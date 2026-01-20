Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằng

Chẳng những đẹp đôi và tài năng, Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn từng là những đại gia ngầm chính hiệu trong showbiz. Cặp đôi từng sở hữu nhiều đồ hiệu và đặc biệt 2 căn biệt thự rộng rãi ở TP.HCM và Đà Lạt. Trong đó, căn nhà ở Sài thành rộng gần 300m2 với style thiết kế thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà ở Đà Lạt có lối kiến trúc độc đáo hơn và hiện đang được cho thuê dưới dạng homestay lưu trú.