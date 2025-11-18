Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

Thứ ba, 14:01 18/11/2025
GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, bát hương là nơi ngự trị của bậc gia tiên tiền tổ cùng thần linh. Bát hương kiêng kị việc di chuyển, vậy nên mỗi sự thay đổi hay xê dịch trên bàn thờ gia chủ đều cần cẩn trọng và tuân theo các nguyên tắc.

Ý nghĩa của việc bốc bát hương

Bốc bát hương mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Phong thủy cho biết, bát hương lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là truyền thống thờ cúng tổ tiên, hương hỏa cho những người đã khuất.

Việc bốc bát hương hoặc thay bát hương mới thường được chủ nhà làm trong trường hợp chuyển đến nhà mới hoặc bát hương đã quá cũ, bị hư hỏng.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới - Ảnh 1.

Việc bốc bát hương hoặc thay bát hương mới thường được chủ nhà làm trong trường hợp chuyển đến nhà mới hoặc bát hương đã quá cũ, bị hư hỏng.

Tuy nhiên, vì là những vật phẩm mang tính tâm linh, nên việc bốc bát hương cũng phải biết cách làm cho đúng để tổ tiên được an nghỉ, đồng thời mang vận may vào nhà, giúp gia đình bình an, như ý.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới

Theo phong thủy, khi bốc bát hương, gia chủ cần lưu ý để tránh những điều sau: Bát hương mới cần đầy đủ dị hiệu nếu không các vị thần linh, gia tiên sẽ không về ngự được trong nhà.

Tối kỵ với việc viết sai dị hiệu ví dụ như bát hương thờ Thổ Công lại ghi bát hương thờ người nào đó trong dòng họ.

Sau khi bát hương mới đã được bốc xong, gia chủ cần cố định, tránh việc bát hương bị xê dịch. Bát hương cần được đặt cố định chắc chắn và ngay ngắn ở chính giữa. Vị trí để bát hương phải sạch sẽ, không được dính uế tạp, nên lau dọn bàn thờ thường xuyên để giữ cho không gian bàn thờ tôn kính, sạch sẽ.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới - Ảnh 2.

Theo phong thủy, khi bốc bát hương, gia chủ cần lưu ý để tránh những điều sau: Bát hương mới cần đầy đủ dị hiệu nếu không các vị thần linh, gia tiên sẽ không về ngự được trong nhà.

Những ngày không nên bốc bát hương: Ngày mùng 1 và ngày rằm: Đây là những ngày được xem là ngày lễ lớn trong tháng, khi các vị thần linh và tổ tiên thường về thăm gia đình. Việc bốc bát hương vào những ngày này được xem là bất kính và có thể mang lại điều không may.

Ngày xung khắc theo tuổi gia chủ: Mỗi gia chủ đều có những ngày không tốt (hay còn gọi là ngày xung) theo tuổi của mình. Những ngày này được tính dựa trên can chi và ngũ hành, thường cần có sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy hoặc thầy cúng.

Ngày giỗ, ngày kỵ của gia đình: Việc bốc bát hương vào ngày giỗ của người thân trong gia đình được xem là không tôn trọng và có thể làm cho linh hồn người đã khuất không yên.

Các ngày đặc biệt trong năm: Theo phong thủy, không nên bốc bát hương vào các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, Lễ Vu Lan…

Những ngày xấu trong tháng: Theo quan niệm dân gian, những ngày như mùng 5, 14, 23 âm lịch được xem là những ngày xấu (ngày ngũ quỷ) không nên thực hiện việc quan trọng như bốc bát hương.

Những điều nên làm khi bốc bát hương mới

Lựa chọn ngày giờ hoàng đạo để bốc bát hương mới. Chọn người bốc bát nhang phù hợp. 

Chất liệu của bát hương mới: Khi thay bát hương mới, gia chủ nên lựa chọn các sản phẩm có chất liệu như đồng, gốm sứ… Đây là những chất liệu được sử dụng phổ biến, có độ bền tốt và quan trọng hơn cả là hợp phong thủy.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới - Ảnh 3.

Lựa chọn ngày giờ hoàng đạo để bốc bát hương mới. Chọn người bốc bát nhang phù hợp. 

