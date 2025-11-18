Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới
GĐXH - Theo tín ngưỡng dân gian, bát hương là nơi ngự trị của bậc gia tiên tiền tổ cùng thần linh. Bát hương kiêng kị việc di chuyển, vậy nên mỗi sự thay đổi hay xê dịch trên bàn thờ gia chủ đều cần cẩn trọng và tuân theo các nguyên tắc.
Ý nghĩa của việc bốc bát hương
Bốc bát hương mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Phong thủy cho biết, bát hương lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là truyền thống thờ cúng tổ tiên, hương hỏa cho những người đã khuất.
Việc bốc bát hương hoặc thay bát hương mới thường được chủ nhà làm trong trường hợp chuyển đến nhà mới hoặc bát hương đã quá cũ, bị hư hỏng.
Tuy nhiên, vì là những vật phẩm mang tính tâm linh, nên việc bốc bát hương cũng phải biết cách làm cho đúng để tổ tiên được an nghỉ, đồng thời mang vận may vào nhà, giúp gia đình bình an, như ý.
Kiêng kị ngay những điều sau khi bốc bát hương mới
Theo phong thủy, khi bốc bát hương, gia chủ cần lưu ý để tránh những điều sau: Bát hương mới cần đầy đủ dị hiệu nếu không các vị thần linh, gia tiên sẽ không về ngự được trong nhà.
Tối kỵ với việc viết sai dị hiệu ví dụ như bát hương thờ Thổ Công lại ghi bát hương thờ người nào đó trong dòng họ.
Sau khi bát hương mới đã được bốc xong, gia chủ cần cố định, tránh việc bát hương bị xê dịch. Bát hương cần được đặt cố định chắc chắn và ngay ngắn ở chính giữa. Vị trí để bát hương phải sạch sẽ, không được dính uế tạp, nên lau dọn bàn thờ thường xuyên để giữ cho không gian bàn thờ tôn kính, sạch sẽ.
Những ngày không nên bốc bát hương: Ngày mùng 1 và ngày rằm: Đây là những ngày được xem là ngày lễ lớn trong tháng, khi các vị thần linh và tổ tiên thường về thăm gia đình. Việc bốc bát hương vào những ngày này được xem là bất kính và có thể mang lại điều không may.
Ngày xung khắc theo tuổi gia chủ: Mỗi gia chủ đều có những ngày không tốt (hay còn gọi là ngày xung) theo tuổi của mình. Những ngày này được tính dựa trên can chi và ngũ hành, thường cần có sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy hoặc thầy cúng.
Ngày giỗ, ngày kỵ của gia đình: Việc bốc bát hương vào ngày giỗ của người thân trong gia đình được xem là không tôn trọng và có thể làm cho linh hồn người đã khuất không yên.
Các ngày đặc biệt trong năm: Theo phong thủy, không nên bốc bát hương vào các ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, Lễ Vu Lan…
Những ngày xấu trong tháng: Theo quan niệm dân gian, những ngày như mùng 5, 14, 23 âm lịch được xem là những ngày xấu (ngày ngũ quỷ) không nên thực hiện việc quan trọng như bốc bát hương.
Những điều nên làm khi bốc bát hương mới
Lựa chọn ngày giờ hoàng đạo để bốc bát hương mới. Chọn người bốc bát nhang phù hợp.
Chất liệu của bát hương mới: Khi thay bát hương mới, gia chủ nên lựa chọn các sản phẩm có chất liệu như đồng, gốm sứ… Đây là những chất liệu được sử dụng phổ biến, có độ bền tốt và quan trọng hơn cả là hợp phong thủy.
Trước khi bốc bát hương mới cần bao sái bát hương sạch sẽ
Trước khi thỉnh bát hương mới về nhà, bạn dùng nước gừng hoặc rượu với nước ngũ vị để làm sạch bát hương. Lưu ý, khi lau cần dùng khăn sạch.
Xử lý bát hương cũ cẩn thận
Khi bàn thờ thay bát hương mới, gia chủ cần xử lý bát hương cũ một cách gọn gàng như chôn xuống dưới đất trong vườn. Không được thả trôi sông hoặc những nơi ô uế vì như vậy là bất kính với tổ tiên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
