩy uế bằng tinh dầu tự nhiên.
Củ tỏi là gia vị trong nhà bếp, cũng là tinh hoa của đất, của khí, của nắng gió miền quê. Từ xưa, ông bà ta tin rằng mùi hăng cay của tỏi khiến ma quỷ tránh xa. Ngày nay, dưới ánh sáng khoa học coi đó là sự hòa hợp giữa y học cổ truyền và tâm linh phương Đông.
Theo Đông y, tháng 7 âm lịch thời tiết trở lạnh, cơ thể không thích nghi kịp nên nhiều người dễ bị ho, cảm cúm, cảm lạnh...
Củ tỏi mùi nồng cay, tính ấm, quy vào tỳ – vị – phế, giúp hành khí, phá ứ, tán hàn. Nói cách khác, tỏi có thể đẩy lùi khí lạnh, giảm sự u ám, kích hoạt dòng năng lượng dương trong cơ thể.
Củ tỏi theo quan niệm phong thủy
Trong phong thủy, củ tỏi luôn gắn với hình ảnh bảo vệ, xua đi năng lượng xấu, phòng ngừa dịch bệnh, chống lại năng lượng tiêu cực, tà khí...
Củ tỏi – lửa ấm trong đêm tháng cô hồn
Theo phong thủy, củ tỏi thuộc hành Hỏa – dương khí mạnh, có khả năng cân bằng khi tà khí xâm lấn. Từ xưa, ông bà ta đã biết treo một nhánh tỏi trước cửa nhà, bỏ vài tép vào túi áo trẻ nhỏ, đặt vào túi áo khi tới nghĩa trang, bệnh viện... để phòng tránh năng lượng xấu.
Tăng cường dương khí – giữ thân ấm, tâm an
Tỏi thuộc hành Hỏa, vị cay, tính ấm. Ăn tỏi đều đặn giúp cơ thể ấm áp, tinh thần tỉnh táo hơn. Đặc biệt, khi phải đến những nơi nhiều âm khí như nghĩa trang, bệnh viện, nhà xác, tỏi được xem như “bức bình phong tự nhiên” giúp cơ thể giữ vững dương khí, tránh bị cuốn theo sự nặng nề, u tối của môi trường.
Củ tỏi bảo vệ trường khí cá nhân
Trong dân gian, người mới đi đám tang hoặc ra nghĩa trang thường được dặn không nên về thẳng nhà, và nhiều người chọn mang theo tỏi như một cách trấn giữ. Đặc biệt, những ai “yếu bóng vía” hay nhạy cảm về tâm linh, tỏi giúp tạo cảm giác an yên, như một lá chắn vô hình bảo vệ bản thân.
Cách dùng tỏi khi đi đám tang, ra nghĩa trang
Mang theo tỏi bên người
- Bóc một tép tỏi sống, bọc trong khăn giấy, cho vào túi áo hoặc túi quần.
- Bỏ củ tỏi vào ví, hoặc trong túi xách.
- Trẻ nhỏ có thể giắt vào áo hoặc buộc nhẹ ở cổ chân (nếu tiện).
Không dùng tỏi chế biến sẵn
Nên dùng tỏi tươi, nguyên tép, còn mùi nồng.
Tỏi ngâm, tỏi muối, tỏi chiên… đã mất đi phần “khí sống”.
Sau khi rời đám tang hoặc nghĩa trang
Vứt tép tỏi đi, không mang về nhà.
Rửa tay bằng nước muối pha loãng hoặc ngâm chân trong nước gừng ấm để phục hồi dương khí.
Tháng cô hồn được coi là thời điểm “âm khí thịnh”. Củ tỏi chỉ là vật nhắc nhở bạn giữ niềm tin vững vàng trước các năng lượng xấu. Nếu tâm bạn sáng, lòng bạn tịnh thì ánh sáng và dương khí bên trong bạn chỉ là một biểu tượng, nhắc rằng ánh sáng nằm trong chính mình. Ngược lại, nếu lòng bạn loạn, tâm bạn nghiêng, thì tỏi giống như một người bạn, khẽ nhắc: “Quay về hơi thở, quay về nội lực, đừng để gió đêm cuốn mất phương hướng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
