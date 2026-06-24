Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này
GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mong có con sớm nhưng 2 năm vẫn chưa đậu thai
Sau khi kết hôn, chị Trang nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Hàng tháng, chị sử dụng ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt kết hợp que thử rụng trứng để xác định thời điểm dễ thụ thai nhất.
Mỗi khi đến ngày được dự báo là "thời điểm vàng", chị yêu cầu chồng sắp xếp công việc để quan hệ đúng lịch. Tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Áp lực ngày càng lớn khiến người chồng căng thẳng, giảm ham muốn, trong khi chị Trang luôn lo lắng sợ bỏ lỡ thời điểm thụ thai.
Sau 2 năm chậm con, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội với mong muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến cả hai bất ngờ. Các bác sĩ ghi nhận sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường. Người chồng có tinh dịch đồ đạt mức tối ưu, người vợ có dự trữ buồng trứng tốt, tử cung và vòi trứng không phát hiện bất thường.
Sai lầm khi quá phụ thuộc vào ngày rụng trứng
BS.CKI Phan Ngọc Quý cho biết đây là trường hợp không có nguyên nhân bệnh lý rõ ràng mà xuất phát từ việc quá tập trung vào việc canh ngày rụng trứng.
Theo bác sĩ, chu kỳ kinh nguyệt và thời điểm rụng trứng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tâm lý, áp lực công việc, giấc ngủ và nội tiết tố. Vì vậy, các ứng dụng điện thoại hay que thử rụng trứng đều có sai số nhất định.
Nếu chỉ tập trung vào một hoặc hai ngày cố định mỗi tháng, các cặp vợ chồng có thể vô tình bỏ lỡ thời điểm rụng trứng thực tế.
Không chỉ vậy, việc biến chuyện chăn gối thành "nhiệm vụ" còn làm mất đi sự thoải mái và cảm xúc tự nhiên, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cũng như khả năng thụ thai.
Một sai lầm khác là nhiều cặp đôi cố tình kiêng quan hệ trong nhiều ngày để "tích trữ" tinh trùng cho thời điểm rụng trứng.
Theo BS Quý, tinh trùng nếu lưu giữ quá lâu trong cơ thể có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng di động và tăng tỷ lệ bất thường về hình dạng. Ngược lại, việc duy trì xuất tinh đều đặn giúp cơ thể liên tục sản sinh tinh trùng mới với chất lượng tốt hơn.
Trong khi đó, sau khi rụng, trứng chỉ có khả năng thụ tinh tối ưu trong khoảng 12-24 giờ. Ngược lại, tinh trùng khỏe mạnh có thể tồn tại trong đường sinh dục nữ từ 3-5 ngày.
Vì vậy, việc quan hệ đều đặn giúp tinh trùng luôn hiện diện trong cơ quan sinh sản nữ, sẵn sàng thụ tinh khi trứng rụng.
Đón con tự nhiên sau khi thay đổi thói quen
Thay vì chỉ định làm IVF ngay, bác sĩ khuyên vợ chồng chị Trang ngừng sử dụng các công cụ canh ngày rụng trứng, duy trì quan hệ tự nhiên đều đặn 2-3 lần mỗi tuần và xây dựng lối sống lành mạnh.
Sau 4 tháng thực hiện theo hướng dẫn, chị Trang mang thai tự nhiên.
Tương tự, vợ chồng chị Minh (31 tuổi) cũng từng duy trì thói quen chỉ quan hệ đúng những ngày được xác định qua siêu âm canh trứng. Dù vậy, sau hơn một năm vẫn chưa có thai.
Khi đến khám, các bác sĩ xác định chức năng sinh sản của chị Minh bình thường, người chồng chỉ có tình trạng tinh trùng yếu nhẹ.
Sau khi được tư vấn bỏ thói quen canh trứng quá mức, duy trì quan hệ đều đặn, đồng thời thay đổi lối sống như bỏ thuốc lá, tập thể dục và bổ sung thực phẩm giàu kẽm, cặp vợ chồng đã đón tin vui sau 6 tháng.
Khi nào nên đi khám hiếm muộn?
Theo BS.CKI Phan Ngọc Quý, mang thai tự nhiên luôn là lựa chọn ưu tiên nếu cặp vợ chồng vẫn còn khả năng sinh sản bình thường. Điều này giúp tránh các can thiệp y khoa không cần thiết, đồng thời giảm áp lực tâm lý, chi phí và thời gian điều trị.
Do đó, khi tiếp nhận các trường hợp chậm con, bác sĩ không chỉ dựa vào mong muốn làm IVF mà còn đánh giá toàn diện nhiều yếu tố như tuổi người vợ, thời gian mong con, chu kỳ kinh nguyệt, tần suất quan hệ, lối sống và kết quả kiểm tra sinh sản của cả hai.
Các chuyên gia khuyến cáo những cặp vợ chồng đang mong con nên duy trì quan hệ tự nhiên đều đặn khoảng 2-3 lần mỗi tuần.
Nếu sau 1 năm quan hệ đều đặn không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai (hoặc sau 6 tháng nếu người vợ trên 35 tuổi), nên đến các cơ sở chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để được thăm khám và tư vấn kịp thời.
Việc phát hiện đúng nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp sẽ giúp nâng cao cơ hội mang thai, đồng thời tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị hiếm muộn.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm conDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lầnDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.
Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 3 ngày trước
Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.
Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặpDân số và phát triển - 4 ngày trước
Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?
Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.
Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tớiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.
Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thườngDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.
Chủ quan với tiểu đường thai kỳ, thai phụ 30 tuổi mất con ở tuần 29 vì biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Chị Hồng đau đớn mất con khi thai đã được 29 tuần tuổi do biến chứng của tiểu đường thai kỳ không được kiểm soát.
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử tríDân số và phát triển - 1 tuần trước
Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!Dân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.