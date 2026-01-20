Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằng
GĐXH - Từng được xem là cặp đôi quyền lực và có gu thẩm mỹ bậc nhất Vbiz, khối bất động sản mà Tóc Tiên và giám đốc âm nhạc Hoàng Touliver gây dựng trong 10 năm bên nhau khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về sự tinh tế và đẳng cấp.
Ngoài căn nhà tại TPHCM, cặp đôi còn sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng đầy ấn tượng tại Đà Lạt với chi phí xây dựng ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
