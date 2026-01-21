Loại vi khuẩn nguy hiểm ẩn mình trong máy giặt và cách vệ sinh sạch sẽ
GĐXH - Vệ sinh máy giặt là việc cần thiết để triệt tiêu nơi sinh sống của các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
Vì sao bạn nên thường xuyên vệ sinh máy giặt?
Vi khuẩn bám dính trên quần áo bẩn. Sau đó, bạn cho quần áo vào máy giặt. Nhiệt độ của máy giặt gia đình không đủ sức làm vi khuẩn chết đi mà ngược lại, đó còn là nơi sinh sống lý tưởng của chúng.
Thông thường, máy giặt gia đình được thiết kế với tiêu chuẩn tiết kiệm điện nên quần áo sẽ được giặt ở nhiệt độ thấp hơn mức có thể tiêu diệt được vi khuẩn trên quần áo. Điều đó có nghĩa là sẽ còn nhiều loại vi khuẩn sống sót sau quá trình giặt quần áo. Khi đó, chúng tiếp tục tục sinh sôi và phát triển ở nhiều góc khuất trong lồng giặt và lây lan trong những lần giặt sau đó.
Nếu trong gia đình bạn có người cao tuổi, trẻ sơ sinh hoặc người có hệ miễn dịch kém, bạn nên thường xuyên vệ sinh máy giặt để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh cho những đối tượng này.
Đặc biệt, bạn nên cảnh giác với các loại máy giặt được đặt trong môi trường ẩm ướt hoặc nhà kho thiếu ánh nắng mặt trời. Đó là môi trường hoàn hảo để các loại vi khuẩn phát triển mạnh.
Một trong các mầm bệnh nguy hiểm ẩn nấp trong máy giặt gia đình là trực khuẩn Klebsiella. Đây là một giống trực khuẩn không di động. Các chủng của nó có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng máu, viêm cột sống dính khớp hoặc viêm mô mềm.
Theo Healthline, máy giặt còn có thể ẩn chứa các loại vi khuẩn khác như E.coli (gây bệnh nôn ói, tiêu chảy), salmonella (gây bệnh nhiễm khuẩn đường ruột)…
Để vệ sinh máy giặt, bạn hãy thử sử dụng dung dịch tẩy rửa nhẹ để lau sạch các góc khuất trong lồng giặt. Đối với các loại máy giặt có tích hợp chức năng vệ sinh lồng giặt, bạn hãy sử dụng chức năng này mỗi tháng một lần để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.
Các bước vệ sinh máy giặt đơn giản
Cho máy giặt hoạt động với giấm
Để bắt đầu, bạn hãy cho máy giặt hoạt động một chu kỳ rỗng với nước ấm pha với hai chén giấm trắng (không có quẩn áo bẩn). Cách này vừa giúp bạn ngăn chặn vi khuẩn phát triển, vừa khử được mùi nấm mốc.
Chà rửa bên trong và bên ngoài máy giặt
Bước thứ hai trong quy trình vệ sinh máy giặt, bạn hãy chuẩn bị một chiếc xô chứa một lít nước ấm pha với một phần tư chén giấm.
Tiếp đó, bạn dùng miếng bọt biển nhúng vào hỗn hợp này để chà sạch bên trong và bên ngoài máy giặt. Với những chỗ khó cọ rửa, bạn hãy sử dụng bàn chải đánh răng thay cho miếng bọt biển.
Nếu hộp đựng xà phòng và hộp đựng nước xả của máy giặt có thể tháo rời, bạn hãy ngâm chúng trong nước giấm trước khi chà rửa.
Chạy một quy trình rỗng với nước nóng
Sau hoàn thành bước thứ hai trong quy trình vệ sinh máy giặt, bạn tiếp tục cho máy chạy thêm một chu kỳ chỉ với nước nóng (không có quần áo, không có chất tẩy rửa, không có giấm).
