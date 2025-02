Những thực phẩm tốt nhất với người bệnh cúm

Cúm là một bệnh nhiễm trùng do virus ở hệ hô hấp. Nó có thể gây ra các triệu chứng như sổ mũi, đau họng, ho, đau đầu, mệt mỏi, sốt, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo BS. Hà Phan, việc tuân theo chế độ ăn uống cân bằng khi bị cúm có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Nếu hệ thống miễn dịch có đủ chất dinh dưỡng cần thiết có khả năng chống lại nhiễm trùng tốt hơn và quá trình phục hồi sau cúm sẽ nhanh hơn. Hãy bổ sung chế độ ăn uống bằng nhiều loại thực phẩm, trái cây và rau quả nhiều màu sắc và các loại đậu. Chúng chứa nhiều chất phytochemical hợp chất tự nhiên trong thực phẩm có thể tăng cường sức khỏe.

Thực tế, cảm giác chán ăn hoặc không muốn ăn là tình trạng thường gặp khi bị cúm, vì vậy việc lựa chọn thực phẩm có lợi cho hệ miễn dịch là điều cần thiết, đặc biệt là khi ăn ít hơn bình thường.

1. Thực phẩm nào tốt cho hệ miễn dịch?

ThS.BS Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nếu bị ốm hoặc bị cảm cúm, cần có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, chú ý các loại thực phẩm giàu protein như thịt gà, kẽm như ngao, hàu, hay các loại vitamin A, C như nước ép hoa quả. Đây là những chất dinh dưỡng cần thiết để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể nhanh hồi phục, tăng cường miễn dịch để phòng tránh mắc bệnh.

Protein : Thông thường, chúng ta đều cần protein để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể sử dụng protein để xây dựng sức mạnh và duy trì hoạt động. Thịt nạc, gia cầm, cá, đậu, sữa, trứng, các loại hạt là những nguồn tốt.

Hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 của Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ trưởng thành nên ăn khoảng 46 g protein một ngày và nam giới trưởng thành ăn khoảng 56 g protein một ngày (lượng này thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu calo của từng cá nhân). Phụ nữ mang thai và cho con bú cần nhiều hơn. Thực phẩm có protein cung cấp các chất dinh dưỡng như vitamin B6 và B12, cả hai đều giúp hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường.

Thực phẩm giàu vitamin A : Hệ thống miễn dịch bao gồm nhiều tế bào miễn dịch khác nhau, mỗi tế bào có vai trò cụ thể. Một số tế bào tiêu diệt vi khuẩn như virus gây ra bệnh cúm. Các tế bào khác tạo ra khả năng miễn dịch lâu dài bằng cách ghi nhớ vi khuẩn và bảo vệ chống lại chúng trong tương lai. Vitamin A giúp phát triển và tăng trưởng các tế bào miễn dịch. Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm sữa, ớt chuông, xoài và dưa lưới. Các thực phẩm khác là nguồn cung cấp vitamin A tốt là gan bò, khoai lang, rau bina, cà rốt…

Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C là một chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa loại bỏ các phân tử có hại được gọi là các loài oxy phản ứng (ROS) khỏi cơ thể. Một số tế bào miễn dịch như thực bào sản xuất ROS để tiêu diệt vi khuẩn. Quá nhiều ROS có thể gây hại cho các tế bào của cơ thể. Vitamin C có thể giúp bảo vệ các tế bào cơ thể trong khi các tế bào miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn.

Các loại thực phẩm có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin C hàng ngày bao gồm: ớt chuông, cam, kiwi, dâu tây, bông cải xanh nấu chín. Các loại thực phẩm khác, bao gồm cà chua, rau bina, bắp cải, súp lơ, khoai tây và đậu xanh cũng chứa nhiều vitamin C.

Thực phẩm giàu vitamin D : Hệ thống miễn dịch cần vitamin D để chống lại virus. Một phân tích của 10 nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vitamin D có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Nếu bạn đã bị cúm, vitamin D có thể giúp hệ thống miễn dịch phục hồi. Thực phẩm chứa vitamin D như dầu gan cá tuyết, cá hồi, trứng và nấm.

Thực phẩm giàu kẽm : Các loại virus gây ra bệnh cúm tấn công và nhân lên trong đường hô hấp, bao gồm mũi, họng và phổi. Các mô trong đường hô hấp có hàng rào được tạo thành từ các tế bào và chất nhầy để ngăn ngừa nhiễm trùng. Kẽm có thể giúp duy trì các hàng rào mô này. Kẽm cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển và chức năng của các tế bào miễn dịch. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm: hải sản như hàu, cua xanh, tôm, cá mòi; Các loại thịt như thịt bò, thịt lợn và thịt gà tây; Các sản phẩm từ sữa, bao gồm pho mát, sữa và sữa chua; Đậu lăng…

Thực phẩm giàu selen: Selen là một khoáng chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng do virus như cúm. Các loại thực phẩm giàu selen như hạt Brazil, cá ngừ, tôm hoặc cá mòi, thịt bò, thịt lợn, gà tây, thịt gà; sữa, sữa chua, pho mát, trứng, đậu, gạo lứt, yến mạch và nấm.

