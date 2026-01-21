Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông
GĐXH - Trong văn hóa Việt, việc gột rửa cơ thể không chỉ đơn thuần là vệ sinh mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đặc biệt là khi đối mặt với những điều không may.
Ý nghĩa sâu sắc của nước tắm xả xui trong đời sống Việt
Văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng luôn coi trọng sự cân bằng năng lượng trong không gian sống và cơ thể con người.
Khi cảm thấy công việc trì trệ, sức khỏe sa sút, hay đơn giản là muốn khởi đầu một giai đoạn mới như chuyển nhà, khai trương cửa hàng, người ta thường tìm đến các nghi thức thanh tẩy.
Việc sử dụng nước tắm thảo mộc để tẩy uế, xua đi những điều xui rủi được xem là một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ.
Phong thủy cho rằng các loại lá cây, củ quả có hương thơm và tính ấm có khả năng xua đuổi tà khí, làm sạch không gian lẫn "trường năng lượng" quanh mỗi người. Một nồi nước tắm xả xui không chỉ giúp cơ thể sảng khoái mà còn giúp tinh thần minh mẫn, tăng cường ý chí để đối mặt và vượt qua mọi khó khăn.
Nó giống như một nghi lễ tái tạo, giúp chúng ta đặt niềm tin vào những khởi đầu tươi sáng, loại bỏ những vướng mắc của quá khứ.
Để có được một nồi nước tắm tẩy trần hiệu quả, việc lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu là vô cùng quan trọng.
Các loại thảo mộc tự nhiên không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu mà còn chứa đựng những tinh chất có lợi cho sức khỏe và ý nghĩa phong thủy riêng biệt. Sự kết hợp hài hòa giữa chúng sẽ tạo nên một "bài thuốc" tinh thần và thể chất tuyệt vời.
Nguyên liệu
Chanh: Vỏ chanh chứa tinh dầu giúp sát khuẩn, làm sạch da và mang lại cảm giác tươi mới.
Sả: Hương sả nồng ấm giúp thư giãn tinh thần, xua đuổi côn trùng và làm sạch không khí.
Gừng: Gừng có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường lưu thông máu và giải cảm.
Tía tô, hương nhu, bạc hà: Những loại lá này mang lại hương thơm dễ chịu, giúp giải tỏa căng thẳng và thanh lọc cơ thể.
Quế, hồi: Vị cay, tính ấm của quế và hồi được cho là có khả năng trấn an tinh thần và tăng cường vượng khí.
Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn các loại lá tươi, không bị sâu bệnh. Số lượng nguyên liệu cũng cần được cân nhắc, không nên quá nhiều để tránh gây kích ứng da. Thông thường, khoảng 5-7 lá bưởi, 2-3 củ sả, 1-2 quả chanh cùng một ít các loại lá khác là đủ cho một lần tắm.
Cách thực hiện
Đầu tiên, bạn hãy rửa sạch tất cả các loại thảo mộc đã chuẩn bị. Với lá bưởi, chanh và sả, có thể vò nhẹ hoặc cắt lát để tinh dầu dễ dàng thoát ra hơn khi đun. Gừng nên được đập dập hoặc thái lát mỏng.
Tiếp theo, cho tất cả nguyên liệu vào một nồi lớn, đổ nước ngập mặt và đun sôi. Khi nước sôi, giảm nhỏ lửa và tiếp tục đun thêm khoảng 10-15 phút để các tinh chất từ thảo mộc hòa tan hoàn toàn vào nước.
Hương thơm dịu nhẹ sẽ bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp, báo hiệu nồi nước tắm sắp hoàn thành. Sau đó, tắt bếp và để nước nguội bớt đến nhiệt độ vừa phải để tắm.
Một số lưu ý quan trọng khi tắm nước thảo mộc để đạt hiệu quả
Việc tắm nước thảo mộc không chỉ là đổ nước lên người mà cần có sự thành tâm và chú ý đến một số chi tiết để đạt được hiệu quả thanh tẩy cao nhất.
Sau khi nước thảo mộc đã nguội bớt đến nhiệt độ ấm vừa phải, bạn có thể pha thêm một ít nước lạnh để điều chỉnh sao cho phù hợp với cơ thể.
Khi tắm, hãy dùng gáo múc nước lá bưởi nhẹ nhàng dội từ đầu xuống chân, đồng thời tập trung vào việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mời gọi năng lượng tích cực.
Nhiều người thường tắm vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc vào buổi sáng sớm, đặc biệt là vào các ngày mùng 1, ngày rằm hoặc khi cảm thấy bản thân cần được "sạc lại năng lượng".
Điều quan trọng là không nên tắm lại bằng nước sạch ngay sau đó, hãy để tinh dầu thảo mộc lưu lại trên da một vài phút để phát huy tác dụng tốt nhất, sau đó có thể tráng nhẹ nếu muốn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Loại vi khuẩn nguy hiểm ẩn mình trong máy giặt và cách vệ sinh sạch sẽỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Vệ sinh máy giặt là việc cần thiết để triệt tiêu nơi sinh sống của các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.
Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộcPhong thủy - 16 giờ trước
GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.
Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biếtỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải ai cũng có đủ kiến thức về những điều cấm kỵ cần kiêng cữ khi đặt bàn thờ Thần tài. Nếu phạm phải có thể gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng mà ít ai biết được.
Cơ ngơi 'khủng' của Tóc Tiên và chồng cũ trước khi ly hôn, độc lạ hiếm ai sánh bằngỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Từng được xem là cặp đôi quyền lực và có gu thẩm mỹ bậc nhất Vbiz, khối bất động sản mà Tóc Tiên và giám đốc âm nhạc Hoàng Touliver gây dựng trong 10 năm bên nhau khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về sự tinh tế và đẳng cấp.
Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu cóỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Bình hút lộc là vật phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình địa vị và giàu có. Đây là bảo vật phong thủy giúp cải thiện vận may. Tuy nhiên, để bình phát huy tác dụng, gia chủ cần biết rõ vị trí đặt bình hút tài lộc.
Kiêng kỵ trong mâm cơm Việt: Bí quyết giữ gìn truyền thốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa người Việt từ xưa tới nay, bữa ăn không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn là không gian thể hiện sự kết nối, tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.
Thời điểm thực hiện tạ mộ cuối năm nên chọn và đây là điều cần biết để tạ mộ cho đúngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thông thường, trong tháng Chạp, các gia đình có thể thực hiện lễ tạ mộ cuối năm. Khoảng thời gian tốt được các gia đình lựa chọn để tạ mộ cuối năm đón Tết Bính Ngọ 2026, mọi người có thể tham khảo dưới đây.
Cặp đèn cầy bái quan trong tang lễ và ý nghĩa phong thủy đời thườngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đám tang là một hủ tục quan trọng, cần phải được tổ chức một cách chu đáo và đầy đủ. Các vật dụng được dùng trong tang lễ, trong đó có đèn cầy bái quan là một trong những vật không thể thiếu mỗi nghi lễ tang sự.
Cách lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm đắc tài đắc lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối năm là dịp hầu hết các gia đình sẽ tiến hành lau dọn và sắm sửa đồ lễ để đón Thần tài với mong muốn nhận được nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Việc vệ sinh, lau dọn bàn thờ không thể thực hiện qua loa mà phải được đúng cách.
Vỡ cốc chén và điềm báo trong quan niệm của người Việt và các nước trên thế giớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi quốc gia lại có những ý nghĩa không giống nhau với việc làm vỡ chén bát. Làm vỡ chén theo quan niệm của một số nước trên thế giới lại là những điềm may mắn.
Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bậtỞ
GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.