Những điều cần lưu ý khi vệ sinh máy giặt
Nếu có thể, bạn hãy thực hiện quy trình này mỗi tháng một lần hoặc ba đến sáu tháng/lần để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.
Điều này cũng đảm bảo quần áo của bạn thật sự sạch sẽ trước khi chúng được lấy ra khỏi máy giặt.
Sau khi vệ sinh máy giặt, bạn hãy phơi khô hoàn toàn các thiết bị có thể tháo rời như nắp đựng xà phòng, gioăng cao su trước khi lắp đặt lại để tránh tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn phát triển trở lại. Cửa máy giặt cũng nên mở để lồng giặt khô thoáng.
Không nên sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh khi vệ sinh máy giặt. Bạn hãy ưu tiên những nguyên liệu tẩy rửa có sẵn trong gia đình như giấm trắng, baking soda…
Nếu máy giặt của bạn không có chương trình nước nóng, bạn có thể đổ nước nóng ở bên ngoài vào. Tuy nhiên, nếu lồng giặt có chất liệu nhựa, bạn phải lưu ý nhiệt độ nước an toàn với lồng giặt trước khi đổ vào.
Dù đã thường xuyên vệ sinh máy giặt để loại bỏ vi khuẩn nhưng bạn hãy cố gắng phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời. Điều này sẽ giúp quần áo thơm tho, không có mùi nấm mốc sau mỗi lần giặt.
Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thôngỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa Việt, việc gột rửa cơ thể không chỉ đơn thuần là vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đặc biệt là khi đối mặt với những điều không may.
Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộcPhong thủy - 16 giờ trước
GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.
Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biếtỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng có đủ kiến thức về những điều cấm kỵ cần kiêng cữ khi đặt bàn thờ Thần tài. Nếu phạm phải có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng mà ít ai biết được.
Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằngỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Từng được xem là cặp đôi quyền lực và có gu thẩm mỹ bậc nhất Vbiz, khối bất động sản mà Tóc Tiên và giám đốc âm nhạc Hoàng Touliver gây dựng trong 10 năm bên nhau khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về sự tinh tế và đẳng cấp.
Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu cóỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Bình hút lộc là vật phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình địa vị và giàu có. Đây là bảo vật phong thủy giúp cải thiện vận may. Tuy nhiên, để bình phát huy tác dụng, gia chủ cần biết rõ vị trí đặt bình hút tài lộc.
Kiêng kỵ trong mâm cơm Việt: Bí quyết giữ gìn truyền thốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa người Việt từ xưa tới nay, bữa ăn không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn là không gian thể hiện sự kết nối, tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.
Thời điểm thực hiện tạ mộ cuối năm nên chọn và đây là điều cần biết để tạ mộ cho đúngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thông thường, trong tháng Chạp, các gia đình có thể thực hiện lễ tạ mộ cuối năm. Khoảng thời gian tốt được các gia đình lựa chọn để tạ mộ cuối năm đón Tết Bính Ngọ 2026, mọi người có thể tham khảo dưới đây.
Cặp đèn cầy bái quan trong tang lễ và ý nghĩa phong thủy đời thườngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đám tang là một hủ tục quan trọng, cần phải được tổ chức một cách chu đáo và đầy đủ. Các vật dụng được dùng trong tang lễ, trong đó có đèn cầy bái quan là một trong những vật không thể thiếu mỗi nghi lễ tang sự.
Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối năm là dịp hầu hết các gia đình sẽ tiến hành lau dọn và sắm sửa đồ lễ để đón Thần tài với mong muốn nhận được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Việc vệ sinh, lau dọn bàn thờ không thể thực hiện qua loa mà phải được đúng cách.
Vỡ cốc chén và điềm báo trong quan niệm của người Việt và các nước trên thế giớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi quốc gia lại có những ý nghĩa không giống nhau với việc làm vỡ chén bát. Làm vỡ chén theo quan niệm của một số nước trên thế giới lại là những điềm may mắn.
Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bậtỞ
GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.