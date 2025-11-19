Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ
GĐXH - Việc lựa chọn và bài trí vật phẩm phong thủy cho phòng ngủ mang lại vẻ đẹp và sự hài hòa. Góp phần thu hút tài lộc và vận may cho không gian sống của bạn.
Đá thạch anh hồng
Phong thủy cho biết, khi bố trí thạch anh hồng ở bốn góc phòng hoặc chân giường, nó tạo ra một mạng lưới tinh thể, làm cho không gian trở nên ấm áp và thư giãn. Năng lượng từ viên đá không chỉ giúp an thần mà còn thúc đẩy tình yêu bản thân.
Trong phòng ngủ của trẻ nhỏ, đá thạch anh hồng là một món đồ trang trí đầy màu sắc. Mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Đặt những mảnh đá nhỏ bên cạnh giường hoặc dưới gối ngủ giúp tạo ra một không gian bình yên, tạo cảm giác an toàn cho bé.
Đặc biệt, thạch anh hồng rất phù hợp với gia chủ mệnh Hỏa và Thổ. Mang lại sự hài hòa và cân bằng. Với giá cả phải chăng, một quả cầu phong thủy thạch anh hồng có thể dễ dàng trở thành món quà ý nghĩa, hòa quyện giữa vẻ đẹp và công dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Treo hồ lô ở hai bên đầu giường
Với hình dáng thanh thoát và biểu tượng may mắn, hồ lô như một người bạn đồng hành. Trong phong thủy, hồ lô có ý nghĩa xua tan mọi yếu tố không may mắn. Ngoài ra, hồ lô còn là biểu tượng của sự hòa thuận và sức khỏe, giúp bạn có giấc ngủ ngon.
Không những thế, nếu bạn đặt hồ lô mở nắp ở đầu giường, có thể là một dấu hiệu may mắn trong việc cầu tự và nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng. Bạn nên chọn hồ lô bằng đồng, kim loại, hoặc gỗ để mang lại hiệu quả tốt nhất. Sự hiện diện của hồ lô tạo điểm nhấn cho không gian, góp phần giữ gìn sự ấm áp và gắn bó trong mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.
Tiền xu cổ
Theo phong thủy, tiền xu cổ với hình dáng biểu trưng cho sự giao hòa giữa đất và trời. Mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, có thể thu hút tài lộc và phú quý. Đặt đồng xu cổ ở bên trái đầu giường, tức vị trí Thanh Long, có thể giúp xua tan tà khí và bảo vệ không gian ngủ của bạn.
Khi đặt đồng xu cổ dưới gối, có thể mang lại sự an lành cho gia đình, hiện thực hóa ước mơ về sự giàu sang. Đồng thời, nó cũng giúp bạn tránh khỏi những giấc mơ ác mộng, mà thay vào đó sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.
Tranh phong thủy
Trong không gian phòng ngủ, tranh phong thủy không chỉ làm đẹp mà còn đem lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Những bức tranh phù hợp có thể giúp cải thiện giấc ngủ và tạo sự hài hòa cho không gian. Tuy nhiên, gia chủ cần tránh các hình ảnh quái dị hoặc hình tượng Thần Phật. Vì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến vận mệnh và có thể là tai họa không mong muốn.
Thay vào đó, những bức tranh như uyên ương, cá chép hay công phượng sẽ tạo ra năng lượng tích cực. Giúp cho phòng ngủ thêm phần trang nhã và yên bình.
Túi đậu đỏ
Trong phong thủy, đậu đỏ là một món quà biểu tượng của may mắn. Với sắc đỏ thẫm, chúng mang đến sự tươi mới và năng lượng tích cực. Đặt một chiếc túi đậu đỏ dưới gối như một cách để thu hút những điều tốt lành. Điều này giúp cải thiện vận trình tình duyên, mở rộng cánh cửa tài lộc, và xua đuổi những vận hạn không mong muốn.
Bạn nên chọn những hạt đậu to, mẩy và không bị mối mọt. Đối với gia chủ nam, chỉ cần 7 hạt, còn nữ thì 9 hạt, cho vào túi gấm nhỏ và thắt chặt lại và đặt vào trong phòng ngủ. Mỗi tuần bạn nên thay túi đậu đỏ một lần để duy trì hiệu quả phong thủy tốt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
