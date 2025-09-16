Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hát ca khúc chính của phim 'Mưa đỏ' có đời thực ra sao?

Vì sao "Nỗi đau giữa hòa bình" trở thành ca khúc chính của "Mưa đỏ"?

Phim "Mưa đỏ" những ngày qua trở thành hiện tượng của làng điện ảnh Việt với doanh thu tính đến 15/9 là hơn 650 tỷ đồng. Nhờ hiệu ứng lan tỏa tốt như vậy nên những yếu tố xoay quanh phim đều được khán giả quan tâm. Trong số đó có ca khúc chính của phim mang tên "Nỗi đau giữa hòa bình" đã khiến nhiều người xúc động vì ca từ lẫn giai điệu.

Hòa Minzy đóng vai người vợ trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình".

Nói về việc chọn "Nỗi đau giữa hòa bình" làm ca khúc chủ đề phim "Mưa đỏ", đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ: "Nếu khán giả để ý kỹ thì sẽ thấy trong phim "Mưa đỏ" có hình ảnh em bé và phụ nữ. Trong cách làm phim của tôi, dù chiến tranh có khốc liệt như thế nào, tôi vẫn luôn muốn có những khoảng lắng như vậy. Kể cả chọn ca khúc chủ đề của phim "Mưa đỏ", tôi vẫn chọn ca khúc viết về người mẹ mang tên "Nỗi đau giữa hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù lúc trước có ca khúc viral hơn nhưng tôi vẫn chọn "Nỗi đau giữa hòa bình". Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp, nỗi đau nhất của chiến tranh là người mẹ và những đứa trẻ".

Không chỉ thu âm ca khúc để hát trong phim, Hòa Minzy còn dụng công sức lẫn tiền bạc để làm MV cho "Nỗi đau giữa hòa bình". Hiện trên nền tảng YouTube, MV này đã đạt hơn 21 triệu lượt xem.

Hòa Minzy có nhiều đóng góp trong các chương trình nghệ thuật chính luận thời gian gần đây.

Ngoài ra, ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" còn được Hòa Minzy biểu diễn trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh đã thể hiện ca khúc này trước hàng vạn khán giả xem trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình. Ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Hòa Minzy ban đầu cũng xúc động và hồi hộp khi là người đầu tiên thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân với những dòng viết: "Hoà đã muốn thực hiện những dự án về quê hương đất nước rất lâu rồi và thời điểm này chính là lúc Hòa bắt đầu thực hiện dần những ý tưởng của mình. Hòa rất vinh dự và tự hào khi chương trình đã lựa chọn ca khúc của Hòa khi ca khúc này còn chưa được ra mắt, và để Hòa được biểu diễn trong một concert quốc gia lớn như thế".

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh khi đi làm nhiệm vụ A80 cùng Mỹ Tâm.

Hiện tại, ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cùng với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang trở thành những ca khúc được nhiều người yêu thích. Từ đó, tên tuổi của Hòa Minzy ngày càng nổi tiếng hơn.

Hòa Minzy có cuộc sống đời tư biến động ra sao?

Hòa Minzy có một sự nghiệp vững vàng là thế nhưng cô không may mắn trong đường tình duyên. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh có 3 mối tình nhưng hiện tại vẫn chưa mặc áo cô dâu. Mối tình gây chú ý với khán giả nhất của Hòa Minzy là với thiếu gia miền Tây (tên Minh Hải).

Tuy nhiên, sau 5 năm hẹn hò, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi". Trong những dòng chia sẻ rất dài trên mạng xã hội, Hòa Minzy đã khiến netizen xót xa khi viết: "Về phương diện pháp lý thì Hòa và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay".

Ca sĩ Hòa Minzy từng gặp trắc trở chuyện tình duyên.

Kể từ đó, cô miệt mài cống hiến cho nghệ thuật và được Tổ nghề "đãi" vì bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của cô ra mắt đều được khán giả yêu thương. Chính điều đó đã giúp Hòa Minzy trở thành nữ nghệ sĩ đắt show nhất nhì trong làng nhạc trẻ. Nhờ lao động chăm chỉ nên cuộc sống của Hòa Minzy "đổi đời" lên trông thấy. Cũng như nhiều sao Việt nổi tiếng khác, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh chú trọng đầu tư bất động sản. Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác tại Hà Nội, TP.HCM. Hòa Minzy từng giao bán 2 căn hộ cao cấp nằm ở quận 1, TP.HCM trị giá khoảng 7-8 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, Hòa Minzy còn khoe căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng và là nơi để kinh doanh riêng.

Không chỉ bất động sản, Hòa Minzy còn có sở thích xe sang. Cách đây vài năm, nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc ngồi trên chiếc xế hộp màu hồng, trông vô cùng sang trọng. Được biết, xế hộp nữ ca sĩ đang sở hữu là mẫu xe Mercedes-Benz S450 giá khoảng 5 tỷ đồng. Trước đó, Hòa Minzy cũng từng tậu xế hộp có giá tương tự.

Ngoài nhà và xe, Hòa Minzy cũng là một tín đồ hàng hiệu. Nói về sở thích dùng đồ hàng hiệu, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôn trọng giá trị bản thân thì dành cho bản thân những cái mình thích và mình xứng đáng. Còn mắc hay rẻ cũng chỉ để đeo thôi".

Độ giàu có của giọng ca "Nỗi đau giữa hòa bình" còn thể hiện ở việc, cô mạnh tay chi tiền thưởng Tết 400 triệu đồng cho quản lý khiến nhiều người bất ngờ. Nữ ca sĩ cũng là người chăm chỉ làm từ thiện những năm qua.

Hòa Minzy và bé Bo - con trai của cô.

Hòa Minzy không chỉ lo cho bản thân mình có một cuộc sống tốt. Cô còn chịu khó chăm chút cho bố mẹ của mình. Hết xây nhà ở Bắc Ninh cho bố mẹ, Hòa Minzy còn tặng bố mẹ những món đồ xa xỉ. Tất cả những món quà ấy chính là tấm lòng thơm thảo từ sự chăm chỉ lao động của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh dành cho đấng sinh thành.

MV "Nỗi đau giữa hòa bình" được Hòa Minzy dụng tâm đầu tư rất công phu.

Ảnh, clip: Facebook, YouTube của Hòa Minzy