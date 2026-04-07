Cần Thơ: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026 là bao nhiêu?

Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Cần Thơ, căn cứ theo quyết định số 44/2025/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ được ban hành ngày 11/12/2025 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất ở.

Cụ thể, đối với đất ở, diện tích tối thiểu để tách thửa tại các phường là 40m2, tại khu vực các xã, diện tích tối thiểu là 60m2 thì mới được phép tách thửa.

Bên cạnh đó, việc tách thửa đối với đất ở phải đảm bảo các thửa đất tách ra và thửa đất còn lại phải có kích thước chiều ngang và chiều dài lớn hơn hoặc bằng 04m.

Đất không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đang có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

Đối với thửa đất ở hoặc thửa đất ở và đất khác hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở tiếp giáp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng hiện có thì thửa đất tách ra và thửa đất còn lại phải tiếp giáp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng hiện có.

Trường hợp thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở có nguồn gốc công nhận hoặc do tách một phần thửa đất để chuyển mục đích sang đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, khi thực hiện tách thửa hoặc tách thửa chuyển quyền hoặc chuyển quyền trọn thửa thì được tách thửa đồng thời với các thửa đất liền kề tiếp giáp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng hiện có để đảm bảo thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở có lối đi, các thửa đất liền kề tách ra và các thửa đất liền kề còn lại phải đảm bảo có chiều ngang (bề rộng) mặt tiền tiếp giáp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng lớn hơn hoặc bằng 04m, phần diện tích đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở phải đảm bảo điều kiện về diện tích theo quy định khoản 3 Điều này, phần diện tích đất nông nghiệp không bị điều chỉnh bởi diện tích tối thiểu được tách thửa quy định tại khoản 3 Điều này.

Trường hợp thửa đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở có nguồn gốc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, không tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng thì không áp dụng điều kiện về lối đi.

Trường hợp thửa đất không tiếp giáp trực tiếp với đường giao thông công cộng, hẻm công cộng hiện có do bị ngăn cách bởi mương lộ, kênh, rạch, đất cặp rạch thì được áp dụng như thửa đất tiếp giáp trực tiếp đường giao thông công cộng, hẻm công cộng hiện có.

Trường hợp thửa đất được tách thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa quy định tại khoản 3 Điều này thì phải thực hiện đồng thời hợp thửa với thửa đất liền kề.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024.