Vitamin B6: có trong các loại thực phẩm giàu protein như gà tây và đậu cũng như khoai tây, rau bina, ngũ cốc nguyên hạt. Thịt, sữa và cá cũng chứa vitamin B12, một chất tăng cường miễn dịch mạnh mẽ.

Thực phẩm có chứa acid béo mega-3: Acid béo omega-3 có liên quan đến đặc tính kháng virus và người ta tin rằng chúng có thể ngăn chặn sự nhân lên của virus. Acid béo omega-3 cũng có thể giúp giảm viêm, tình trạng này tăng lên trong quá trình nhiễm trùng. Acid béo omega-3 có trong cá béo và một số loại hải sản, các loại hạt như hạt lanh, hạt chia, quả óc chó…

Sữa chua Hy Lạp.

Thực phẩm lên men : Thực phẩm lên men như kim chi, sữa chua, kombucha có chứa probiotic là những sinh vật sống có lợi cho sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch. Probiotic có thể hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách cải thiện hàng rào ruột, tiết ra các hóa chất bảo vệ, ngăn ngừa sự bám dính của virus và kích hoạt các tế bào miễn dịch.

Flavonoid bao gồm khoảng 4.000 hợp chất chịu trách nhiệm cho màu sắc của trái cây và hoa. Nghiên cứu cho thấy flavonoid có trong lớp vỏ trắng mềm của trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh và chanh xanh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhiều loại trái cây khác cũng có đặc tính chống viêm. Nước cam, đặc biệt là nước cam còn nguyên cùi, chứa nhiều vitamin C và acid folic, có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp cảm thấy khỏe nhanh hơn.

Glutathione có thể tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có trong phần thịt đỏ của dưa hấu gần vỏ. Nó cũng có trong cải xoăn, cải xanh, bông cải xanh và bắp cải.

Tỏi: Nghiên cứu hiện tại ủng hộ lợi ích của tỏi vì các phát hiện cho thấy tỏi có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các loại virus như cúm.

Mật ong : Hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như đau họng và ho. Sử dụng mật ong có thể làm giảm tần suất ho và mức độ nghiêm trọng của cơn ho. Mật ong có thể có tác dụng này vì đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và chống viêm của nó.

2. Ăn uống gì giảm buồn nôn khi bị cúm?

Nếu bụng khó chịu hoặc bị tiêu chảy, hãy ăn những thức ăn nhạt như bánh mì nướng, cơm, chuối. Ăn súp gà, cháo gà khi bị cúm rất tốt. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy súp gà có đặc tính có thể làm giảm các triệu chứng cúm ở ngực và đầu.

Cháo, súp đặc biệt tốt cho những người chán ăn khi bị bệnh cúm vì dễ nuốt. Có thể thêm nhiều thứ vào cháo, súp từ các nguồn protein như thịt gà, carbohydrate phức hợp như đậu, rau lá xanh để bổ sung chất xơ và kali. Cháo, súp sẽ giàu năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất nếu thêm một thành phần từ mỗi loại: protein, carbohydrate, chất béo, rau và thảo mộc.

Uống đủ nước để giữ nước cho cơ thể. Trà ấm với mật ong có thể bao phủ và làm dịu cổ họng. Chất chống oxy hóa catechin trong trà và trà xanh có thể có đặc tính kháng virus. Đồ uống ấm tốt hơn đồ uống lạnh. Có thể pha nước ấm với chanh chứa vitamin C và mật ong có tác dụng làm dịu.

Đồ uống điện giải: Những người bệnh cúm bị tiêu chảy có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung chất điện giải bị mất do tiêu chảy. Các hiệu thuốc có bán hỗn hợp điện giải nhưng bạn cũng có thể tự làm ở nhà.

Mặc dù không có chất xơ như trái cây nguyên quả nhưng nước ép trái cây có thể là một lựa chọn để bổ sung một số vitamin và khoáng chất từ trái cây và rau quả khi người bệnh cúm không có cảm giác thèm ăn.

3. Những thực phẩm cần tránh khi bị cúm

Nên tránh thực phẩm chế biến sẵn nhiều chất béo khi bị cúm.

Hạn chế các sản phẩm từ sữa vì một số người sản xuất nhiều chất nhầy hơn khi uống sữa. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy tránh xa sữa trong vài ngày. Chúng cũng có thể khiến tình trạng buồn nôn và nôn trở nên tồi tệ hơn.

Thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn: Chất lượng dinh dưỡng kém hơn.

Thực phẩm nhiều chất béo: Chúng có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa khi hệ tiêu hóa còn yếu.

Quá nhiều caffeine: Ở lượng cao, caffeine có thể gây rối loạn giấc ngủ và dẫn đến mất nước.

Lưu ý: Những người bị cúm nhẹ không cần phải đến gặp bác sĩ nhưng người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền có nguy cơ biến chứng cao nên đi khám. Một số triệu chứng cần phải đi bệnh viện như: Khó thở; Đau ngực hoặc đau bụng dai dẳng; Không sản xuất nước tiểu; Đau cơ nghiêm trọng và yếu cơ; Chóng mặt và lú lẫn dai dẳng; Sốt và ho đã thuyên giảm nhưng lại tái phát hoặc nặng hơn...