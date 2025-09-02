'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

"Và chúng mình mừng Quốc khánh theo cách của những chị em nội trợ hạnh phúc! Chia sẻ với các chị em một vài hình ảnh mà hội mấy chị em yêu bếp - yêu gốm hoa chúng mình cùng chung tay để mừng ngày Lễ lớn của dân tộc! Tự hào lắm là người Việt Nam - độc lập - tự do - hạnh phúc!".





Thông điệp này của chị Ngọc Minh nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Tất cả đều tỏ ra phấn khích với thông điệp thú vị đó, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ tới các chị em nội trợ khéo tay sau khi chứng kiến những thành quả "yêu nước từ căn bếp" của các chị em.