Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Lệ Quyên và bạn trai công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Cặp đôi gây chú ý với khán giả khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Họ có những khoảnh khắc tình cảm trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, Lâm Bảo Châu thể hiện sự quan tâm với Lệ Quyên bằng những cử chỉ nhỏ như đưa nước cho bạn gái, dắt tay cô ra sân khấu, vào hậu trường khiến các nghệ sĩ còn lại liên tục ý kiến.