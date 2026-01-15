Mới nhất
Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Thứ năm, 21:43 15/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sangCon trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 2.

Lệ Quyên sau những ngày miệt mài chạy show, cô đã quyết định dành thời gian cho nghỉ dưỡng. Và địa điểm cô chọn chính là Phú Quốc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vui vẻ khoe trọn khoảnh khắc được thả lỏng trong khách sạn hạng sang.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 3.

Giữa drama phát ngôn gây tranh cãi với anti-fan, Lệ Quyên chọn cách im lặng và sống kín tiếng trong những ngày qua. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1981 trải lòng vì cô quá bức xúc trước những dòng bình luận tấn công, bôi nhọ danh dự như vậy nên đã có những phát ngôn gây ồn ào trên mạng xã hội.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 4.

Sau những ồn ào, Lệ Quyên đã đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Lâm Bảo Châu. Người đẹp tiếp tục khoe bờ lưng nuột nà dưới ống kính do bạn trai chụp.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 5.

Lệ Quyên đánh giá rất cao kỹ năng chụp ảnh của Lâm Bảo Châu và nữ ca sĩ thường dùng những hình ảnh do anh chụp.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 6.

Lệ Quyên trong những ngày qua tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người thương.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 7.

Sau 5 năm hẹn hò cùng Lâm Bảo Châu, cô luôn cảm thấy hạnh phúc và hết lòng bảo vệ bạn trai khỏi sóng gió từ cộng đồng mạng.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 8.

Lệ Quyên cho rằng việc hẹn hò cùng cô đã khiến Lâm Bảo Châu gặp nhiều bất lợi và thiệt thòi. Những nguồn tin tức từ mạng xã hội đã khiến cuộc tình của họ vướng nhiều tranh cãi.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 9.

Lệ Quyên và bạn trai công khai hẹn hò từ đầu năm 2021. Cặp đôi gây chú ý với khán giả khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Họ có những khoảnh khắc tình cảm trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, Lâm Bảo Châu thể hiện sự quan tâm với Lệ Quyên bằng những cử chỉ nhỏ như đưa nước cho bạn gái, dắt tay cô ra sân khấu, vào hậu trường khiến các nghệ sĩ còn lại liên tục ý kiến.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà - Ảnh 10.

Hiện tại, sau khi về nhà chung sống, Lệ Quyên vẫn được Lâm Bảo Châu yêu chiều, chăm sóc hết lòng.

Ảnh: FBNV

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: "Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này"Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Tags:

