Giường ngủ đặt sai vị trí – lý do khiến vợ chồng 'ngủ chung mà như ngủ riêng'

Phong thủy phòng ngủ từ chiếc giường ngủ

Qua nhiều cuộc tư vấn phong thủy, các chuyên gia phong thủy nhận thấy một điểm chung đáng ngạc nhiên: các cặp đôi hay cãi nhau, lạnh nhạt hoặc giảm gắn kết tình cảm thường có phòng ngủ đặt sai vị trí giường. Điều tưởng chừng nhỏ nhặt này lại âm thầm phá vỡ năng lượng hòa hợp giữa hai người.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng chiếc giường tượng trưng cho “huyệt đạo cảm xúc” của gia đình. Khi giường bị đặt lệch năng lượng, chặn dòng khí hoặc quay sai hướng, mối quan hệ dễ trở nên căng thẳng, tâm trạng ức chế mà không rõ nguyên nhân.

Khoa học hiện đại cũng ghi nhận điều này. Một nghiên cứu của Đại học Arizona cho thấy việc ngủ trong không gian bố trí không cân bằng (quá gần cửa, sát tường lạnh, ánh sáng chiếu trực tiếp, hoặc đối diện gương) khiến não bộ rơi vào trạng thái cảnh giác tiềm ẩn, làm giảm chất lượng giấc ngủ và tăng hormone cortisol (hormone căng thẳng). Khi tình trạng này kéo dài, sự nhạy cảm và tính dễ cáu gắt tăng cao, vô tình tạo mầm mống cho xung đột hôn nhân.

Cải thiện phong thủy phòng ngủ

Nhiều cặp vợ chồng đã chia sẻ rằng từ khi kê lại giường – tránh đặt giường dưới xà ngang, không quay thẳng ra cửa, không dựa vào tường ẩm – họ ngủ sâu hơn, ít tranh cãi hơn, thậm chí gần gũi nhau hơn.

Để thuận theo phong thủy, giường ngủ nên đặt ở vị trí “tọa sơn hướng minh đường” – nghĩa là tựa chắc vào tường vững, nhìn ra không gian thoáng. Đây cũng là tư thế mà khoa học gọi là “sleeping confidence position”, giúp não bộ cảm thấy an toàn để đi vào giấc ngủ tái tạo năng lượng.

Đôi khi, để hàn gắn một cuộc hôn nhân, bạn không cần những biện pháp lớn lao. Chỉ cần kê lại chiếc giường đúng cách, mọi thứ đã có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chuyên gia phong thủy Lý Phạm

