Hàng triệu khán giả xem 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' ngay từ tập đầu phát sóng
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" trong số đầu phát sóng đã gây ấn tượng khi thu hút 2,2 triệu lượt xem trên sóng và nền tảng số của VTV.
Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" hiện đang được phát sóng vào khung giờ 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3 và trên hệ sinh thái số của VTV. Ngay từ số phát sóng mở màn, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem truyền hình.
Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam, hệ thống đã ghi nhận tới 2,2 triệu khán giả theo dõi chương trình trong ngày đầu lên sóng (3/11) và khoảng 87% đã xem trọn vẹn 7 phút phát sóng.
Trong suốt chương trình, luôn có hơn 2 triệu khán giả truyền hình đã đồng hành cùng các bạn nhỏ trang trí túi vải trong "Góc sáng tạo". Bên cạnh đó, "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" cũng đã đứng Top 4 các chương trình có lượng khán giả bình quân đông đảo nhất của kênh VTV3 trong ngày ra mắt.
Mỗi ngày trong tuần, "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" mở ra một hành trình khác nhau, giúp trẻ học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng những điều tử tế. Chương trình được xây dựng dưới dạng thực tế, không kịch bản dựng sẵn, giúp trẻ trải nghiệm tình huống đời sống một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh các teen là nhân vật chính, những khách mời đặc biệt, KOLs và chuyên gia vui tính sẽ cùng tham gia, tạo nên bầu không khí tương tác gần gũi, tràn đầy năng lượng tích cực.
"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này hứa hẹn sẽ trở thành không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8–12 tuổi.
Nếu "Những bông hoa nhỏ" xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì "Vườn Tween" hôm nay mang diện mạo hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và cảm xúc trong sáng của những "bông hoa nhỏ" năm nào. Mỗi ngày, chương trình mang đến một chủ đề riêng: Sáng tạo, khám phá, vận động, kết nối, âm nhạc hay nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và nhân cách.
Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh", bất bình vì bị xen vào cuộc sống nên Đăng xuống căn hộ của Linh để làm rõ, nhưng bất ngờ bị Linh "cưỡng hôn".
Quy định tiệc cưới Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương gây chú ýGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Tiết lộ đầu tiên về tiệc cưới vào ngày 9/11 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương khiến fan bất ngờ.
Tin vui cho "Mưa đỏ" và loạt phim Việt trăm tỷ tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIVGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trong Tuần Phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, 15 bộ phim điện ảnh, trong đó có phim “Mưa đỏ” sẽ được chiếu miễn phí tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15-20/11.
Hé lộ 'Khách VIP' trong vụ án đánh bạc là Thanh tra Sở Xây dựngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Tập 5 phim "Lằn ranh", lâm vào đường cùng, Viên gọi điện yêu cầu Vinh - Thanh tra Sở Xây dựng đưa cho mình 200 triệu để chạy trốn.
NSND Xuân Bắc: Được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một vinh dự và hạnh phúcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đã bày tỏ cảm xúc trong một sự kiện do Nhà hát lớn tổ chức. Theo đó, anh tâm sự được biểu diễn ở Nhà hát Lớn là một trải nghiệm hạnh phúc và sung sướng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận thấy dấu hiệu 'cướp chồng' của Linh (Lan Phương)Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh tỏ ra quan tâm đặc biệt với Đăng khiến Mỹ Anh nhận ra những dấu hiệu đáng ngờ.
Phản ứng của diễn viên Lan Phương khi vai tiểu tam trơ trẽn bị chỉ trích dữ dộiGiải trí - 5 giờ trước
Lan Phương cho biết cô không ngạc nhiên khi nhân vật Linh mình đảm nhiệm bị ghét nhất phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Độ giàu có của 2 nữ danh hài đóng phim điện ảnh đang gây sốt ngoài rạpCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
"Cục vàng của ngoại" là phim điện ảnh đang nhận được nhiều chú ý của khán giả với sự tham gia của cặp danh hài đình đám Việt Hương và Hồng Đào.
Nữ diễn viên quê Quảng Ninh gây tranh cãi vì bị cưỡng bức trong 'Cách em một milimet'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm lần đầu đóng phim truyền hình, nhưng vai Nga trong “Cách em một milimet” lại đang gây tranh cãi trong phân cảnh bị cưỡng bức.
Cuộc sống hiện tại của nam thần màn ảnh Việt từng góp mặt phim 'Đồng tiền xương máu'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chi Bảo trong phim "Đồng tiền xương máu" vào vai Toàn, anh trai Lan Anh (Trương Ngọc Ánh) - một người tài giỏi nhưng tự phụ. Sau nhiều năm đóng phim này, cuộc sống của anh thay đổi ra sao?
Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổiGiải trí
GĐXH - Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 tuổi ấm áp bên bạn bè. Nữ ca sĩ còn tiết lộ hành động ý nghĩa của 2 con nhân dịp tuổi mới.