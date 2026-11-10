Nghỉ việc tại VTV sau 20 năm gắn bó, 2 mẹ con MC Diệp Chi hiện sống ra sao?

Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, cô có thành tích học tập nổi bật, từng đoạt nhiều giải học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh và đỗ thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Năm 20 tuổi, khi còn là sinh viên, Diệp Chi trở thành cộng tác viên của VTV, bắt đầu sự nghiệp truyền hình chuyên nghiệp. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình Rung Chuông Vàng, sau đó đảm nhận vai trò MC Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 17 và gắn bó với chương trình trong 5 năm (2016 - 2021).