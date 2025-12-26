Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa

Theo đó, năm 2026, trong số 220 sự kiện do các địa phương, đơn vị đăng ký, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 100 hoạt động, sự kiện VH,TT&DL nổi bật để công bố.

Trong đó có 63 sự kiện văn hoá, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch sẽ được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trải dài trong năm 2026. Qua đó góp phần hiện thực hóa thông điệp "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa".

Mở tuyến du lịch mạo hiểm 'Chinh phục đỉnh Pù Luông' săn mây ở độ cao 1.700m.

Mùa Xuân sẽ gắn với các lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ hội Trò Chiềng (xã Yên Ninh); Lễ hội Chùa Mèo (xã Linh Sơn); Lễ hội Nàng Han (xã Vạn Xuân); Lễ hội Mường Khô (xã Điền Lư); Lễ hội Khai Hạ (xã Cẩm Tú); Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên (xã Tân Ninh); Lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thuỷ); Lễ hội Mường Ca Da (xã Hồi Xuân)... Cùng với đó là các hoạt động tái hiện không gian chợ quê, Tết xưa với những trò chơi, trò diễn truyền thống, các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ khách du lịch.

Mùa Hè gắn với các sự kiện tại các khu du lịch biển như: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Lễ hội đồ uống tại Khu nghỉ dưỡng Vlasta Sầm Sơn; Chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn; Lễ hội bánh chưng, bánh giày; Lễ hội âm nhạc tại Khu du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến; "Đêm hội ẩm thực biển" tại xã Hoằng Thanh...

Mùa Thu - Đông với các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng như: Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; Phiên chợ vùng cao, ngày hội văn hóa các dân tộc (xã trung Lý); Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh; Lễ hội Chá Mùn (xã Yên Thắng); Tuần lễ VH, TT & DL xã Thường Xuân; Chương trình Gala tất niên & Countdown chào năm mới tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh...

Sáng 26/12, Sở VH, TT&DL tỉnh tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.

Tại hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị ngành VH,TT&DL quán triệt rõ quan điểm tổ chức sự kiện VH,TT&DL không chỉ là hoạt động phong trào, mà là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương.

"Mỗi sự kiện phải đúng quy định của từng lĩnh vực, đồng thời cần giữ gìn và tôn vinh bản sắc xứ Thanh, không sao chép, không trùng lặp, phải có "câu chuyện riêng", "nét riêng" để du khách nhớ và muốn quay lại. Cùng với đó, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy sự hài lòng của du khách và người dân làm thước đo hiệu quả. Và phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của người dân và của truyền thông", ông Tùng nhấn mạnh.