Trước khi bốc bát hương mới cần bao sái bát hương sạch sẽ

Trước khi thỉnh bát hương mới về nhà, bạn dùng nước gừng hoặc rượu với nước ngũ vị để làm sạch bát hương. Lưu ý, khi lau cần dùng khăn sạch.

Xử lý bát hương cũ cẩn thận

Khi bàn thờ thay bát hương mới, gia chủ cần xử lý bát hương cũ một cách gọn gàng như chôn xuống dưới đất trong vườn. Không được thả trôi sông hoặc những nơi ô uế vì như vậy là bất kính với tổ tiên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới - Ảnh 4.Vỡ chén là 'điềm' gì trong phong thủy?

GĐXH - Hiện tượng làm rơi vỡ chén vốn rất bình thường trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, trong phong thủy, mọi sự việc xảy ra đều mang một ý nghĩa ẩn chứa nào đó.

Huyền Trang (T/h)
Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

Loại cây trấn trạch hút lộc được 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn trồng đầy trong vườn nhà

- 1 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là trái cây biểu tượng mùa thu với vị ngọt thanh và màu cam rực rỡ, cây hồng còn được xem là loại cây “trấn trạch” trong văn hóa Á Đông.

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

Hướng cửa sổ khi xây nhà cần biết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe

- 1 giờ trước

GĐXH - Khi xây nhà, hướng cửa sổ không chỉ tạo sự thông thoáng mà còn ảnh hưởng phong thủy. Một vị trí hợp lý mang lại sinh khí, ánh sáng tự nhiên và sự thoải mái. Ngược lại, chọn sai hướng cửa sổ có thể khiến gia chủ gặp khó khăn.

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

Đây là những vật phẩm nhà giàu kiêng kỵ không bao giờ đặt ở phòng khách

- 3 giờ trước

GĐXH - Phòng khách được coi là “trái tim” của căn nhà. Để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn và tài lộc, đặc biệt không phạm phải phong thủy thì bạn không nên đặt những món đồ vật sau trong phòng khách.

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

Thời điểm tốt nhất trồng chậu gừng phong thủy xanh tươi để trưng Tết và đón tài lộc năm mới 2026

- 6 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết có lẽ ai cũng thích có chậu/ cốc gừng phong thủy xanh tươi, đầy sinh khí, ấm áp vừa trưng Tết, vừa kích tài lộc năm mới. Thời điểm nào là tốt nhất để trồng, sao cho Tết có cốc gừng phong thủy đẹp mắt, hướng tới cả mùa xuân cây phát triển mạnh – tượng trưng khởi tài vận năm mới?

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

Muốn rước tài lộc, tránh phiền não và giữ hòa khí thì đặt vật phẩm phong thủy này trong phòng ngủ

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn và bài trí vật phẩm phong thủy cho phòng ngủ mang lại vẻ đẹp và sự hài hòa. Góp phần thu hút tài lộc và vận may cho không gian sống của bạn.

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

Ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây Bonsai

- 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người thường hay thấy các cây được tạo hình vô cùng đẹp và đầy tính nghệ thuật, đó được gọi là cây bonsai. Vậy ý nghĩa phong thủy của từng dáng cây bonsai như thế nào? Hãy đọc bài viết sau.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường cẩn thận làm một việc khi xây biệt thự lớn, ai hiểu cũng thấy đồng tình

- 1 ngày trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình - nhất là các gia chủ chú trọng phong thủy lựa chọn làm việc này.

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

Loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp ấm nhà vào mùa lạnh

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp thời tiết giao mùa, hãy lựa chọn loại cây trồng trong nhà vừa giúp lọc không khí, vừa giúp căn nhà ấm hơn vào mùa lạnh.

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà 2 mặt tiền là nhà có cửa hoặc mặt tiền tiếp giáp với hai con đường song song hoặc vuông góc, một đường ở trước và một đường ở sau.

Lau dọn bàn thờ gia tiên vào ngày nào là tốt nhất?

Lau dọn bàn thờ gia tiên vào ngày nào là tốt nhất?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, việc lau dọn bàn thờ gia tiên cần được thực hiện vào những ngày đẹp, tránh những ngày xấu để đảm bảo sự thuận lợi và tránh những điều không may mắn.

