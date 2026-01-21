Loại vi khuẩn nguy hiểm ẩn mình trong máy giặt và cách vệ sinh sạch sẽ

Vì sao bạn nên thường xuyên vệ sinh máy giặt?

Vi khuẩn bám dính trên quần áo bẩn. Sau đó, bạn cho quần áo vào máy giặt. Nhiệt độ của máy giặt gia đình không đủ sức làm vi khuẩn chết đi mà ngược lại, đó còn là nơi sinh sống lý tưởng của chúng.

Thông thường, máy giặt gia đình được thiết kế với tiêu chuẩn tiết kiệm điện nên quần áo sẽ được giặt ở nhiệt độ thấp hơn mức có thể tiêu diệt được vi khuẩn trên quần áo. Điều đó có nghĩa là sẽ còn nhiều loại vi khuẩn sống sót sau quá trình giặt quần áo. Khi đó, chúng tiếp tục tục sinh sôi và phát triển ở nhiều góc khuất trong lồng giặt và lây lan trong những lần giặt sau đó.

Nếu trong gia đình bạn có người cao tuổi, trẻ sơ sinh hoặc người có hệ miễn dịch kém, bạn nên thường xuyên vệ sinh máy giặt để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho những đối tượng này.

Một trong các mầm bệnh nguy hiểm ẩn nấp trong máy giặt gia đình là trực khuẩn Klebsiella. Đây là một giống trực khuẩn không di động. Các chủng của nó có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng máu, viêm cột sống dính khớp hoặc viêm mô mềm.

Đặc biệt, bạn nên cảnh giác với các loại máy giặt được đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc nhà kho thiếu ánh nắng mặt trời. Đó là môi trường hoàn hảo để các loại vi khuẩn phát triển mạnh.

Theo Healthline, máy giặt còn có thể ẩn chứa các loại vi khuẩn khác như E.coli (gây bệnh nôn ói, tiêu chảy), salmonella (gây bệnh nhiễm khuẩn đường ruột)…

Để vệ sinh máy giặt, bạn hãy thử sử dụng dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau sạch các góc khuất trong lồng giặt. Đối với các loại máy giặt có tích hợp chức năng vệ sinh lồng giặt, bạn hãy sử dụng chức năng này mỗi tháng một lần để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.

Các bước vệ sinh máy giặt đơn giản

Cho máy giặt hoạt động với giấm

Để bắt đầu, bạn hãy cho máy giặt hoạt động một chu kỳ rỗng với nước ấm pha với hai chén giấm trắng (không có quẩn áo bẩn). Cách này vừa giúp bạn ngăn chặn vi khuẩn phát triển, vừa khử được mùi nấm mốc.

Chà rửa bên trong và bên ngoài máy giặt

Bước thứ hai trong quy trình vệ sinh máy giặt, bạn hãy chuẩn bị một chiếc xô chứa một lít nước ấm pha với một phần tư chén giấm.

Tiếp đó, bạn dùng miếng bọt biển nhúng vào hỗn hợp này để chà sạch bên trong và bên ngoài máy giặt. Với những chỗ khó cọ rửa, bạn hãy sử dụng bàn chải đánh răng thay cho miếng bọt biển.

Nếu hộp đựng xà phòng và hộp đựng nước xả của máy giặt có thể tháo rời, bạn hãy ngâm chúng trong nước giấm trước khi chà rửa.

Chạy một quy trình rỗng với nước nóng

Sau hoàn thành bước thứ hai trong quy trình vệ sinh máy giặt, bạn tiếp tục cho máy chạy thêm một chu kỳ chỉ với nước nóng (không có quần áo, không có chất tẩy rửa, không có giấm).

Những điều cần lưu ý khi vệ sinh máy giặt

Nếu có thể, bạn hãy thực hiện quy trình này mỗi tháng một lần hoặc ba đến sáu tháng/lần để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

Điều này cũng đảm bảo quần áo của bạn thật sự sạch sẽ trước khi chúng được lấy ra khỏi máy giặt.

Sau khi vệ sinh máy giặt, bạn hãy phơi khô hoàn toàn các thiết bị có thể tháo rời như nắp đựng xà phòng, gioăng cao su trước khi lắp đặt lại để tránh tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn phát triển trở lại. Cửa máy giặt cũng nên mở để lồng giặt khô thoáng.

Không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh khi vệ sinh máy giặt. Bạn hãy ưu tiên những nguyên liệu tẩy rửa có sẵn trong gia đình như giấm trắng, baking soda…

Nếu máy giặt của bạn không có chương trình nước nóng, bạn có thể đổ nước nóng ở bên ngoài vào. Tuy nhiên, nếu lồng giặt có chất liệu nhựa, bạn phải lưu ý nhiệt độ nước an toàn với lồng giặt trước khi đổ vào.

Dù đã thường xuyên vệ sinh máy giặt để loại bỏ vi khuẩn nhưng bạn hãy cố gắng phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời. Điều này sẽ giúp quần áo thơm tho, không có mùi nấm mốc sau mỗi lần giặt.