Hàng triệu khán giả xem 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' ngay từ tập đầu phát sóng

Chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" hiện đang được phát sóng vào khung giờ 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3 và trên hệ sinh thái số của VTV. Ngay từ số phát sóng mở màn, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài Truyền hình Việt Nam, hệ thống đã ghi nhận tới 2,2 triệu khán giả theo dõi chương trình trong ngày đầu lên sóng (3/11) và khoảng 87% đã xem trọn vẹn 7 phút phát sóng.

Trong suốt chương trình, luôn có hơn 2 triệu khán giả truyền hình đã đồng hành cùng các bạn nhỏ trang trí túi vải trong "Góc sáng tạo". Bên cạnh đó, "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" cũng đã đứng Top 4 các chương trình có lượng khán giả bình quân đông đảo nhất của kênh VTV3 trong ngày ra mắt.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" phát sóng vào khung giờ 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3. Ảnh VTV

Mỗi ngày trong tuần, "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" mở ra một hành trình khác nhau, giúp trẻ học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống và nuôi dưỡng những điều tử tế. Chương trình được xây dựng dưới dạng thực tế, không kịch bản dựng sẵn, giúp trẻ trải nghiệm tình huống đời sống một cách tự nhiên nhất. Bên cạnh các teen là nhân vật chính, những khách mời đặc biệt, KOLs và chuyên gia vui tính sẽ cùng tham gia, tạo nên bầu không khí tương tác gần gũi, tràn đầy năng lượng tích cực.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" đánh dấu sự trở lại của một trong những chương trình thiếu nhi kinh điển, từng gắn bó với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt Nam. Phiên bản mới này hứa hẹn sẽ trở thành không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8–12 tuổi.

Nếu "Những bông hoa nhỏ" xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì "Vườn Tween" hôm nay mang diện mạo hiện đại hơn, gần gũi hơn, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần tử tế và cảm xúc trong sáng của những "bông hoa nhỏ" năm nào. Mỗi ngày, chương trình mang đến một chủ đề riêng: Sáng tạo, khám phá, vận động, kết nối, âm nhạc hay nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và nhân cách.

