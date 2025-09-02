'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay
GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.
Thông điệp này của chị Ngọc Minh nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Tất cả đều tỏ ra phấn khích với thông điệp thú vị đó, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ tới các chị em nội trợ khéo tay sau khi chứng kiến những thành quả "yêu nước từ căn bếp" của các chị em.
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộcẨm thực 360 - 21 giờ trước
GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.
Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗẨm thực 360 - 1 ngày trước
Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Ăn - 2 ngày trước
GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?Ăn - 3 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.
Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8Ăn - 3 ngày trước
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.
Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âmĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.
Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏiĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhàĂn - 3 ngày trước
GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.
Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!Ăn - 4 ngày trước
Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.
Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnhẨm thực 360 - 4 ngày trước
GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.
Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnhẨm thực 360
GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.