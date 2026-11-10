Nghỉ việc tại VTV sau 20 năm gắn bó, 2 mẹ con MC Diệp Chi hiện sống ra sao?
GĐXH - MC Diệp Chi và con gái Sumo (An Nhiên) hiện sống trong căn hộ sang trọng và hiện đại ở Hà Nội. Nữ BTV nhiều lần hé lộ không gian sống được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp.
Từ đầu tháng 11/2026, MC, đạo diễn Diệp Chi chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khép lại hành trình gần 20 năm gắn bó với nhà đài. Thông tin này được Diệp Chi xác nhận với Phụ Nữ Mới vào sáng ngày 9/11.
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