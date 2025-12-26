Những sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật năm 2026 tại Thanh Hóa
GĐXH - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026.
Theo đó, năm 2026, trong số 220 sự kiện do các địa phương, đơn vị đăng ký, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn 100 hoạt động, sự kiện VH,TT&DL nổi bật để công bố.
Trong đó có 63 sự kiện văn hoá, 18 sự kiện thể thao và 19 sự kiện du lịch sẽ được tổ chức tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh trải dài trong năm 2026. Qua đó góp phần hiện thực hóa thông điệp "Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa".
Mùa Xuân sẽ gắn với các lễ hội truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Lễ hội Trò Chiềng (xã Yên Ninh); Lễ hội Chùa Mèo (xã Linh Sơn); Lễ hội Nàng Han (xã Vạn Xuân); Lễ hội Mường Khô (xã Điền Lư); Lễ hội Khai Hạ (xã Cẩm Tú); Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên (xã Tân Ninh); Lễ hội Mường Xia (xã Sơn Thuỷ); Lễ hội Mường Ca Da (xã Hồi Xuân)... Cùng với đó là các hoạt động tái hiện không gian chợ quê, Tết xưa với những trò chơi, trò diễn truyền thống, các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ khách du lịch.
Mùa Hè gắn với các sự kiện tại các khu du lịch biển như: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Lễ hội đồ uống tại Khu nghỉ dưỡng Vlasta Sầm Sơn; Chương trình biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường biển Sầm Sơn; Lễ hội bánh chưng, bánh giày; Lễ hội âm nhạc tại Khu du lịch Flamingo Ibiza Hải Tiến; "Đêm hội ẩm thực biển" tại xã Hoằng Thanh...
Mùa Thu - Đông với các giải thể thao quốc gia và quốc tế, lễ hội ẩm thực, lễ hội truyền thống gắn với du lịch sinh thái - cộng đồng như: Giải Marathon băng rừng Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông; Phiên chợ vùng cao, ngày hội văn hóa các dân tộc (xã trung Lý); Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh; Lễ hội Chá Mùn (xã Yên Thắng); Tuần lễ VH, TT & DL xã Thường Xuân; Chương trình Gala tất niên & Countdown chào năm mới tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh...
Tại hội nghị công bố các sự kiện VH,TT&DL nổi bật năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị ngành VH,TT&DL quán triệt rõ quan điểm tổ chức sự kiện VH,TT&DL không chỉ là hoạt động phong trào, mà là công cụ phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương.
"Mỗi sự kiện phải đúng quy định của từng lĩnh vực, đồng thời cần giữ gìn và tôn vinh bản sắc xứ Thanh, không sao chép, không trùng lặp, phải có "câu chuyện riêng", "nét riêng" để du khách nhớ và muốn quay lại. Cùng với đó, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức, quản lý các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và lấy sự hài lòng của du khách và người dân làm thước đo hiệu quả. Và phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, của người dân và của truyền thông", ông Tùng nhấn mạnh.
Tú bật khóc khi chấm dứt làm 'bạn online' của BáchXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tú từng là người bạn bí mật của Bách trên mạng xã hội, giờ đây cô ngừng sử dụng mạng xã hội và nói lời chào tạm biệt Bách.
Hai con của Phanh Lee gây chú ý trong bộ ảnh Giáng sinh cùng mẹGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phanh Lee cùng hai con Sochu và Sake tạo nên bộ ảnh Giáng sinh đẹp mắt. Gia đình nữ diễn viên tận hưởng không khí lễ hội ở nước ngoài, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Động thái Trấn Thành 'gia hạn hợp đồng' với Hari Won khiến fan xôn xaoGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bất chấp những tin đồn hôn nhân, Trấn Thành và Hari Won mới kỷ niệm 9 năm bên nhau. Phản ứng của nam đạo diễn vào ngày đặc biệt khiến fan nể phục.
Hiếu phát hiện Duyên nhận tiền để đánh trượt dự án phim của TúXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 33 "Cách em 1 milimet", kết quả cuộc thi phim hoạt hình khiến Tú thất vọng, Hiếu âm thầm tìm hiểu nguyên nhân thì phát hiện ra Duyên đã cố tình cho điểm thiếu công tâm.
Vợ chánh thanh tra sững sờ khi nhận hộp tiền hối lộ từ NguyệtXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận thùng tiền từ Tập đoàn Trinh Tam, thanh tra Nguyệt mang một phần tới nhà Chánh thanh tra Tú để biếu.
Sao mai Mai Diệu Ly khép lại năm 2025 bằng 'Một đời để nhớ'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Mai Diệu Ly trong năm 2025 đã 'lột xác' bằng sự sáng tạo trong âm nhạc với những sản phẩm mang màu sắc mới.
'Nam thần' màn ảnh Việt hóa 'chàng thơ' của Hồng Diễm và Phan Minh Huyền trên phim giờ vàng là ai?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hà Việt Dũng đang "đắt show" phim giờ vàng của VTV khi một lúc xuất hiện 2 phim. Anh vừa là tình đầu của Phan Minh Huyền trong "Cách em 1 milimet", vừa là chồng của Hồng Diễm trong "Lằn ranh".
Con gái Hoa hậu Diệu Hoa xinh đẹp trong lễ cưới truyền thống Việt Nam và Ấn ĐộGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Diệu My - con gái Hoa hậu Diệu Hoa vừa kết hôn với chàng trai người Ấn Độ ở tuổi 28.
Vì sao Quỳnh Châu và Thanh Hải được khán giả ra sức 'đẩy thuyền' trong 'Cách em 1 milimet'?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Dù không có tình cảm với nhau nhưng hai nhân vật trong phim "Cách em 1 milimet" của Quỳnh Châu và Thanh Hải lại được khán giả tích cực "đẩy thuyền".
Thêm 1 nữ sinh quê Bắc Ninh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Ngô Hiền - nữ sinh quê Bắc Ninh, dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào tại Miss World Vietnam 2025.
Đại gia đình Jennifer Phạm mừng Giáng sinh ở MỹGiải trí
GĐXH - Jennifer Phạm mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc của đại gia đình gồm bố mẹ, anh chị em và gia đình cô tại lễ Giáng sinh ở Mỹ.