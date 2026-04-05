Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

‘Nóng’ tình trạng thanh niên tụ tập 'hỗn chiến'

Chủ nhật, 11:41 05/04/2026 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời gian gần đây, tại Thanh Hóa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, gây rối trật tự và án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội đang diễn biến phức tạp.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 15/3/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 34 vụ với 200 đối tượng liên quan đến các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, giết người, trong đó nhiều vụ việc có sự tham gia của các nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu ở độ tuổi từ 16 đến dưới 20 tuổi.

Các đối tượng thường điều khiển xe mô tô tháo hoặc che biển kiểm soát, chở quá số người quy định, mang theo dao, kiếm tự chế, gậy gộc, vỏ chai bia… di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường, lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe, gây sự, trêu ghẹo, đuổi đánh người đi đường, gây rối trật tự công cộng và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ án nghiêm trọng.

Một số đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Triệu Sơn.

Ngày 24/2, tại xã Triệu Sơn, hai nhóm gồm 21 thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Tiếp đó, ngày 26/2, xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Thanh Phong và xã Linh Sơn, trong đó vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Linh Sơn dẫn đến 1 người tử vong, ngày 25/2, tại xã Định Tân, hai nhóm với 30 thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự và ngày 20/3, lực lượng chức năng phát hiện vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng giữa nhóm 11 thanh thiếu niên trú tại một số địa bàn cấp xã thuộc TP.Thanh Hóa (cũ) và huyện Quảng Xương (cũ)…

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về tội giết người và gây rối trật tự công cộng tại xã Linh Sơn.

Thực tế cho thấy, một bộ phận thanh thiếu niên do thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình, bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tâm lý bồng bột, thích thể hiện bản thân nên dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Không ít trường hợp chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt hoặc những lời thách thức trên mạng xã hội tụ tập đánh nhau, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả là nhiều vụ việc chuyển hóa thành các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Thanh Phong.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tập trung rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng thanh thiếu niên hư, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thường xuyên tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục tại cộng đồng, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương theo dõi, quản lý, cảm hóa, giúp các em sửa chữa sai lầm, hòa nhập cộng đồng...

Mỗi gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục con em, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống để thanh thiếu niên nhận thức rõ hậu quả của những hành vi bồng bột, vi phạm pháp luật, từ đó hình thành lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xe

GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top