5 cây cảnh để bàn hút tài lộc giúp lọc bụi hiệu quả trong nhà

Lợi ích của việc đặt cây ở bàn làm việc

Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, cây cảnh để bàn làm việc được thiết kế với kích thước nhỏ gọn và khả năng thích nghi cao, không chỉ là vật trang trí đơn thuần mà còn là trợ thủ đắc lực cho không gian làm việc của bạn. Chúng mang đến vô vàn lợi ích thiết thực, từ cải thiện chất lượng không khí đến nâng cao tinh thần và hiệu suất làm việc.

Cây xanh giúp thanh lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại như formaldehyde và benzen thường có trong môi trường văn phòng, mang đến bầu không khí trong lành và dễ chịu. Không gian xanh mát còn có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi, giúp bạn thư giãn và tập trung hơn vào công việc.

Hơn thế nữa, sự hiện diện của cây cảnh tạo điểm nhấn sinh động, khơi gợi cảm hứng và tăng tính thẩm mỹ cho bàn làm việc văn phòng. Màu xanh tươi mát của cây cối có khả năng kích thích sự sáng tạo, tạo động lực làm việc và mang đến cảm giác thoải mái, gần gũi với thiên nhiên, từ đó nâng cao hiệu quả công việc một cách đáng kể.

Cây cảnh để bàn làm việc được thiết kế với kích thước nhỏ gọn và khả năng thích nghi cao.

Ngoài những lợi ích trên, theo phong thủy, mỗi loại cây mang một nguồn năng lượng riêng, có khả năng thu hút tài lộc, vượng khí và mở ra những cơ hội thành công cho người sở hữu.

Những cây để bàn hợp phong thủy

Cây phú quý

Cây phú quý có lá mỏng, mềm, bên trong màu xanh đậm, viền xung quanh và cuốn có màu hồng. Theo Báo Lâm Đồng điện tử, cây có hoa nhưng hiếm thấy, thường phải dùng chất kích thích để kích hoa.

Cây phú quý khá ưa nước và là một giống cây được trồng thủy sinh trong nước, thường được trang trí trên bàn làm việc, nhà cửa để thu hút tài lộc.

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân còn được gọi là cây Valentine, nó có lá mềm, mỏng manh, màu xanh xen lẫn những đốm trắng vô cùng độc đáo. Lá mọc trực tiếp từ gốc, xòe ra xung quanh tạo thành bụi nhỏ xum xuê.

Theo phong thủy, cây ngọc ngân thu hút tiền tài, may mắn và thịnh vượng.

Cây ngọc ngân có bộ rễ chùm nên sinh trưởng rất nhanh, cây có khả năng sống tốt trong môi trường nước, sống được nơi có ánh sáng yếu ớt. Theo phong thủy, cây ngọc ngân thu hút tiền tài, may mắn và thịnh vượng.

Cây kim tiền

Khi nhắc đến tên của cây kim tiền, chúng ta cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của loại cây này. Thông tin trên VTC News, cây kim tiền được cho là sẽ mang đến cho gia chủ tài lộc, may mắn, phú quý.

Từ "kim" có nghĩa là phát tài, "tiền" có nghĩa là giàu sang, phú quý. Đặc biệt khi cây kim tiền ra hoa, vận may của chủ nhân ngày càng phát triển, tiền tài, lợi lộc, may mắn ngày càng nhiều. Chính vì vậy, dân văn phòng rất ưa chuộng loài cây này.

Cây trầu bà

Theo phong thủy, cây trầu bà tượng trưng cho sự thịnh vượng, thăng tiến, do đó trồng loại cây này trong nhà, phòng làm việc sẽ mang tới nhiều tài lộc, may mắn.

Đây là một trong những loại cây được dân văn phòng ưa chuộng.

Trầu bà sống tốt trong khí hậu nhiệt đới, ưa nước và bóng râm, không chịu được nắng gắt. Cây vẫn có thể sinh trưởng tốt khi trồng thủy sinh. Vì vậy, đây là một trong những loại cây được dân văn phòng ưa chuộng.

Cây ngân hậu

Còn có tên gọi là cây vạn niên vạch, minh ty rằn, loại cây này có chiều cao từ 20 - 40cm, sống lâu năm, lá có màu xanh đậm, phiến lá có nhiều đốm trắng, hoa mọc ở đỉnh cây.

Cây ngân hậu có đặc điểm là không bị rụng lá nên phù hợp để tại bàn, cây còn giúp lọc không khí hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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