Ninh Bình: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 192/2025/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực phường phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2, khu vực xã là 60m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Tách thửa là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tại Ninh Bình, căn cứ theo quyết định số 192/2025/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 31/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất ở.
Cụ thể, khi tách thửa đối với đất ở, các thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau: Đối với đất ở tại phường, diện tích của thửa đất sau khi tách thửa phải không nhỏ hơn 40 m2; chiều rộng, chiều sâu phải lớn hơn hoặc bằng 3,5 m.
Đối với đất ở tại các xã, diện tích của thửa đất sau khi tách thửa phải không nhỏ hơn 60 m2; chiều rộng, chiều sâu phải lớn hơn hoặc bằng 4m.
Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.
Đồng thời thửa đất chưa có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất hoặc phần diện tích đất đề nghị tách thửa phải nằm ngoài phạm vi ranh giới thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.
Người sử dụng đất không vi phạm trong quá trình sử dụng đất đối với thửa đất đề nghị tách thửa, trừ trường hợp có vi phạm nhưng được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký đất đai để khắc phục hậu quả theo quy định.
Không cắt qua công trình xây dựng là nhà ở chính.
Thửa đất không thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định của pháp luật xây dựng (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch).
Khi tách thửa đất phải đảm bảo có lối đi, trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng một thửa để làm lối đi thì phải đảm bảo lối đi có bề rộng tối thiểu ≥ 2 m; khi thực hiện tách thửa đất thì không phải chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích để làm lối đi đó và được thống nhất khi làm thủ tục tách thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý vào hệ thống hồ sơ địa chính theo quy định.
