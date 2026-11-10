'Thời trang cho nội thất': Tư duy sáng tạo phía sau BST Metallica của Gỗ Minh Long

BST Metallica với 132 thiết kế laminate kim loại thật trên gỗ là một ví dụ tiêu biểu, cho thấy cách thương hiệu nghiên cứu và mở rộng khả năng biểu đạt của vật liệu trong không gian sống.

Từ vật liệu đến ngôn ngữ thiết kế

Khi nhu cầu sống ngày càng cá nhân hóa, ngôi nhà không còn chỉ là nơi đáp ứng những sinh hoạt thường ngày, mà còn phản ánh gu thẩm mỹ, phong cách và những giá trị mỗi người theo đuổi. Nhận thấy sự chuyển dịch ấy, từ năm 2013, Gỗ Minh Long từng bước mở rộng vai trò từ đơn vị cung cấp vật liệu gỗ công nghiệp sang thương hiệu chủ động nghiên cứu và định hướng thẩm mỹ cho nội thất.

Hoạt động R&D được phát triển theo hai hướng song hành: làm chủ công nghệ để kiểm soát chất lượng, tính ổn định của vật liệu; đồng thời xây dựng ngôn ngữ thẩm mỹ để vật liệu tham gia sâu hơn vào việc thể hiện phong cách sống. Theo đó, một sản phẩm không chỉ cần đáp ứng yêu cầu sử dụng mà còn cần có khả năng tạo nên trải nghiệm thị giác, xúc giác và cảm xúc.

Metallica: Mở rộng khả năng biểu đạt của kim loại

Metallica là kết quả của quá trình quan sát, nghiên cứu và thử nghiệm kéo dài nhiều năm. Khoảng năm 2014–2015, Gỗ Minh Long lần đầu tiếp cận kỹ thuật kim loại dát mỏng. Đến năm 2016, doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu sâu hơn và từ năm 2022, quá trình R&D được tập trung phát triển thành một bộ sưu tập hoàn chỉnh, bao gồm nghiên cứu xu hướng, tìm hiểu vật liệu, sản xuất thử nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng. Năm 2026, Metallica ra mắt với 132 thiết kế.

Theo ông Nguyễn Minh Cương – Giám đốc sáng tạo, thành viên ban R&D của Gỗ Minh Long, mục tiêu của doanh nghiệp là đưa những xu hướng mới vào không gian nội thất Việt Nam, đồng thời bổ sung những ngôn ngữ thiết kế mà thị trường còn thiếu. Thay vì chỉ tập trung vào các bề mặt bóng gương quen thuộc, đội ngũ nghiên cứu nhận thấy kim loại đang dịch chuyển từ thẩm mỹ công nghiệp với bề mặt phẳng, nhẵn, tông màu lạnh sang những thiết kế giàu kết cấu, chiều sâu và cảm xúc hơn.

Đánh giá về Metallica, PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương – Phó Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, Trưởng khoa Nội thất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhận thấy bộ sưu tập có những dấu ấn của truyền thống, của thời gian và sự hiện diện của các chất liệu quen thuộc trong văn hóa Việt. Theo ông, đó không phải sự sao chép hay tái hiện nguyên bản, mà là chắt lọc và lưu giữ cái hồn của những chất liệu ấy trong một diện mạo mới.

Phát triển bộ sưu tập, kiến tạo ngôn ngữ thiết kế

Là bộ sưu tập thứ 16 trong hành trình phát triển vật liệu của Gỗ Minh Long, Metallica mở rộng lựa chọn cho kiến trúc sư và nhà thiết kế về chất cảm, kết cấu và ngôn ngữ tạo hình của kim loại. Với người tiêu dùng, sự đa dạng của bộ sưu tập đem lại thêm lựa chọn để thể hiện sở thích và cá tính trong không gian sống. Với các xưởng sản xuất nội thất và nhà thầu, những dòng vật liệu có chất lượng và ngôn ngữ thẩm mỹ khác biệt giúp mở rộng giải pháp sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thiết kế đa dạng và nâng cao giá trị hoàn thiện công trình.

Ông Lê Trung Dũng, Tổng giám đốc MAM Design, đánh giá các bộ sưu tập của Gỗ Minh Long được đầu tư từ ý tưởng, câu chuyện đến từng chi tiết, đem lại cho các xưởng nội thất nguồn tư liệu và cảm hứng để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng. Sự khác biệt của bộ sưu tập vì thế cũng có thể trở thành lợi thế cho những doanh nghiệp ứng dụng vật liệu trong sản xuất và thi công nội thất.

"Thời trang cho nội thất" từ triết lý vị nhân sinh

Đằng sau định hướng "Thời trang cho nội thất" là triết lý vị nhân sinh mà Gỗ Minh Long theo đuổi: mọi sáng tạo đều bắt đầu từ con người và hướng đến con người. Giá trị của vật liệu không chỉ nằm ở công năng, độ bền hay tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn ở khả năng nâng cao chất lượng sống, nuôi dưỡng cảm xúc và giúp mỗi người thể hiện bản sắc.

Quan niệm ấy được thể hiện qua ba giá trị mà một không gian sống cần hướng đến. Công năng bảo đảm không gian đáp ứng nhu cầu sử dụng và thói quen sinh hoạt. Cảm xúc tạo nên sự gắn bó thông qua màu sắc, ánh sáng, chất liệu và cách tổ chức nội thất. Bản sắc thể hiện gu thẩm mỹ, sở thích và những giá trị cá nhân mà người sử dụng muốn gửi gắm vào nơi mình sống. "Thời trang cho nội thất" vì thế không chỉ là định hướng phát triển sản phẩm, mà còn là cách thương hiệu đồng hành cùng giới sáng tạo, các doanh nghiệp nội thất và người tiêu dùng trong hành trình kiến tạo những không gian đáp ứng nhu cầu, nuôi dưỡng cảm xúc và phản ánh bản sắc riêng.

Doanh nghiệp tự giới thiệu