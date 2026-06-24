Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Mong có con sớm nhưng 2 năm vẫn chưa đậu thai

Sau khi kết hôn, chị Trang nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Hàng tháng, chị sử dụng ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt kết hợp que thử rụng trứng để xác định thời điểm dễ thụ thai nhất.

Mỗi khi đến ngày được dự báo là "thời điểm vàng", chị yêu cầu chồng sắp xếp công việc để quan hệ đúng lịch. Tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Áp lực ngày càng lớn khiến người chồng căng thẳng, giảm ham muốn, trong khi chị Trang luôn lo lắng sợ bỏ lỡ thời điểm thụ thai.

Sau 2 năm chậm con, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội với mong muốn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra khiến cả hai bất ngờ. Các bác sĩ ghi nhận sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường. Người chồng có tinh dịch đồ đạt mức tối ưu, người vợ có dự trữ buồng trứng tốt, tử cung và vòi trứng không phát hiện bất thường.

Ảnh minh họa.

Sai lầm khi quá phụ thuộc vào ngày rụng trứng

BS.CKI Phan Ngọc Quý cho biết đây là trường hợp không có nguyên nhân bệnh lý rõ ràng mà xuất phát từ việc quá tập trung vào việc canh ngày rụng trứng.

Theo bác sĩ, chu kỳ kinh nguyệt và thời điểm rụng trứng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như tâm lý, áp lực công việc, giấc ngủ và nội tiết tố. Vì vậy, các ứng dụng điện thoại hay que thử rụng trứng đều có sai số nhất định.

Nếu chỉ tập trung vào một hoặc hai ngày cố định mỗi tháng, các cặp vợ chồng có thể vô tình bỏ lỡ thời điểm rụng trứng thực tế.

Không chỉ vậy, việc biến chuyện chăn gối thành "nhiệm vụ" còn làm mất đi sự thoải mái và cảm xúc tự nhiên, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cũng như khả năng thụ thai.

Một sai lầm khác là nhiều cặp đôi cố tình kiêng quan hệ trong nhiều ngày để "tích trữ" tinh trùng cho thời điểm rụng trứng.

Theo BS Quý, tinh trùng nếu lưu giữ quá lâu trong cơ thể có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng di động và tăng tỷ lệ bất thường về hình dạng. Ngược lại, việc duy trì xuất tinh đều đặn giúp cơ thể liên tục sản sinh tinh trùng mới với chất lượng tốt hơn.

Trong khi đó, sau khi rụng, trứng chỉ có khả năng thụ tinh tối ưu trong khoảng 12-24 giờ. Ngược lại, tinh trùng khỏe mạnh có thể tồn tại trong đường sinh dục nữ từ 3-5 ngày.

Vì vậy, việc quan hệ đều đặn giúp tinh trùng luôn hiện diện trong cơ quan sinh sản nữ, sẵn sàng thụ tinh khi trứng rụng.

Đón con tự nhiên sau khi thay đổi thói quen

Thay vì chỉ định làm IVF ngay, bác sĩ khuyên vợ chồng chị Trang ngừng sử dụng các công cụ canh ngày rụng trứng, duy trì quan hệ tự nhiên đều đặn 2-3 lần mỗi tuần và xây dựng lối sống lành mạnh.

Sau 4 tháng thực hiện theo hướng dẫn, chị Trang mang thai tự nhiên.

Tương tự, vợ chồng chị Minh (31 tuổi) cũng từng duy trì thói quen chỉ quan hệ đúng những ngày được xác định qua siêu âm canh trứng. Dù vậy, sau hơn một năm vẫn chưa có thai.

Khi đến khám, các bác sĩ xác định chức năng sinh sản của chị Minh bình thường, người chồng chỉ có tình trạng tinh trùng yếu nhẹ.

Sau khi được tư vấn bỏ thói quen canh trứng quá mức, duy trì quan hệ đều đặn, đồng thời thay đổi lối sống như bỏ thuốc lá, tập thể dục và bổ sung thực phẩm giàu kẽm, cặp vợ chồng đã đón tin vui sau 6 tháng.

Khi nào nên đi khám hiếm muộn?

Theo BS.CKI Phan Ngọc Quý, mang thai tự nhiên luôn là lựa chọn ưu tiên nếu cặp vợ chồng vẫn còn khả năng sinh sản bình thường. Điều này giúp tránh các can thiệp y khoa không cần thiết, đồng thời giảm áp lực tâm lý, chi phí và thời gian điều trị.

Do đó, khi tiếp nhận các trường hợp chậm con, bác sĩ không chỉ dựa vào mong muốn làm IVF mà còn đánh giá toàn diện nhiều yếu tố như tuổi người vợ, thời gian mong con, chu kỳ kinh nguyệt, tần suất quan hệ, lối sống và kết quả kiểm tra sinh sản của cả hai.

Các chuyên gia khuyến cáo những cặp vợ chồng đang mong con nên duy trì quan hệ tự nhiên đều đặn khoảng 2-3 lần mỗi tuần.

Nếu sau 1 năm quan hệ đều đặn không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai (hoặc sau 6 tháng nếu người vợ trên 35 tuổi), nên đến các cơ sở chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Việc phát hiện đúng nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp sẽ giúp nâng cao cơ hội mang thai, đồng thời tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị hiếm muộn.