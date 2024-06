Nổ bình khí công nghiệp làm 2 người tử vong ở Bắc Giang

18 giờ trước

GĐXH - Do ham muốn cá nhân, ông N. đã lắp đặt camera trong phòng tắm của các cô gái trẻ đến thuê trọ để quay clip nhằm lưu giữ và xem lại; Dự báo thời tiết ngày mai 27/6, Hà Nội buổi sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.